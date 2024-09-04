Задержан бухгалтер Одесского завода, корректировавший ракетные удары РФ по городу, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала еще одну агентку ФСБ, которая готовила координаты для новой серии ракетно-дронных ударов по Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что интересовало вражеского агента?
Как отмечается, особый интерес для врага представляли места размещения блокпостов с бронетехникой и мобильных огневых групп ПВО.
Для корректировки воздушных атак российская спецслужба дистанционно завербовала бухгалтера местного завода, которая попала в поле зрения агрессора из-за своих антиукраинских сообщений в Телеграмм.
"По указанию оккупанта агент объезжала город на общественном транспорте и на видео фиксировала места дислокации украинских защитников.
После разведывательных вылазок женщина делала отчет для фсб, включая нанесение информации на гугл-карту", - отмечают в СБУ.
Задержание вражеского агента
Служба безопасности своевременно разоблачила и задокументировала разведактивность фигурантки, а на финальном этапе спецоперации задержала ее. Одновременно были проведены комплексные меры для обеспечения безопасности локаций ВСУ.
Во время обысков в доме предательницы обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. В частности по скрытой фото-, видеофиксации объектов Сил обороны и коммуникации с фсб.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Что ей грозит?
Сейчас злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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Повторення схем, портнова/лукаш, з беркутівцями-убивцями!
Стефанчук-зеленський так за три роки і не створили дієвої СИСТЕМИ військових судів для прискорених рішень щодо таких осіб!!
https://www.ponomaroleg.com/mery-protiv-predatelej-rabotayushhih-na-rossiyu/
цеж якою підлою треба бути щоб ось так легко бажати смерті людям які живуть поруч з тобою.
та наводити ракети.
жах
І подовжують заблюрювати пики, щож ви їх заблюрюєте??? Щоб не впізнали на вулиці
І так з кожним зрадником вчиняти, безвиключно. За законами воєнного часу. Вони гірші за кацапів, бо зраджують своїх! А з ними панькаються. Міжнародного права дотримуються.Тільки люта показова смерть!