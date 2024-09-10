Від початку доби на фронті 76 боєзіткнень. Найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Ворог, незважаючи на значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Сьогодні найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загалом, як зазначається, від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Удари по території України

Як зазначається, не припиняються підступні атаки артилерії та авіації ворога по прикордонню Сумської і Чернігівської областей. Сьогодні від ворожих артелерійських обстрілів з території росії постраждали райони населених пунктів Миколаївка, Малушине, Галаганівка, Попівка, Товстодубове та Олександрівка. Крім цього, ворог завдав ударів КАБами по районах населених пунктів Грем’яч, Пустогород, Глухів, Річки, Павлівка та Миколаївка, загалом скинувши 20 авіаційних бомб.

Агресор не забуває завдавати ударів і по своїй території, так, за наявною інформацією, за сьогодні ворог здійснив вісім авіаційних ударів по території Курської області, задіявши десять авіабомб.

Читайте також: Окупанти намагалися вибити наші сили з позицій у Малій Токмачці і Малих Щербаках, на Покровському напрямку найбільше атак поблизу Михайлівки та Новогродівки, - Генштаб

Обстановка на Харківщині

За даними Генштабу, на Харківському напрямку російські окупанти здійснили штурм оборонних рубежів українського війська в районі Вовчанська. Точиться бій.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Синьківки та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського. Одинадцять боєзіткнень завершилось, ще п’ять - триває.

На Сіверському напрямку, поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Григорівка та Спірне оборонці української землі відбили дев’ять атак окупаційної армії.

"На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії в напрямку позицій нашого війська поблизу Іванівського та Калинівки. На даний час точиться одне боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до п’яти. Ворог зосередив свої зусилля в районі Дачного, Торецька та Неліпівки, де Силами оборони відбито дві атаки, три боєзіткнення тривають досі. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддаються райони Торецька та Іванопілля", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Курахівському напрямку відбулось 46 бойових зіткнень різної інтенсивності, - Генштаб

Також зазначається, що з початку доби на Покровському напрямку противник, за підтримки авіації, вже здійснив 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 11 атак противника, три атаки тривають. Втрати ворога уточнюються.

"Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Українська, Антонівки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день зафіксовано 14 атак окупаційної армії, три з них ще тривають", - наголошують у Генштабі.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник активних наступальних дій поки не проводив. Здійснює обстріли позицій, населених пунктів та завдає авіаційних ударів.

На Оріхівському напрямку окупанти провели одну невдалу спробу атакувати наші підрозділи поблизу Малих Щербаків.

Також читайте: На фронті відбулося 105 бойових зіткнень, найбільше ворог атакує на Курахівському та Покровському напрямках, - Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку противник п’ять раз безуспішно намагався вибити українських воїнів із займаних позицій.