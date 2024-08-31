Гладкий - офіцер з багаторічним досвідом служби у ЗСУ, пройшов усі необхідні перевірки СБУ, - Командування Сил безпілотних систем

У Командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердили, що Романа Гладкого призначено начальником штабу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на Facebook-сторінці Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Капітан 1 рангу Роман Гладкий - офіцер з багаторічним досвідом служби у Збройних Силах України, має відповідну військову освіту та значний досвід служби на керівних посадах у Збройних Силах України. У тому числі у 2020 - 2023 роках – на посадах заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил, а згодом заступника Командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України. Проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії - виконував завдання на різних напрямках. Зокрема, під час організації протидесантної оборони узбережжя в Одесі", - йдеться в повідомленні.

У Командуванні також зазначили, що Гладкий у 2018-2019 роках пройшов усі необхідні перевірки СБУ, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.

"Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, перебуває у стадії формування та розвитку. Цей процес потребує розуміння, терпіння, а іноді й тиші. Командування Сил безпілотних систем щиро сподівається на те, що засоби масової інформації та медійні особи перед поширенням будь-якої інформації будуть звертатися за офіційними коментарями. Ми завжди відкриті для спілкування настільки, наскільки це можливо"', - йдеться в дописі.

Нагадаємо, напередодні заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.

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