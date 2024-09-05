Затримано банкіра з Харкова, який працював на воєнну розвідку РФ, - СБУ

У Харкові викрито агента воєнної розвідки РФ, який працював в українському банку та готував обстріли обласного центру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік працював на агента РФ, який є громадянином Росії та також був співробітником українського банку. У липні цього року контррозвідка СБУ затримала росіянина у власному помешканні.

"Розслідуючи злочинну діяльність шпигуна, українська спецслужба вийшла на його поплічника. Ним виявився керівник відділу ще однієї місцевої філії популярного банку. За вказівкою росіянина фігурант розвідував локації українських захисників, які залучені до оборони Харкова. Для цього зрадник об’їжджав територію міста на власному авто і приховано фіксував розташування військових об’єктів на телефонну камеру", - йдеться в повідомленні.

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Також зловмисник збирав для рашистів інформацію про місця та наслідки повітряних ударів по місту.

"Отриману інформацію він передавав російському шпигуну під час особистих зустрічей, а також за допомогою месенджера. Після кожного сеансу агентурного зв’язку зрадник видаляв усі повідомлення з анонімного чату. Утім, така конспірація не допомогла фігуранту. Після викриття російського шпигуна контррозвідка СБУ затримала також його інформатора", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків у зрадника вилучили мобільний телефон, який той використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

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Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії росіянина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – ч. 1 ст. 114 (шпигунство).

Обидва фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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