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Новости
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Сырский назначил дополнительную проверку начштаба СБС Гладкому. Во время проверки он будет отстранен от исполнения обязанностей по должности, - Генштаб

гладкий,безугла

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о назначении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил Беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого.

Об этом пишет пресс-служба Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил Беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проверки он будет отстранен от выполнения служебных обязанностей по должности.

Смотрите: ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка. ВИДЕО

Что предшествовало?

Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

В Командовании Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили, что Роман Гладкий назначен начальником штаба. В Командовании также отметили, что Гладкий в 2018-2019 годах прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности.

2 сентября Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в СБУ для повторной проверки Гладкого.

Читайте: Военная служба правопорядка привлечена к оперативному расследованию российского удара по Полтаве, - Сырский

Автор: 

проверка (819) СБУ (19882) Гладкий Роман (9) Александр Сырский (583)


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Топ комментарии
+23
на высокие должности в армии назначают людей с ГНИЛОЙ репутацией. Что нет людей с нормальным послужным списком, без поездок в крым, и без дочек с руузззким паспортами????
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03.09.2024 23:11
+19
повторюю-цю посаду має зайняти фахівець а не оце з совковим менталітетом на мишленням...
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03.09.2024 23:07
+12
із з.п 1400 гривень на місяць. цікаво, а сбу не хоче перевірити сирського?
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03.09.2024 23:06
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із з.п 1400 гривень на місяць. цікаво, а сбу не хоче перевірити сирського?
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03.09.2024 23:06 Ответить
перевірка Гладкого нідочого не приведе. 95% ОП мають громодянство москальське, або родичів у Мордорі, або так чи іначе пов'язані з рифи. Той же самий Сирський, Подоляк, Буданов, Аражаміся...
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04.09.2024 06:27 Ответить
От власне! Гладкіі інші подотяки потрапляють на посади саме тому, що їхній прокацапський бекграунд імпонує зеленій владі.
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04.09.2024 07:48 Ответить
Братішка подоляцький подох, одним ворогом стало менше.
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04.09.2024 08:42 Ответить
повторюю-цю посаду має зайняти фахівець а не оце з совковим менталітетом на мишленням...
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03.09.2024 23:07 Ответить
Так його й поизначають щоб він руйнував, це не Сух... го призначення, висновок, хто його ставив працює на руйнування ЗСУ.
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04.09.2024 10:43 Ответить
Тре його одразу затримати, а потім розбиратися
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03.09.2024 23:08 Ответить
Мабуть на підвищення піде гладкий, з таким «досвідом» СРАТЬєха???
Кращих у єрмака немає! Оманським, аби кого попало, не видвинути….
До нашого берега, з часів зеленського+єрмака, прибиває, як не лайно то тріску!!
Абдристович, може підтвердити, з резніковим і банановим
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03.09.2024 23:09 Ответить
А що тепер кап 1-го рангу робити із адміральським кітелем? Замовив уже ....
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03.09.2024 23:11 Ответить
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03.09.2024 23:11 Ответить
У самого Сирського теж варто пошукати будьонівку.
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04.09.2024 07:50 Ответить
на высокие должности в армии назначают людей с ГНИЛОЙ репутацией. Что нет людей с нормальным послужным списком, без поездок в крым, и без дочек с руузззким паспортами????
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03.09.2024 23:11 Ответить
Туди таких не пускають.
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03.09.2024 23:16 Ответить
А ви ще мабуть пам'ятаєте "бережи честь з молоду"
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03.09.2024 23:17 Ответить
2018 був звільнений за підозрою, а коли ж його СБУ перевіряли?! 2019!? Так тоді і 95 був руською трупою
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03.09.2024 23:11 Ответить
Гладкий ще не в Криму?
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03.09.2024 23:16 Ответить
уже десь в "зеленій зоні" кордону!
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03.09.2024 23:18 Ответить
Думаете, поехал исполнять фантазию Буданова - пить кофе?)
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03.09.2024 23:19 Ответить
Вже розчохлили анальний щуп?
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03.09.2024 23:19 Ответить
Посмотрите на фото, симпатяга, почти дед Панас.
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03.09.2024 23:20 Ответить
Поспіх потрібен тільки при ловлі бліх та при проносі.
Але при призначенні мабуть було все і одразу.
І якесь співпадіння - призначення гладкого Командування Сил безпілотних систем ЗСУ та удар по Полтаві - інститут зв'язку.
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03.09.2024 23:24 Ответить
Все почалося з відставки Залужного.
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03.09.2024 23:33 Ответить
З Оману.
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04.09.2024 08:55 Ответить
Призначення того хмиря то диверсія та саботаж. Хто його рекомендував та призначав - зрадники і вороги України.
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03.09.2024 23:35 Ответить
Потрібно запитати тих, хто рекомендував та призначав Гладкого, на основі яких заслуг вони обирали свого кандидата. Суворо запитати, "з вогником"
