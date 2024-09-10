Оккупанты пытались выбить наши силы с позиций в Малой Токмачке и Малых Щербаках, на Покровском направлении больше всего атак - вблизи Михайловки и Новогродовки, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 9 сентября 2024 года, на фронте зафиксировано 167 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 97 авиаударов, в частности, сбросил 130 КАБов. Кроме этого, совершил 4916 обстрелов, из них 195 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Павловка, Белополье, Годуновка, Купянск, Загрызово, Пустогород, Галагановка, Харьков, Белокриничное, Твердохлебово, Щурово, Стельмаховка, Куриловка, Краматорск, Предтечино, Дилиевка, Торецк, Пантелеймоновка, Александрополь, Селидово, Кураховка, Трудовое, Водяное, Угледар, Екатериновка, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Степногорск, Лукьяновское, Новоандреевка, Каменское, Новоданиловка, Луговское и Белогорье.

Удары по врагу

Как отмечается, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять артиллерийских систем.

Также напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1380 человек. Также украинские воины обезвредили танк, 19 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, 36 БПЛА оперативно-тактического уровня, 68 автомобилей и четыре единицы техники оккупантов.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от восьми разных населенных пунктов. Акцент делал возле Невского, Новосадового, Торского, Григорьевки и Макеевки.

На Сиверском направлении украинские защитники также отражали 14 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спирного и Звановки.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали дважды в районе Белой Горы.

"На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак неподалеку от Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новогродовки", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Украинска, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки - где произошло шесть, семь, 15 и 12 боестолкновений соответственно.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил девять штурмов наших позиций неподалеку Золотой Нивы, Шахтерского и Угледара. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Малых Щербаков - всего провели три атаки. Для авиаударов террористы использовали около десятка управляемых авиабомб и до сотни НАРов.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции девять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

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Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области", - отмечают в Генштабе.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.