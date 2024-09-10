С начала суток на фронте 76 боестолкновений. Горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Сегодня горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В целом, как отмечается, с начала суток произошло 76 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

Как отмечается, не прекращаются коварные атаки артиллерии и авиации врага по пограничью Сумской и Черниговской областей. Сегодня от вражеских артелерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Николаевка, Малушино, Галагановка, Поповка, Толстодубово и Александровка. Кроме этого, враг нанес удары КАБами по районам населенных пунктов Гремяч, Пустогород, Глухов, Речки, Павловка и Николаевка, в целом сбросив 20 авиационных бомб.

Агрессор не забывает наносить удары и по своей территории, так, по имеющейся информации, за сегодня враг совершил восемь авиационных ударов по территории Курской области, задействовав десять авиабомб.

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Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Харьковском направлении российские оккупанты осуществили штурм оборонительных рубежей украинской армии в районе Волчанска. Идет бой.

На Купянском направлении противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синьковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского. Одиннадцать боестолкновений завершилось, еще пять - продолжается.

На Северском направлении, вблизи населенных пунктов Верхнекаменское, Григорьевка и Спjрное защитники украинской земли отбили девять атак оккупационной армии.

"На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовые действия в направлении позиций нашего войска вблизи Ивановского и Калиновки. В настоящее время идет одно боестолкновение. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до пяти. Враг сосредоточил свои усилия в районе Дачного, Торецка и Нелиповки, где Силами обороны отражены две атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировкам подвергаются районы Торецка и Иванополье", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что с начала суток на Покровском направлении противник, при поддержке авиации, уже совершил 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 11 атак противника, три атаки продолжаются. Потери врага уточняются.

"Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Украинской, Антоновки и Константиновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день зафиксировано 14 атак оккупационной армии, три из них еще продолжаются", - отмечают в Генштабе.

Обстановка на Юге

На Времtвском направлении противник активных наступательных действий пока не проводил. Осуществляет обстрелы позиций, населенных пунктов и наносит авиационные удары.

На Ореховском направлении оккупанты провели одну неудачную попытку атаковать наши подразделения вблизи Малых Щербаков.

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На Приднепровском направлении противник пять раз безуспешно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.