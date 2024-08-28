Українські банки закриють відділення у прифронтовому Покровську

У місті Покровськ на Донеччині через російські обстріли та наближення лінії фронту з понеділка припинять роботу банки.

Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"До кінця тижня в місті Покровськ ще працюватимуть банківські установи, із понеділка працюватимуть тільки банкомати. Це стосується й інших служб, які надають послуги населенню. Якщо люди будуть якнайшвидше евакуйовуватися, збережуть своє життя – буде дуже добре", – сказав Філашкін.

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За його словами, у Покровську залишаються 38 тисяч людей, зокрема 1900 дітей.

"Хочу нагадати, що до початку широкомасштабного вторгнення було більше 80 тисяч людей та 13 тисяч дітей", – додав очільник ОДА.

Як повідомлялося, з 20 серпня у сусідньому прифронтовому місті Мирноград припинили роботу відділення "Нової пошти".