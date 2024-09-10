Общие боевые потери РФ с начала войны - около 627 790 человек (+1380 за сутки), 8640 танков, 17 880 артсистем, 16 925 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 627 790 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 627 790 (+1380) человек,

танков - 8640 (+1) единиц,

боевых бронированных машин - 16 925 (+19) единиц,

артиллерийских систем - 17 880 (+50) единиц,

РСЗО - 1180 (+0) единиц,

средств ПВО - 942 (+0) единицы,

самолетов - 368 (+0) единиц,

вертолетов - 328 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 933 (+36) единицы,

крылатых ракет - 2591 (+0) единица,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 24 330 (+68) единиц,

специальной техники - 3053 (+4) единицы.

Также смотрите: Редкий вражеский БПЛА "Мерлин-ВР" и беспилотник "Supercam" уничтожили в воздухе операторы дронов-камикадзе из 38-й бригады морской пехоты. ВИДЕО