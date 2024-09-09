Встановив "відеопастки" для коригування ударів по Києву: СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ. ФОТОрепортаж
У Києві затримано агента воєнної розвідки РФ, який коригував удари по столиці та здійснював підпали на об’єктах Укрзалізниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Найбільше ворога цікавили теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних розв’язках.
"Затриманим виявився мешканець Харкова. Для його вербування російська спецслужба використала один з Телеграм-каналів, на якому чоловік шукав пропозиції "легкого заробітку". За вказівкою розвідки рф агент прибув до Києва, де орендував квартиру у багатоповерхівці з панорамою на місцеву ТЕС.
У тимчасовому помешканні фігурант встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла окупантам в режимі "реального часу" стежити за енергооб’єктом", - йдеться в повідомленні.
Також чоловік обладнав "спостережний пункт" ще в одній орендованій квартирі поблизу столиці. Крім того, замасковані пристрої відеофіксації, так звані відеопастки, агент встановив для відстежування ударів по лініях електропередач.
Таким чином росіяни планували зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та водночас виявити локації ППО.
Після підготовки "спостережних постів" зловмисник повернувся до Харкова під виглядом відвідування батьків, але насправді для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення.
Чоловіка затримали в одній з орендованих квартир у Києві, коли той налаштовував нову відеокамеру для онлайн-фіксації повітряних атак на місто.
Під час обшуків у нього вилучено телефони та відеопристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.
СБУ повідомила зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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так, там не те, що стояти, лежати було нестерпно.
чому оце, в сірій маєчкє, стоїть самостійно, та щось дивиться?
А чому досі СБУ, ДБР не прикрило діяльність, так званних "громадськи", але точно про російських організацій під виглядом всіляких ветеранських об'єднань, природозахистних або навіть освітянських діячів, що шукають, вербують і розсилають методички ось такого характеру?! Таке можливе лише там, де мають тісний контакт з людьми! Чому і досі по містах і селах України летять ракети, що спрямовуються ну аж ніяк не патріотично налаштованими, язик не повертається сказати, громадянами України?! Невже хтось думає, що ці покидьки були сюди закинуті ну прямісінько з рашки, щоб нам тут все палити і підривати?!
Так ось, шановні! Поки кожен не буде дбати про Україну, а не про власну кишеню, власні статки, власну шкуру, ворог просто мало по малу буде нас нищити! По одному, по декілька, але точно - нищити! І зважаючи на це, треба щоб 100% бюджету йшло на ЗСУ, а не на всілякі марнотратства, фінансування культут, наук, освіт, спорту! Це все не на часі зараз! Або ми перемагамо русню, або буде гірко, солоно і боляче на віки!!!
...написала перебуваючи дес пожа межами України.
А може це саме СБУ і організовувало "диверсії", маскуючись під ординців?
Перед тим, як почати виявлення прихованих камер і використовувати для цього ліхтарик або звичайну спалах, обов'язково затемніть кімнату, вимкніть світло і закрийте її щільними шторами або жалюзями від проникнення сонця. Після цього включіть спалах і обведіть їм кімнату. Слідкуйте за тим, чи з'явилися якісь яскраві невеликі точки, чи ні. Якщо ви їх виявили, уважно подивіться на предмет, який їх випромінює, можливо, це прихована камера.