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04.09.2024 08:47 Ответить
Сирського?
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04.09.2024 12:29 Ответить
Мабуть так, якщо це була саме його ініціатива.
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04.09.2024 12:32 Ответить
два чоботи пара .але не українські.скоріш за все рашистські кірзаки...
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03.09.2024 23:36 Ответить
Підвісити за ногу у прямому етері, поки сам все не розкаже. Єрмак наступний, разом з Татаровим.
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03.09.2024 23:36 Ответить
також на мерсі-кубіку їздить, як у наших кращих традиціях? паркетний хенералітет таких любить
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03.09.2024 23:46 Ответить
Що значить «додаткову» перевірку ? Це як додатковий мішок картоплі у порожній погреб.
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03.09.2024 23:51 Ответить
Отак подивишся на ті призначення і складається враження, що призначають нам в "кремлі"...
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03.09.2024 23:52 Ответить
Кроты которые зеленое шапито ко власти привели никуда не делись. Путька не лез пока был порох. Потом разработали схемку привести ко власти бездаря некомпетентного и под шумок захватить власть в Украине. Помешала Америка и украинский народ. А крыски как были так и остались которые зеленого за ниточки дергают
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04.09.2024 02:08 Ответить
Перевіряти насамперед потрібно СБУ. Там явно засіли якісь кацапи Баканова...
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04.09.2024 02:01 Ответить
Хто б ще Сирського перевірив, він сам з росії
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04.09.2024 02:18 Ответить
Чому вперлись в нього, там що, іншої людини нема...
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04.09.2024 04:14 Ответить
Якщо зрадники перевіряють зрадників, то який може бути результат
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04.09.2024 06:00 Ответить
Тобто він вже виконував "обов'язки" то мав доступ до таемниці. Цікаво, завдяки кому?
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04.09.2024 07:23 Ответить
Эх не проканало, на самую ответственную должность крота не получилось засунуть.. Эх... Ну ничего, поставят другого😂
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04.09.2024 07:35 Ответить
Кажуть, що Чорноморський флот РФ закінчується, а на посаду призначають моряка! Чи може, Україна планує всерйоз зайнятися Балтійським флотом? А може, навіть Тихоокеанським?
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04.09.2024 07:50 Ответить
Нема куди пристроїти ще одного кума? Капітана схожого на мішу поплавка посадити на бпла. Оце так задумка. А де ж його вос. Капітан лодки з восом оператора? Чи вже сирок поставив там дружбанчику карлючку про дрони? Отак і працюють ставки. Піхотинця ставлять командувати артилерією, танкіста зв'язківцями і т.д. Совок процвітає. Ще якоби стотисячна тіпа перевірка. Та по морді видно що знову гівнюка саджають на грошові потоки. Ха ха ха.
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04.09.2024 08:15 Ответить
Яка вже перевірка?! Воно себе дискредитувало, то чому йому вперто намагаються дати посаду, що більше кандидатів немає?
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04.09.2024 08:42 Ответить
Та перестаньте, людина не погано так відлистала. А ви тут з перевірками причепились.
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04.09.2024 09:17 Ответить
Гнати а шию цього запроданці!
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04.09.2024 10:30 Ответить
Дайте вгадаю він купив цю посаду.
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04.09.2024 10:42 Ответить
Профанація, в яку ніхто вже не повірить. А коли він його призначав, думав що треба перевірити? Чомусь ні, а сказав, що перевірили. Отже збрехав, йому не потрібні ніякі перевірки, бо, якщо почати всіх перевіряти, то виявиться, що ніхто, включаючи Зеленського, не має бути допущений до державної таємниці. А як же тоді бути? То нах... ті перевірки, усі свої, все клас. А потім чомусь про підготовку операції навіть Буданову не повідомляють. А що таке? Заслужний теж, кажуть, не розкривав свої плани, але, як сказав сам Зеленський, план контрнаступу був відомий ворогу ще задовго. Але історія вчить, що нічому не вчить, особливо зелених "проФФесіоналів", не для того вони прийшли у владу, щоб будувати й посилювати державу.
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04.09.2024 12:27 Ответить
Маємо дуже дивну ситуацію з тим, яким чином і хто формує Командування Сил Безпілотних систем.
По-перше, очевидно, що Штаб (управлінську команду) формує, на жаль, не командувач Сухаревський.
По-друге, невже військову контррозвідку не зацікавила кандидатура капітана 1-го рангу гладкого хоча би тим, що:
1) його реальний досвід керування обмежується періодом командування СДК та ДК "К. Ольшанський";
досвід служби в складі Командування Об'єднаних Сил - це скоріше великий мінус, бо це досвід роботи з паперами, при повній безвідповідальності за результат;
3) людину, яку було звільнено з посади начальника штабу ВМС УКРАЇНИ (2018 р), хтось, всупереч позиції Командувача Сухаревського, наполегливо "**********" очолити найбільш інноваційний і засекречений Рід військ ЗСУ;
4) офіцер, який погодився очолити СЦКК - цю першу організовану спробу України "перестати стріляти" , - це чудова кандидатура для вербування ГРУ/ФСБ РФ;
5) офіцер, що має такий, формально, жахливий рівень невідповідності вимогам посади Нач. штабу СБС ЗСУ,
незгоду свого майбутнього начальника, робить "морду ящиком" і погоджується ввійти в склад Командування овим для ЗСУ Родом військ, в якому "ні бельмеса".
Невже полковник Сухаревський має таку "гнучку спину", що все-таки погодився на призначення полковника гладкого своєю "правою рукою"?
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06.09.2024 16:21 Ответить
 
 