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Затримано банкіра з Харкова, який працював на воєнну розвідку РФ, - СБУ

Харківський банкір працював на воєнну розвідку РФ. Його затримала СБУ

У Харкові викрито агента воєнної розвідки РФ, який працював в українському банку та готував обстріли обласного центру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік працював на агента РФ, який є громадянином Росії та також був співробітником українського банку. У липні цього року контррозвідка СБУ затримала росіянина у власному помешканні.

"Розслідуючи злочинну діяльність шпигуна, українська спецслужба вийшла на його поплічника. Ним виявився керівник відділу ще однієї місцевої філії популярного банку. За вказівкою росіянина фігурант розвідував локації українських захисників, які залучені до оборони Харкова. Для цього зрадник об’їжджав територію міста на власному авто і приховано фіксував розташування військових об’єктів на телефонну камеру", - йдеться в повідомленні.

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Також зловмисник збирав для рашистів інформацію про місця та наслідки повітряних ударів по місту.

"Отриману інформацію він передавав російському шпигуну під час особистих зустрічей, а також за допомогою месенджера. Після кожного сеансу агентурного зв’язку зрадник видаляв усі повідомлення з анонімного чату. Утім, така конспірація не допомогла фігуранту. Після викриття російського шпигуна контррозвідка СБУ затримала також його інформатора", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків у зрадника вилучили мобільний телефон, який той використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

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Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії росіянина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – ч. 1 ст. 114 (шпигунство).

Обидва фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Топ коментарі
+8
Банкір, це власник грошового капіталу, а не співробітник банку. Клікбейт.
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05.09.2024 10:17
+5
Потрібні показові і наджорстоуі покарання для кротів - бо їх вже катастрофічно багато.
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05.09.2024 10:18
+3
Риба гниє таки з голови і досить часто, для запобігання гниттю голову відділяють. Якби у нас була патріотична влада, чи було б так багато зрадників, ворожих агентів і колабораціоністів на різних важливих посадах? Впевгений, що ні! Бо спецслужби не очолювали б баканови з наумовими, які не просто не перевіряли гладких, а й прищучували галущенків з гетьманцевими і їхніми зпзяями, а татарови щонайбільше працювали б адвокатами і захищали цю наволоч в судах, а не кврували правоозоронців і суддів.
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05.09.2024 10:23
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Банкір, це власник грошового капіталу, а не співробітник банку. Клікбейт.
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05.09.2024 10:17 Відповісти
Здається автор статті не відчуває різниці
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05.09.2024 11:31 Відповісти
Потрібні показові і наджорстоуі покарання для кротів - бо їх вже катастрофічно багато.
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05.09.2024 10:18 Відповісти
хотів ще трохи грошей через тєлєгу заробить.
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05.09.2024 10:21 Відповісти
харківська вата
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05.09.2024 10:22 Відповісти
Риба гниє таки з голови і досить часто, для запобігання гниттю голову відділяють. Якби у нас була патріотична влада, чи було б так багато зрадників, ворожих агентів і колабораціоністів на різних важливих посадах? Впевгений, що ні! Бо спецслужби не очолювали б баканови з наумовими, які не просто не перевіряли гладких, а й прищучували галущенків з гетьманцевими і їхніми зпзяями, а татарови щонайбільше працювали б адвокатами і захищали цю наволоч в судах, а не кврували правоозоронців і суддів.
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05.09.2024 10:23 Відповісти
"Риба гниє таки з голови" - дуже зручне виправдання для хвоста! хто цю "голову" сам собі обрав?
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05.09.2024 10:38 Відповісти
Ні, не виправдання. Гниє вся риба. Але голова гниє швидше і прискорює гниття всієї туші.
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05.09.2024 10:49 Відповісти
Коли почнуть страчувати за законами воєнного часу, то і колаборантів поменьшає на порядок.
А так, чого б ні? Ну посидять трошки на повному державному забезпеченні, а потім "чи ішак помре, чи падішах"...
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05.09.2024 11:03 Відповісти
 
 