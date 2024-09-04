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Задержан бухгалтер Одесского завода, корректировавший ракетные удары РФ по городу, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одну агентку ФСБ, которая готовила координаты для новой серии ракетно-дронных ударов по Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что интересовало вражеского агента?

Как отмечается, особый интерес для врага представляли места размещения блокпостов с бронетехникой и мобильных огневых групп ПВО.

Для корректировки воздушных атак российская спецслужба дистанционно завербовала бухгалтера местного завода, которая попала в поле зрения агрессора из-за своих антиукраинских сообщений в Телеграмм.

"По указанию оккупанта агент объезжала город на общественном транспорте и на видео фиксировала места дислокации украинских защитников.

После разведывательных вылазок женщина делала отчет для фсб, включая нанесение информации на гугл-карту", - отмечают в СБУ.

ворожа агентка з Одеси
ворожа агентка з Одеси
ворожа агентка з Одеси
ворожа агентка з Одеси

Задержание вражеского агента

Служба безопасности своевременно разоблачила и задокументировала разведактивность фигурантки, а на финальном этапе спецоперации задержала ее. Одновременно были проведены комплексные меры для обеспечения безопасности локаций ВСУ.

Во время обысков в доме предательницы обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. В частности по скрытой фото-, видеофиксации объектов Сил обороны и коммуникации с фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Что ей грозит?

Сейчас злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Автор: 

Одесса (7885) СБУ (19901) шпионаж (1388)


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Топ комментарии
+14
на гіляку запроданку !!!
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04.09.2024 13:18
+14
Це не люди.
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04.09.2024 13:26
+13
Цих людей пора карати на смерть
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04.09.2024 13:22
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Правила форума Совет форумчан
на гіляку запроданку !!!
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04.09.2024 13:18 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/mery-protiv-predatelej-rabotayushhih-na-rossiyu/
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04.09.2024 13:24 Ответить
И заметьте никто из них никогда не пытается бежать при задержании! К сожалению...
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04.09.2024 21:15 Ответить
Затримано? Потім відпущено?
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04.09.2024 13:21 Ответить
Цих людей пора карати на смерть
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04.09.2024 13:22 Ответить
Це не люди.
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04.09.2024 13:26 Ответить
Не згодний, як би то була тюрьма рівня Новрегії чи Швеції, тоді можливо. Але як що це наша тюрьма, нехай краще там все життя живе, воно буде просити про смерть. Тим паче, що такі люди коли туди попадають, то їх та зустрічають не хлібом з сіллю.
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04.09.2024 14:42 Ответить
"такі люди коли туди попадають, то їх та зустрічають не хлібом з сіллю." - а як? Є приклади?
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04.09.2024 14:50 Ответить
Вам відосік чи фоточки?
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04.09.2024 14:53 Ответить
Будь що...
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04.09.2024 15:11 Ответить
Опублікуйте фото і відпустіть на вулицю...
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04.09.2024 13:22 Ответить
І знову, мусолення сіддівським нормами та положеннями мирного законодавства, такими ж, як і ця бухгалтера, а потім, смішні вироки!!
Повторення схем, портнова/лукаш, з беркутівцями-убивцями!
Стефанчук-зеленський так за три роки і не створили дієвої СИСТЕМИ військових судів для прискорених рішень щодо таких осіб!!
https://www.ponomaroleg.com/mery-protiv-predatelej-rabotayushhih-na-rossiyu/
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04.09.2024 13:22 Ответить
На расею отправте, там сконає
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04.09.2024 13:33 Ответить
От же потвора !
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04.09.2024 13:36 Ответить
тварюка кончена. На гіляку, руду мразину!
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04.09.2024 13:36 Ответить
Відбувати покарання вони повинні у відкритій клітці на центральних площах. Щоб усі могли висловитись
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04.09.2024 13:37 Ответить
знову Адесса, скільки там ще підарасні залишилось.
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04.09.2024 13:42 Ответить
ДОХУА і навіть більше. Зараз вони притисли голову, але що ви хочете як у нас мер міста - Труханов, 101% руснява скотина.
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04.09.2024 14:43 Ответить
чому і навіщо ця істота досі жива?
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04.09.2024 13:47 Ответить
Виявляється так легко вбивати,живе така падла і вбиває людей,якщоб не війна мабуть ніхто і не здогадався що отака може вбити просто так.
цеж якою підлою треба бути щоб ось так легко бажати смерті людям які живуть поруч з тобою.
та наводити ракети.
жах
І подовжують заблюрювати пики, щож ви їх заблюрюєте??? Щоб не впізнали на вулиці
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04.09.2024 15:00 Ответить
Цікаво якого заводу...якщо їх вже фактично нема
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04.09.2024 16:06 Ответить
Чому вижила при затриманні?
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04.09.2024 17:39 Ответить
Какое пожизненное заключение??? Публичная казнь с демонстрацией онлайн на весь мир! Щоб інші запроданці бачили, що на них чекає!
І так з кожним зрадником вчиняти, безвиключно. За законами воєнного часу. Вони гірші за кацапів, бо зраджують своїх! А з ними панькаються. Міжнародного права дотримуються.Тільки люта показова смерть!
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05.09.2024 09:56 Ответить
Коли ж вони закінчаться, ці тварюки? А СБУ треба уважніше спостерігати. Чим раніше виявлять, тим краще.
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06.09.2024 15:50 Ответить
 
 