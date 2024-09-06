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СБУ и Нацполиция задержали две группы поджигателей военных автомобилей в Киеве и Хмельницком. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще две группы поджигателей, которые по заказу спецслужб РФ действовали в Киеве и Хмельницком. По указанию оккупантов их приспешники жгли авто Сил обороны.

Задержанными оказались четыре жителя разных регионов Украины. В поле зрения агрессора фигуранты попали, когда искали "легкого заработка" в телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По инструкциям из РФ злоумышленники сначала отслеживали локации потенциальных целей и "согласовывали" их со своими российскими кураторами.

СБУ та Нацполіція затримали підпалювачів авто ЗСУ

Смотрите также: Три жителя Славянска задержаны за поджог военных авто, - СБУ. ФОТО

Затем фигуранты прибывали на места парковки служебных автомобилей и поджигали их с помощью бензина и легковоспламеняющихся смесей.

Злоумышленники фиксировали возгорания на камеры телефонов и затем присылали эти видео оккупантам.

По имеющимся данным, российские кураторы так и не заплатили поджигателям за преступление.

СБУ та Нацполіція затримали підпалювачів авто ЗСУ

В Киеве

"По горячим следам" задержаны двое парней, которые подожгли мультивен украинских защитников, который проходил восстановление после выполнения задач.

По данным следствия, фигуранты являются жителями Донецкой и Днепропетровской областей, которые приехали в Киев в поисках заработка.

В столице они сначала строили укрытия в детсадах, но впоследствии пошли на сотрудничество с агрессором в обмен на "легкие деньги".

Смотрите также: Задержаны наркозависимые, за деньги из РФ поджигавшие военные пикапы и объекты "Укрзалізниці" в Черкассах, - СБУ. ФОТО

СБУ та Нацполіція затримали підпалювачів авто ЗСУ

В Хмельницком

Задержаны еще двое поджигателей, которые пытались уничтожить служебный внедорожник ВСУ. В дальнейшем они планировали продолжить серию преступлений на территории западного региона Украины.

Фигурантами оказалось двое жителей Винницкой области, которые поездом прибыли в Хмельницкий и для выполнения поджогов поселились в заранее арендованной квартире.

Обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они снимали как горит военное авто на камеру мобильного телефона.

Смотрите также: Правоохранители разоблачили очередную группу поджигателей автомобилей, задержали координатора, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Сейчас задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Злоумышленники под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской и Хмельницкой областной прокуратур.

Автор: 

Киев (25571) поджог (1077) Нацполиция (16487) СБУ (19923) Хмельницький (479)


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Топ комментарии
+15
Будемо продовжувати гратися в ,,минекацапи,, та дозволяти різній продажній наволочі нищити нас та наше майно і військове спорядження? Чи може нарешті таки введемо Закон про смертну кару для ворожих диверсантів якого б громадянства вони не були? Бо а-я-яй за підпал військової техніки нікого не лякає. А вивісити на ліхтарі поряд з підпаленим авто чи трансформатором було б величезним антистимулом для інших паліїв.
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06.09.2024 18:43
+14
Пїд час вїйни не до сентіментів. Зараз стоіть питання існування та виживання нашоі краіни. Треба брати приклад з Британцїв часїв Другої Свїтової Вїйни. Ті коли ловили німецького шпигуна або диверсанта ї його провина була доведена- його вїшали!!! Мало того, вирок мав виконати його родич. Наприклад , якщо чоловїк виявився шпигуном, його мала повїсити його дружина. Або навпаки. Якщо вїдмовлялися - вїшали обох. Тїльки так можливо викоренити цих проросійских щурячих виродкїв та запроданців!
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06.09.2024 18:53
+10
Якщо вони співпрацювали з окупантом на вільній території, то тут явна державна зрада
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06.09.2024 18:38
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Якщо вони співпрацювали з окупантом на вільній території, то тут явна державна зрада
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06.09.2024 18:38 Ответить
Будемо продовжувати гратися в ,,минекацапи,, та дозволяти різній продажній наволочі нищити нас та наше майно і військове спорядження? Чи може нарешті таки введемо Закон про смертну кару для ворожих диверсантів якого б громадянства вони не були? Бо а-я-яй за підпал військової техніки нікого не лякає. А вивісити на ліхтарі поряд з підпаленим авто чи трансформатором було б величезним антистимулом для інших паліїв.
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06.09.2024 18:43 Ответить
!!!100!!!!!!!!!!!! І ТІЛЬКИ ТАК !!!
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06.09.2024 20:45 Ответить
Ухилянти епані.
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06.09.2024 18:44 Ответить
Пїд час вїйни не до сентіментів. Зараз стоіть питання існування та виживання нашоі краіни. Треба брати приклад з Британцїв часїв Другої Свїтової Вїйни. Ті коли ловили німецького шпигуна або диверсанта ї його провина була доведена- його вїшали!!! Мало того, вирок мав виконати його родич. Наприклад , якщо чоловїк виявився шпигуном, його мала повїсити його дружина. Або навпаки. Якщо вїдмовлялися - вїшали обох. Тїльки так можливо викоренити цих проросійских щурячих виродкїв та запроданців!
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06.09.2024 18:53 Ответить
Їх спалить майно всієї рідні конфіскувать а самих на болота
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06.09.2024 18:53 Ответить
Поки суди не будуть давати строк довічно за зраду і тероризм буде так і далі. Президент повинен проінформувати самопризначених суддів ( ми їх не вибирали, як поезидента та верховну раду) про наслідки державної зради..
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06.09.2024 19:03 Ответить
Чого так нераціонально?
Відправляти на розмінування, нехай за них отець звєздоній молиться!
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06.09.2024 19:17 Ответить
ВИМАГАЄМО ПУБЛІЧНИХ РОЗСТРІЛІВ ВОРОГІВ УКРАЇНИ!
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06.09.2024 19:22 Ответить
Прочитав коментарі , зі всіма згоден , але ж то таке ... І ми всі розуміємо , що по нашому не буде , у всякому разі , в найближчій перспективі . А от згадати про " поняття " , згідно з яких держзрада є найважчим гріхом ,гіршим чим згвалтування , і карається від СІЗО , не кажучи про "лагерні " зони ,
нещадно . Тим більше на малолітці . Опускають на раз ! Ці покидьки і є зрадниками . На мою думку це треба поширювати у інформаційному просторі . Вважаю , що після такого ознайомлення виконавців таких злочинів значно поменшає .
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06.09.2024 19:35 Ответить
Смерть паліям, помічників московських убивць!!
Безкарність та нікчемність касти суддівських, спонукає Українців, вжити дієвих ЗАХОДІВ над цими істотами!!
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06.09.2024 19:39 Ответить
электорат зедебыла
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06.09.2024 20:00 Ответить
У цієї наволочі-паліїв і у Зюзі з Йермаком....співпадають цілі і завдання. Тому зелень паліїв не карає (як і навідників та всіх інших). До речі,любителі совка і Рашки знають,що під час війни з німцями ,в подібних випадках,просто ставили до стінки...після інтенсивного допиту. А от Зюзя своїх береже....
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06.09.2024 20:04 Ответить
 
 