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СБУ (19456) Харьков (7284)

Задержан банкир из Харькова, работавший на военную разведку РФ, - СБУ

Харківський банкір працював на воєнну розвідку РФ. Його затримала СБУ

В Харькове разоблачен агент военной разведки РФ, который работал в украинском банке и готовил обстрелы областного центра.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина работал на агента РФ, который является гражданином России и также был сотрудником украинского банка. В июле этого года контрразведка СБУ задержала россиянина в собственном доме.

"Расследуя преступную деятельность шпиона, украинская спецслужба вышла на его пособника. Им оказался руководитель отдела еще одного местного филиала популярного банка. По указанию россиянина фигурант разведывал локации украинских защитников, которые привлечены к обороне Харькова. Для этого предатель объезжал территорию города на собственном авто и скрыто фиксировал расположение военных объектов на телефонную камеру", - говорится в сообщении.

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Также злоумышленник собирал для рашистов информацию о местах и последствиях воздушных ударов по городу.

"Полученную информацию он передавал российскому шпиону во время личных встреч, а также с помощью мессенджера. После каждого сеанса агентурной связи предатель удалял все сообщения из анонимного чата. Впрочем, такая конспирация не помогла фигуранту. После разоблачения российского шпиона контрразведка СБУ задержала также его информатора", - отметили в СБУ.

Во время обысков у предателя изъяли мобильный телефон, который тот использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

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Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Преступные действия россиянина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых - ч. 1 ст. 114 (шпионаж).

Оба фигуранта находятся под стражей. Им грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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Топ комментарии
+8
Банкір, це власник грошового капіталу, а не співробітник банку. Клікбейт.
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05.09.2024 10:17
+5
Потрібні показові і наджорстоуі покарання для кротів - бо їх вже катастрофічно багато.
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05.09.2024 10:18
+3
Риба гниє таки з голови і досить часто, для запобігання гниттю голову відділяють. Якби у нас була патріотична влада, чи було б так багато зрадників, ворожих агентів і колабораціоністів на різних важливих посадах? Впевгений, що ні! Бо спецслужби не очолювали б баканови з наумовими, які не просто не перевіряли гладких, а й прищучували галущенків з гетьманцевими і їхніми зпзяями, а татарови щонайбільше працювали б адвокатами і захищали цю наволоч в судах, а не кврували правоозоронців і суддів.
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05.09.2024 10:23
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Банкір, це власник грошового капіталу, а не співробітник банку. Клікбейт.
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05.09.2024 10:17 Ответить
Здається автор статті не відчуває різниці
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05.09.2024 11:31 Ответить
Потрібні показові і наджорстоуі покарання для кротів - бо їх вже катастрофічно багато.
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05.09.2024 10:18 Ответить
хотів ще трохи грошей через тєлєгу заробить.
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05.09.2024 10:21 Ответить
харківська вата
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05.09.2024 10:22 Ответить
Риба гниє таки з голови і досить часто, для запобігання гниттю голову відділяють. Якби у нас була патріотична влада, чи було б так багато зрадників, ворожих агентів і колабораціоністів на різних важливих посадах? Впевгений, що ні! Бо спецслужби не очолювали б баканови з наумовими, які не просто не перевіряли гладких, а й прищучували галущенків з гетьманцевими і їхніми зпзяями, а татарови щонайбільше працювали б адвокатами і захищали цю наволоч в судах, а не кврували правоозоронців і суддів.
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05.09.2024 10:23 Ответить
"Риба гниє таки з голови" - дуже зручне виправдання для хвоста! хто цю "голову" сам собі обрав?
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05.09.2024 10:38 Ответить
Ні, не виправдання. Гниє вся риба. Але голова гниє швидше і прискорює гниття всієї туші.
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05.09.2024 10:49 Ответить
Коли почнуть страчувати за законами воєнного часу, то і колаборантів поменьшає на порядок.
А так, чого б ні? Ну посидять трошки на повному державному забезпеченні, а потім "чи ішак помре, чи падішах"...
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05.09.2024 11:03 Ответить
 
 