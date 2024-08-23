Ляшко поскаржився на "безконтрольний" виїзд лікарень з Донецької області

Міністерство охорони здоров’я працює над евакуацією лікарень з Селидового, Курахового, Покровська та Мирнограда, проте трапляються випадки, коли медичні заклади "безконтрольно" переїжджають з прифронтових міст.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, відповідаючи на запитання про евакуацію лікарень із зони бойових дій на Донбасі.

"У нас там інколи буває безконтрольний виїзд лікарень з Донецької області, в тому числі з Луганської області, в місця, які вони собі знаходять", – розповів міністр.

За словами Ляшко, МОЗ просить їх погоджувати місця релокації.

"Оскільки виїзд лікарні, в подальшому нам треба забезпечити ротацію лікарів для надання медичної допомоги в інших лікарнях, які по маршруту пацієнтів, бо не завжди тих медичних працівників, які були, по профілю вистачає, щоб забезпечити. Ми не повинні розраховувати виключно на сили безпеки і оборони, ми повинні цивільними лікарями забезпечувати ротацію, так, як ми робимо зараз: нейрохірургів до Херсонської області", – додав міністр.

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Водночас очільник МОЗ запевнив, що міністерство контролює процес евакуації медичних закладів з найбільших міст, які зараз опинилися поруч із лінією фронту.

"Ми реально працюємо над лікарнею Селидового, Курахового, двома покровськими лікарнями, лікарнями Мирнограда...Ми розуміємо, куди вони евакуюються і як далі вони будуть працювати. Питання в тому, що зараз я не хочу називати місця дислокації лікарень, куди вони переселяються, бо є в цьому проблеми", – розповів міністр.

Як повідомлялося, раніше віцепремʼєрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового евакуюватися до більш безпечних місць.