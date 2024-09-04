Задержан бухгалтер Одесского завода, корректировавший ракетные удары РФ по городу, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одну агентку ФСБ, которая готовила координаты для новой серии ракетно-дронных ударов по Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что интересовало вражеского агента?

Как отмечается, особый интерес для врага представляли места размещения блокпостов с бронетехникой и мобильных огневых групп ПВО.

Для корректировки воздушных атак российская спецслужба дистанционно завербовала бухгалтера местного завода, которая попала в поле зрения агрессора из-за своих антиукраинских сообщений в Телеграмм.

"По указанию оккупанта агент объезжала город на общественном транспорте и на видео фиксировала места дислокации украинских защитников.

После разведывательных вылазок женщина делала отчет для фсб, включая нанесение информации на гугл-карту", - отмечают в СБУ.









Задержание вражеского агента

Служба безопасности своевременно разоблачила и задокументировала разведактивность фигурантки, а на финальном этапе спецоперации задержала ее. Одновременно были проведены комплексные меры для обеспечения безопасности локаций ВСУ.

Во время обысков в доме предательницы обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. В частности по скрытой фото-, видеофиксации объектов Сил обороны и коммуникации с фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Что ей грозит?

Сейчас злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.