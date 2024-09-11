Шпигував за артилерією ЗСУ біля Часового Яру: СБУ затримала російського агента. ФОТО

Контррозвідка СБУ затримала російського агента, який шпигував за Силами оборони на Краматорському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, зловмисник намагався виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Часів Яр.

Також окупантів цікавили локації найбільшого зосередження військової техніки та складів з боєприпасами.

52-річного жителя прифронтової Дружківки завербував його знайомий, який у 2014 році виїхав із України до РФ, а згодом вступив до бригади оперативного призначення Росгвардії.

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"Перебуваючи на тимчасово захопленій частині території Донеччини, бойовик виконував функцію "зв’язкового" і передавав відомості росіянам. Служба безпеки своєчасно викрила російського агента в Дружківці, задокументувала його злочинні дії і затримала. Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон та сім-карти, які він використовував для комунікації з агресором", - йдеться в повідомленні.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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