СБУ и Нацполиция задержали две группы поджигателей военных автомобилей в Киеве и Хмельницком. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще две группы поджигателей, которые по заказу спецслужб РФ действовали в Киеве и Хмельницком. По указанию оккупантов их приспешники жгли авто Сил обороны.

Задержанными оказались четыре жителя разных регионов Украины. В поле зрения агрессора фигуранты попали, когда искали "легкого заработка" в телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По инструкциям из РФ злоумышленники сначала отслеживали локации потенциальных целей и "согласовывали" их со своими российскими кураторами.

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Затем фигуранты прибывали на места парковки служебных автомобилей и поджигали их с помощью бензина и легковоспламеняющихся смесей.

Злоумышленники фиксировали возгорания на камеры телефонов и затем присылали эти видео оккупантам.

По имеющимся данным, российские кураторы так и не заплатили поджигателям за преступление.

В Киеве

"По горячим следам" задержаны двое парней, которые подожгли мультивен украинских защитников, который проходил восстановление после выполнения задач.

По данным следствия, фигуранты являются жителями Донецкой и Днепропетровской областей, которые приехали в Киев в поисках заработка.

В столице они сначала строили укрытия в детсадах, но впоследствии пошли на сотрудничество с агрессором в обмен на "легкие деньги".

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В Хмельницком

Задержаны еще двое поджигателей, которые пытались уничтожить служебный внедорожник ВСУ. В дальнейшем они планировали продолжить серию преступлений на территории западного региона Украины.

Фигурантами оказалось двое жителей Винницкой области, которые поездом прибыли в Хмельницкий и для выполнения поджогов поселились в заранее арендованной квартире.

Обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они снимали как горит военное авто на камеру мобильного телефона.

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Сейчас задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Злоумышленники под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской и Хмельницкой областной прокуратур.