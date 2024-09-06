СБУ и Нацполиция задержали две группы поджигателей военных автомобилей в Киеве и Хмельницком. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще две группы поджигателей, которые по заказу спецслужб РФ действовали в Киеве и Хмельницком. По указанию оккупантов их приспешники жгли авто Сил обороны.
Задержанными оказались четыре жителя разных регионов Украины. В поле зрения агрессора фигуранты попали, когда искали "легкого заработка" в телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По инструкциям из РФ злоумышленники сначала отслеживали локации потенциальных целей и "согласовывали" их со своими российскими кураторами.
Затем фигуранты прибывали на места парковки служебных автомобилей и поджигали их с помощью бензина и легковоспламеняющихся смесей.
Злоумышленники фиксировали возгорания на камеры телефонов и затем присылали эти видео оккупантам.
По имеющимся данным, российские кураторы так и не заплатили поджигателям за преступление.
В Киеве
"По горячим следам" задержаны двое парней, которые подожгли мультивен украинских защитников, который проходил восстановление после выполнения задач.
По данным следствия, фигуранты являются жителями Донецкой и Днепропетровской областей, которые приехали в Киев в поисках заработка.
В столице они сначала строили укрытия в детсадах, но впоследствии пошли на сотрудничество с агрессором в обмен на "легкие деньги".
В Хмельницком
Задержаны еще двое поджигателей, которые пытались уничтожить служебный внедорожник ВСУ. В дальнейшем они планировали продолжить серию преступлений на территории западного региона Украины.
Фигурантами оказалось двое жителей Винницкой области, которые поездом прибыли в Хмельницкий и для выполнения поджогов поселились в заранее арендованной квартире.
Обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они снимали как горит военное авто на камеру мобильного телефона.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
- ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).
Злоумышленники под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской и Хмельницкой областной прокуратур.
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Відправляти на розмінування, нехай за них отець звєздоній молиться!
нещадно . Тим більше на малолітці . Опускають на раз ! Ці покидьки і є зрадниками . На мою думку це треба поширювати у інформаційному просторі . Вважаю , що після такого ознайомлення виконавців таких злочинів значно поменшає .
Безкарність та нікчемність касти суддівських, спонукає Українців, вжити дієвих ЗАХОДІВ над цими істотами!!