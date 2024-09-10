Покровськ залишився без газу: російські обстріли пошкодили газорозподільчу станцію

Про це Покровська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

"Сьогодні, близько 10:40 у м. Покровськ внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено газорозподільчу станцію. Наразі без газопостачання залишились майже 28 тисяч абонентів, 23 тисячі з яких – мешканці Покровська, інші 5 – жителі Родинського", – зазначається у повідомленні.

Крім того, об 11.30 під час ворожого обстрілу села Гнатівка загинув власник одного з приватних домоволодінь. Також поранення отримала дружина загиблого.

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Станом на 4 вересня у Покровську на Донеччині залишалося близько 26 тисяч мешканців, за місяць з міста виїхали близько 20 тисяч людей, розповідав голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Нагадаємо, у Покровську також відсутнє централізоване водопостачання, організовано підвіз води.

Як повідомлялося, за даними Генштабу, російські окупаційні війська не припиняють спроб просуватися у напрямку Покровська.