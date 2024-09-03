Сырский назначил дополнительную проверку начштаба СБС Гладкому. Во время проверки он будет отстранен от исполнения обязанностей по должности, - Генштаб
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о назначении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил Беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого.
Об этом пишет пресс-служба Генштаба, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил Беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время проверки он будет отстранен от выполнения служебных обязанностей по должности.
Что предшествовало?
Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.
В Командовании Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили, что Роман Гладкий назначен начальником штаба. В Командовании также отметили, что Гладкий в 2018-2019 годах прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности.
2 сентября Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в СБУ для повторной проверки Гладкого.
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Кращих у єрмака немає! Оманським, аби кого попало, не видвинути….
До нашого берега, з часів зеленського+єрмака, прибиває, як не лайно то тріску!!
Абдристович, може підтвердити, з резніковим і банановим
Але при призначенні мабуть було все і одразу.
І якесь співпадіння - призначення гладкого Командування Сил безпілотних систем ЗСУ та удар по Полтаві - інститут зв'язку.
По-перше, очевидно, що Штаб (управлінську команду) формує, на жаль, не командувач Сухаревський.
По-друге, невже військову контррозвідку не зацікавила кандидатура капітана 1-го рангу гладкого хоча би тим, що:
1) його реальний досвід керування обмежується періодом командування СДК та ДК "К. Ольшанський";
досвід служби в складі Командування Об'єднаних Сил - це скоріше великий мінус, бо це досвід роботи з паперами, при повній безвідповідальності за результат;
3) людину, яку було звільнено з посади начальника штабу ВМС УКРАЇНИ (2018 р), хтось, всупереч позиції Командувача Сухаревського, наполегливо "**********" очолити найбільш інноваційний і засекречений Рід військ ЗСУ;
4) офіцер, який погодився очолити СЦКК - цю першу організовану спробу України "перестати стріляти" , - це чудова кандидатура для вербування ГРУ/ФСБ РФ;
5) офіцер, що має такий, формально, жахливий рівень невідповідності вимогам посади Нач. штабу СБС ЗСУ,
незгоду свого майбутнього начальника, робить "морду ящиком" і погоджується ввійти в склад Командування овим для ЗСУ Родом військ, в якому "ні бельмеса".
Невже полковник Сухаревський має таку "гнучку спину", що все-таки погодився на призначення полковника гладкого своєю "правою рукою"?