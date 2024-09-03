Сырский назначил дополнительную проверку начштаба СБС Гладкому. Во время проверки он будет отстранен от исполнения обязанностей по должности, - Генштаб

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о назначении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил Беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого.

Об этом пишет пресс-служба Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил Беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проверки он будет отстранен от выполнения служебных обязанностей по должности.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

В Командовании Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили, что Роман Гладкий назначен начальником штаба. В Командовании также отметили, что Гладкий в 2018-2019 годах прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности.

2 сентября Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в СБУ для повторной проверки Гладкого.

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