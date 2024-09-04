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Затримано бухгалтерку одеського заводу, яка коригувала ракетні удари РФ по місту, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одну агентку ФСБ, яка готувала координати для нової серії ракетно-дронових ударів по Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що цікавило ворожу агентку?

Як зазначається, особливий інтерес для ворога становили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.

Для коригування повітряних атак російська спецслужба дистанційно завербувала бухгалтерку місцевого заводу, яка потрапила у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи в Телеграм.

"За вказівкою окупанта агентка об’їжджала місто на громадському транспорті і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників.

Після розвідувальних вилазок жінка робила звіт для фсб, включаючи нанесення інформації на гугл-карту", - наголошують у СБУ.

ворожа агентка з Одеси
ворожа агентка з Одеси
ворожа агентка з Одеси
ворожа агентка з Одеси

Затримання ворожої агентки

Служба безпеки своєчасно викрила і задокументувала розвідактивність фігурантки, а на фінальному етапі спецоперації затримала її. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

Під час обшуків у помешканні зрадниці виявлено мобільний телефон із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Зокрема щодо прихованої фото-, відеофіксації об’єктів Сил оборони та комунікації з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Що їй загрожує?

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

Одеса (5461) СБУ (12821) шпигунство (993)


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Топ коментарі
+14
на гіляку запроданку !!!
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04.09.2024 13:18
+14
Це не люди.
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04.09.2024 13:26
+13
Цих людей пора карати на смерть
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04.09.2024 13:22
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на гіляку запроданку !!!
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04.09.2024 13:18 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/mery-protiv-predatelej-rabotayushhih-na-rossiyu/
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04.09.2024 13:24 Відповісти
И заметьте никто из них никогда не пытается бежать при задержании! К сожалению...
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04.09.2024 21:15 Відповісти
Затримано? Потім відпущено?
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04.09.2024 13:21 Відповісти
Цих людей пора карати на смерть
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04.09.2024 13:22 Відповісти
Це не люди.
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04.09.2024 13:26 Відповісти
Не згодний, як би то була тюрьма рівня Новрегії чи Швеції, тоді можливо. Але як що це наша тюрьма, нехай краще там все життя живе, воно буде просити про смерть. Тим паче, що такі люди коли туди попадають, то їх та зустрічають не хлібом з сіллю.
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04.09.2024 14:42 Відповісти
"такі люди коли туди попадають, то їх та зустрічають не хлібом з сіллю." - а як? Є приклади?
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04.09.2024 14:50 Відповісти
Вам відосік чи фоточки?
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04.09.2024 14:53 Відповісти
Будь що...
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04.09.2024 15:11 Відповісти
Опублікуйте фото і відпустіть на вулицю...
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04.09.2024 13:22 Відповісти
І знову, мусолення сіддівським нормами та положеннями мирного законодавства, такими ж, як і ця бухгалтера, а потім, смішні вироки!!
Повторення схем, портнова/лукаш, з беркутівцями-убивцями!
Стефанчук-зеленський так за три роки і не створили дієвої СИСТЕМИ військових судів для прискорених рішень щодо таких осіб!!
https://www.ponomaroleg.com/mery-protiv-predatelej-rabotayushhih-na-rossiyu/
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04.09.2024 13:22 Відповісти
На расею отправте, там сконає
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04.09.2024 13:33 Відповісти
От же потвора !
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04.09.2024 13:36 Відповісти
тварюка кончена. На гіляку, руду мразину!
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04.09.2024 13:36 Відповісти
Відбувати покарання вони повинні у відкритій клітці на центральних площах. Щоб усі могли висловитись
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04.09.2024 13:37 Відповісти
знову Адесса, скільки там ще підарасні залишилось.
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04.09.2024 13:42 Відповісти
ДОХУА і навіть більше. Зараз вони притисли голову, але що ви хочете як у нас мер міста - Труханов, 101% руснява скотина.
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04.09.2024 14:43 Відповісти
чому і навіщо ця істота досі жива?
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04.09.2024 13:47 Відповісти
Виявляється так легко вбивати,живе така падла і вбиває людей,якщоб не війна мабуть ніхто і не здогадався що отака може вбити просто так.
цеж якою підлою треба бути щоб ось так легко бажати смерті людям які живуть поруч з тобою.
та наводити ракети.
жах
І подовжують заблюрювати пики, щож ви їх заблюрюєте??? Щоб не впізнали на вулиці
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04.09.2024 15:00 Відповісти
Цікаво якого заводу...якщо їх вже фактично нема
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04.09.2024 16:06 Відповісти
Чому вижила при затриманні?
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04.09.2024 17:39 Відповісти
Какое пожизненное заключение??? Публичная казнь с демонстрацией онлайн на весь мир! Щоб інші запроданці бачили, що на них чекає!
І так з кожним зрадником вчиняти, безвиключно. За законами воєнного часу. Вони гірші за кацапів, бо зраджують своїх! А з ними панькаються. Міжнародного права дотримуються.Тільки люта показова смерть!
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05.09.2024 09:56 Відповісти
Коли ж вони закінчаться, ці тварюки? А СБУ треба уважніше спостерігати. Чим раніше виявлять, тим краще.
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06.09.2024 15:50 Відповісти
 
 