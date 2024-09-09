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Новини Фото Війна
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Встановив "відеопастки" для коригування ударів по Києву: СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ. ФОТОрепортаж

У Києві затримано агента воєнної розвідки РФ, який коригував удари по столиці та здійснював підпали на об’єктах Укрзалізниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Найбільше ворога цікавили теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних розв’язках.

"Затриманим виявився мешканець Харкова. Для його вербування російська спецслужба використала один з Телеграм-каналів, на якому чоловік шукав пропозиції "легкого заробітку". За вказівкою розвідки рф агент прибув до Києва, де орендував квартиру у багатоповерхівці з панорамою на місцеву ТЕС.

У тимчасовому помешканні фігурант встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла окупантам в режимі "реального часу" стежити за енергооб’єктом", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Готував прорив РФ до Покровська: СБУ затримала російського агента

Також чоловік обладнав "спостережний пункт" ще в одній орендованій квартирі поблизу столиці. Крім того, замасковані пристрої відеофіксації, так звані відеопастки, агент встановив для відстежування ударів по лініях електропередач.

Таким чином росіяни планували зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та водночас виявити локації ППО.

Після підготовки "спостережних постів" зловмисник повернувся до Харкова під виглядом відвідування батьків, але насправді для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення.

Читайте також: СБУ та Нацполіція затримали дві групи паліїв військових авто у Києві й Хмельницькому. ФОТОрепортаж

Чоловіка затримали в одній з орендованих квартир у Києві, коли той налаштовував нову відеокамеру для онлайн-фіксації повітряних атак на місто.

Під час обшуків у нього вилучено телефони та відеопристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

СБУ повідомила зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Склад боєприпасів у Воронезькій області атакували дрони СБУ, - джерела. ВIДЕО

У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці
У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці
У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці
У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці
У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці
У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці
У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці
У Києві затримали агента РФ, який коригував обстріли столиці

Автор: 

Київ (19534) СБУ (12854)


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Топ коментарі
+15
Поки не будуть знешкоджувати назавжди, це не припиниться. Такі покидьки перейшли з поширення наркотиків на "більш прибутковий бізнес"
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09.09.2024 10:13
+11
в перші дні вторгнення, було пару трійку відосиків, як затримує сбу.
так, там не те, що стояти, лежати було нестерпно.
чому оце, в сірій маєчкє, стоїть самостійно, та щось дивиться?
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09.09.2024 10:13
+7
чергова ублюдочна ублюдіна...
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09.09.2024 10:13
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чергова ублюдочна ублюдіна...
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09.09.2024 10:13 Відповісти
Поки не будуть знешкоджувати назавжди, це не припиниться. Такі покидьки перейшли з поширення наркотиків на "більш прибутковий бізнес"
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09.09.2024 10:13 Відповісти
в перші дні вторгнення, було пару трійку відосиків, як затримує сбу.
так, там не те, що стояти, лежати було нестерпно.
чому оце, в сірій маєчкє, стоїть самостійно, та щось дивиться?
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09.09.2024 10:13 Відповісти
може тому що це не відосік?
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09.09.2024 11:00 Відповісти
Там "братва" якась на військових наїхала. А СБУ типу їх на місце ставили
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09.09.2024 11:37 Відповісти
потрібні показові наджорсткі покарання.
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09.09.2024 10:21 Відповісти
dati lapatu - i na minnie poļa , hai razminovue a tam i razstrel pri popitke k begstvu...
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09.09.2024 10:36 Відповісти
треба їх ліквідовувати при спробі втечі... це також стосується підпальщиків авто
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09.09.2024 10:21 Відповісти
В часі воєнного стану, цю гниду тре розстріляти, а не позбавлення волі.
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09.09.2024 10:27 Відповісти
Хвилиночку! Шановні!
А чому досі СБУ, ДБР не прикрило діяльність, так званних "громадськи", але точно про російських організацій під виглядом всіляких ветеранських об'єднань, природозахистних або навіть освітянських діячів, що шукають, вербують і розсилають методички ось такого характеру?! Таке можливе лише там, де мають тісний контакт з людьми! Чому і досі по містах і селах України летять ракети, що спрямовуються ну аж ніяк не патріотично налаштованими, язик не повертається сказати, громадянами України?! Невже хтось думає, що ці покидьки були сюди закинуті ну прямісінько з рашки, щоб нам тут все палити і підривати?!
Так ось, шановні! Поки кожен не буде дбати про Україну, а не про власну кишеню, власні статки, власну шкуру, ворог просто мало по малу буде нас нищити! По одному, по декілька, але точно - нищити! І зважаючи на це, треба щоб 100% бюджету йшло на ЗСУ, а не на всілякі марнотратства, фінансування культут, наук, освіт, спорту! Це все не на часі зараз! Або ми перемагамо русню, або буде гірко, солоно і боляче на віки!!!
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09.09.2024 10:31 Відповісти
Так ось, шановні! Поки кожен не буде дбати про Україну, а не про власну кишеню, власні статки, власну шкуру, ворог просто мало по малу буде нас нищити!
...написала перебуваючи дес пожа межами України.
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09.09.2024 10:48 Відповісти
Треба принародно на палю виродка садити!
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09.09.2024 10:36 Відповісти
А де: "При спробі вчинити опір - ЗНИЩЕНИЙ"?
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09.09.2024 10:39 Відповісти
Мені цікаво як СБУ виявило відеокамеру у вікні квартири? І як зламало шифрування Телеграм. Дуров дав ключі?
А може це саме СБУ і організовувало "диверсії", маскуючись під ординців?
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09.09.2024 10:58 Відповісти
по відбликуванню лінзи як варіант. Снайперів так знаходять.
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09.09.2024 11:04 Відповісти
Дуже цікаво. Ніколи не знав що вікна всіх будинків сканують на наявність відблиску.
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09.09.2024 11:06 Відповісти
А нащо всіх? Достатньо тих, які виходять на обʼєкти критичної інфраструктури.
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09.09.2024 11:08 Відповісти
Дійсно. Так і є.
Перед тим, як почати виявлення прихованих камер і використовувати для цього ліхтарик або звичайну спалах, обов'язково затемніть кімнату, вимкніть світло і закрийте її щільними шторами або жалюзями від проникнення сонця. Після цього включіть спалах і обведіть їм кімнату. Слідкуйте за тим, чи з'явилися якісь яскраві невеликі точки, чи ні. Якщо ви їх виявили, уважно подивіться на предмет, який їх випромінює, можливо, це прихована камера.
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09.09.2024 11:14 Відповісти
там трохи інший принцип, лазером, а не спалахом, і не рукою, а мікроконтролер
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09.09.2024 11:16 Відповісти
И можно в первую очередь проверять только те квартиры, которые обычно сдаются в аренду . (как правило одни и те же)
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09.09.2024 11:22 Відповісти
Ноги в бочку з плиточним клеєм і в підводне плавання
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09.09.2024 11:45 Відповісти
 
 