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Новини Хабарники
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хабар (4638) виплати (993) Міноборони (6995) СБУ (12497)

Затримано чиновників Міноборони, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених військових, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки Міністерства оборони та керівництвом Збройних Сил України ліквідували корупційну схему при нарахуванні соцвиплат військовим ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що відомо про затриманих?

Як зазначається, у результаті комплексних заходів затримано керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників - начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця.

хабарники з Міноборони
хабарники з Міноборони
хабарники з Міноборони

Що встановило розслідування?

Як встановило розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм отримання грошей від бійців ЗСУ, які дістали поранення на передовій.

"В обмін на хабарі фігуранти обіцяли важкопораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність.

Задокументовано факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн", - наголошують у СБУ.

Затримання хабарників

Наразі всіх трьох фігурантів затримано "на гарячому" після передачі їм одного з траншів.

За даними СБУ, на підставі зібраних доказів очільнику відділу Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Злочинні дії двох його спільників кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Що загрожує?

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокурорів спецпрокуратури Центрального регіону.

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Топ коментарі
+21
Ефектно, заброньовані від фронту вимагають хабар від поранених на фронті. До речі, це вже будні давним-давно. Від відвідувань ТЦК до оформлення інвалідності - скрізь своя тарифна сітка
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05.09.2024 15:58
+16
Треба запроваджувати смертну кару за корупцію.
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05.09.2024 15:56
+14
Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
- Дети Поволжья? Альхен замялся.
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05.09.2024 15:50
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Нічого дивного - теж хочуть прибарахлітца
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05.09.2024 15:48 Відповісти
10 років? Чого Ви вирішили, що їм дадуть якийсь термін? Звідки ця наївність?
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05.09.2024 16:21 Відповісти
Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
- Дети Поволжья? Альхен замялся.
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05.09.2024 15:50 Відповісти
Треба запроваджувати смертну кару за корупцію.
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05.09.2024 15:56 Відповісти
Яка смертна кара? Якщо навіть прізвищ не публікують щою ті мразі були відомими...
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05.09.2024 16:35 Відповісти
в Китаї є і це ніяк не сприяє зменшенню корупції
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05.09.2024 16:57 Відповісти
Ефектно, заброньовані від фронту вимагають хабар від поранених на фронті. До речі, це вже будні давним-давно. Від відвідувань ТЦК до оформлення інвалідності - скрізь своя тарифна сітка
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05.09.2024 15:58 Відповісти
То як цих впіймали ?
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05.09.2024 17:14 Відповісти
Така, ще совдепівська спадщина, в Моу Мвс НАЦПОЛІЦІЇ ДСНС СБУ МСЕК ГУР Моу ДержПрикордонслужби Митниці Податковій та ще з десяток структур, зокрема особливо, в управлінні їх кадрів, так і продовжує підтримуватися старими кадрами і на сьогоденні!!
Про це, усі ЗНАЮТЬ і ЗАРОБЛЯЮТЬ!! А так, з корупцією, у цілому, ще боремося…
Західні Партнери, знають про таке,набагато більше, ще за допомогою покійного Марчук…
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05.09.2024 16:02 Відповісти
гетьМанцев??
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05.09.2024 16:07 Відповісти
міноборони по 17 👎👎👎
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05.09.2024 16:15 Відповісти
От бл. ... - і як тут не згадаєш Лі ****?
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05.09.2024 16:19 Відповісти
ЗА ТАКОЕ РАССТРЕЛ!!!!!!!!!!!!! НО ВЕДЬ ПОДЕЛЯТСЯ НАГРАБЛЕННЫМ И ВЫСКОЧАТ!!!!!!!!!! НЕТ СМЫСЛА ЗАЩИЩАТЬ И ГИБНУТЬ ТАКУЮ ВЛАСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.09.2024 16:20 Відповісти
Лох.Воюють за свій Дім і дітей.... Але тобі шавці це не зрозуміти.
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07.09.2024 23:00 Відповісти
продажне цинічне кодло. щоб вам руки повідсихали і всі пдорам що крадуть в такий час
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05.09.2024 17:05 Відповісти
Никаких посадок, только на нулевую линию и без всяких учебок, особенно кругляша. Ця скотина видимо не нажролось на бiдi
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05.09.2024 17:13 Відповісти
Два "бувалих" навчили одного "молодого".
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05.09.2024 17:16 Відповісти
...тільки розстріляти.
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05.09.2024 17:30 Відповісти
За таке й розчленити не шкода.... Мразота
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05.09.2024 17:44 Відповісти
Живе в нашому будинку у місцевого алкаша квартирант.
Тихий такий бухарик.
Місяців чотири тому його, прямо біля генделика де продають на розлив, зустріла ТЦК.
Він не став відпиратися, бігати, пройшов комісію і був призваний.
Неділі дві назад з'явився. Худющий, блідий...
Виявляється буквально в першому бою отримав численні осколкові поранення в район черевної порожнини. Лікарі перемили кишки, склали, видалили частину шлунку. Госпіталь, лікарняний.
Вчора зустрів, говорили в дому, що він їздив у свою військову частину.
Ну що питаю? На місяць продовжили лікарняний каже.
А інвалідність питаю? А інвалідність каже мені мабуть не світить. Так йому в частині натякнули.
Розумієте чому натякнули? Щоб думав...
І таких, що наживаються на крові повно.
Таких "натякальщиків" потрібно розстрілювати перед строєм.
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05.09.2024 18:34 Відповісти
Почепити на найближній гілляці,бо інакше діла не буде.
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05.09.2024 18:40 Відповісти
От гімно собаче. Радує тільки те,що їх покарають. І наступних скоріш за все теж.
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05.09.2024 19:34 Відповісти
Это беззаконие будет длиться вечность , пока Зешобла их назначает ...
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05.09.2024 20:55 Відповісти
як вам новина ? вдумайтесь - калікам які віддали здоровя за ради Вітчизни викручують руки годовані провладні кнурі.в вас ще є якісь ілюзії щодо влади єрмака зеленського ? а вони самі не підуть від корита.потрібно тільки ВБИВАТИ.бо вони й дітей малих поїдять.
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05.09.2024 20:59 Відповісти
Коли вони вже нажруться! Тут вже лікування безрезультатне-тільки фізична мулекулізація!
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05.09.2024 21:42 Відповісти
Там іще Департамент соцзабезпечення трусонути разом з комісією по виплаті допомоги.
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05.09.2024 22:38 Відповісти
Комісію по оцих саме виплатах очолювала КалмИкова. Та сама, яка стала міністром ветеранів. Тому тепер-то ветерани заживуть.
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05.09.2024 22:42 Відповісти
Щурі тилові.
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06.09.2024 07:27 Відповісти
До буцегарні курв москальських!!!
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06.09.2024 07:30 Відповісти
 
 