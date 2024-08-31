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Гладкий - офіцер з багаторічним досвідом служби у ЗСУ, пройшов усі необхідні перевірки СБУ, - Командування Сил безпілотних систем

вмф,гладкий

У Командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердили, що Романа Гладкого призначено  начальником штабу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на Facebook-сторінці Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Капітан 1 рангу Роман Гладкий - офіцер з багаторічним досвідом служби у Збройних Силах України, має відповідну військову освіту та значний досвід служби на керівних посадах у Збройних Силах України. У тому числі у 2020 - 2023 роках – на посадах заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил, а згодом заступника Командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України. Проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії - виконував завдання на різних напрямках. Зокрема, під час організації протидесантної оборони узбережжя в Одесі", - йдеться в повідомленні.

У Командуванні також зазначили, що Гладкий у 2018-2019 роках пройшов усі необхідні перевірки СБУ, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.

"Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, перебуває у стадії формування та розвитку. Цей процес потребує розуміння, терпіння, а іноді й тиші. Командування Сил безпілотних систем щиро сподівається на те, що засоби масової інформації та медійні особи перед поширенням будь-якої інформації будуть звертатися за офіційними коментарями. Ми завжди відкриті для спілкування настільки, наскільки це можливо"', - йдеться в дописі.

Нагадаємо, напередодні заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ намагалася завербувати начальника штабу ВМС України Гладкого, - контррозвідка. ВIДЕО

Автор: 

Гладкий Роман (9) Сили безпілотних систем (92)


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Топ коментарі
+76
Нехай СБУ спочатку ОПу від кротівні зачистить і самих себе... бо якщо його перевіряв Бакланов, то надій на його добропорядність обмаль.
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31.08.2024 09:05
+71
Це про СБУ баканова, наумова, кулініча і інших, які теж пройшли перевірку? 🤔
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31.08.2024 09:14
+59
Прошов перевірки СБУ. Чийого СБУ? Отого що під ковпаком д'єрмака? Ну то зрозуміло що то за ''фрукт''
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31.08.2024 09:05
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Спочатку б фсбу перевірити!
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31.08.2024 18:20 Відповісти
Зараз в Україні, при цій владі кожен пройде, даже поліграф!
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31.08.2024 19:12 Відповісти
Це навіть не "гішпанський" сором, а чергове підтвердження мого переконання, що опа просто к#нчен#.
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31.08.2024 19:45 Відповісти
Багаторічний досвід у чому? Як тирити гроші? При чому тут безпілотники до його досвіду? Зелені ган..они!
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31.08.2024 19:48 Відповісти
Він ворог зрадник України! Працює на РФ!
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31.08.2024 20:26 Відповісти
Нічого не знаю про цього військового, тож і не можу давати жодних оцінок. Але й командуванню СБС не варто було недолуго реагувати пасажами про багаторічний стаж роботи і якісь пройдені перевірки...бо вигляд така реакція має жалюгідний і мети , очевидно,не досягла.
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31.08.2024 21:25 Відповісти
все, то дроны по 1-2 летали на болота, теперь 0. ве пропал. и ракеты, и техника и дроны, сырский, зеленский, ермак в режите Х3 уничтожают ЗСУ и Украину. это трио епаное уже больше убили солдат чем русня.
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31.08.2024 22:53 Відповісти
це ПІЗДА, просто ПІЗДА,
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31.08.2024 23:07 Відповісти
Сбу....да те сбу точно таке як цей генерал....-перші корупціонери
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31.08.2024 23:33 Відповісти
ні, ні, ні. якщо пройшов усі перевірки - то все гаразд. тільки прошу мені пояснити наступне: якщо усі посадові особи високого рангу, в тому числі й ті, що зрадили Україну, свого часу проходили ці перевірки, то може повне гімно ці перевірки?
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01.09.2024 08:53 Відповісти
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