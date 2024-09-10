Общие боевые потери РФ с начала войны - около 627 790 человек (+1380 за сутки), 8640 танков, 17 880 артсистем, 16 925 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 627 790 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 627 790 (+1380) человек,
- танков - 8640 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин - 16 925 (+19) единиц,
- артиллерийских систем - 17 880 (+50) единиц,
- РСЗО - 1180 (+0) единиц,
- средств ПВО - 942 (+0) единицы,
- самолетов - 368 (+0) единиц,
- вертолетов - 328 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 933 (+36) единицы,
- крылатых ракет - 2591 (+0) единица,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 330 (+68) единиц,
- специальной техники - 3053 (+4) единицы.
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Потужно починають з понеділка, потім йде спад і, я так розумію, спроба накопичення на новий понеділок.
Сьогодняшні арта і ББМ чергове тому підтверження, як і чумардоси в 1300+
Авто з початку року рівно 13 000
На вихідних звіти, отримані від штабів частин, опрацьовуються повільно через брак виконавців, а з понеділка- з новими силами до праці!
Тому й виникає цей перекос.
Звіти від ГШ навпаки пришвидшились, якщо раніше це було ближче до дев'ятої ранку, то зараз ближче до восьмої.
Але ви за них не турбуйтеся. Вони просто нормативи змінюють. Наприклад, якщо за совковим "стандартом" в атаку треба було йти на танках та бмп і ні в якому разі не пішкодралом, то зараз в них вийшли "настанови", по яким "штурмовий загін" (розміром приблизно в роту - з 5-6 взводів) взагалі стандартним транспортом або бронею НЕ комплектується. Штатне "підсилення" такого загону - це 2 штучки 82мм мінометів, для яких штатного стандартизованого транспорту теж не передбачається - "возіть на тому, що зайдеться в МТЗ тієї бригади/дивізії, на базі якої ваш загін створюється". Ну і возять - на цивільних вантажівках.
Саме тому так збільшились за останній рік в них втрати в особовому складі - вони реально пішкодральні штурми з ПКМ ввели в свій статут/доктрину застосування військ...
Є добродій з Японії - https://x.com/AS_22im @AS_22im . Він багато різного вивчає. Найцікавіше для мене: https://x.com/AS_22im/status/1809217169978503304 про ППО засрашки . В цьому пості/треді - майже по 2 десяткам баз ППО на всій території засрашки - порівняння супутникових знімків баз "до 2022" та "2023-2024". ДУЖЕ наочно показує "нескінченість ресурсів" ********* імперії.
МТЛБ - скінчились на базах. Взагалі. Залишок 2 місяці тому був "400 машин, через корпуси яких дерева проросли".
Гіацинт-С - скінчились на базах. Взагалі. Залишок 2 місяці тому був "250 машин без стволів або через корпуси яких дерева проросли".
Танків - на базах зберігання в стані "з стволом і дерева ще не проросли" - не більше 600 штук.
Відчуваєте іронію? "нескінчені ресурси" перетворились на "ну, може на 6 місяців вистачить".
142 одиниці техніки та 1380! чумардосів за день.
Арта та логістика пішли вверх.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 627 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Дасть бог вони ДУЖЕ БАГАТО ваньок об Покровськ спалят
Відповідно і втрати їх вже не такі значні, як були ще в квітні-травні й у першій половині червня.
Для цього ворог, щоби просуватись вперед й при цьому залишитися непоміченим, обирає часто не найкращі маршрути. Останній приклад - це пробирання по болотистій місцевості для накопичення сил і атаки на південну околицю Українська.
Таким чином, рашисти просочуються в обхід позицій ЗСУ та поступово накопичують сили у певних локаціях, щоби потім здійснити раптові флангові охоплення українських військ, які під загрозою оточення тоді змушені відступати.
Через цю нову тактику рашистів українські війська опинилися у важкій ситуації на західному березі річки Вовча. Там у ЗСУ три великі укріпрайони: Курахове, Українськ та Гірник. І за останніми даними між двома крайніми УРами супротивник уже почав просочуватись. Крім того, трохи на північ, в районі Новогродівки, ворог застосовує ту ж тактику і почав рухатися у бік Лисівки.
А ціна цього питання була мізерна - у грошах - 16,7 млн. гривень на загородження колючо-ріжуче спіральне "Єгоза" 1500/7 - https://metallex.com.ua/drit/drit_yegoza/spiralna-ogorozha-yegoza-15007-serdechnyk-22-mm 8,7 тис.₴ за бухту.
Характеристики:
- діаметр бухти - 1500мм;
- довжина однієї бухти - 26 м;
- довжина лез колючої стрічки - 10.5 мм;
- крок зубців колючки - 25.5 мм;
- цинкове покриття - 140-290 г/м2 (дроту - 80);
- діаметр сердечника - 2.2 мм.
Потрібно було обнести цією "Єгозою" в два ряди внизу і одна розгорнута бухта на верх (тоді висота загородження становить три метри), всю лінію довжиною у 12 кілометрів від Лозуватського до Прогресу, а далі по західному берегу річки Вовча на східних схилах висот кряжу аж до водосховища. Плюс ще 3 км між водосховищами в районі Яснобродівки.
Ця лінія станом на 01.07.2024 була вільна.
Інженерні війська зробили таку загорожу перед висотами по лінії Воздвиженка-Тарасівка і далі російська піхота не пройшла. А посунула по залізничній колії на Прогрес й далі на Гродівку і Покровськ.
Тож, оці самі 16 700 00 гривень і є ціна питання 216 кв.км. окупованої ворогом (станом на сьогодні) української території із загрозою оточення українських військ у "Невельській кишені" та подальшого просування рашистів і окупації Донецької області.
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Білогорівку (під Лисичанськом) ніхто так, як Очеретино, не готував, бетоном не заливав, систему ВОП-ів не рив. Однак - 2 роки !!! хлопці там тримають оборону.
Весь фокус в тому, що рашисти на даному напрямку, можна сказати на чистому полі з перетинками лісосмуг і балок, доя своїх атак майде не використовують важку броньовану техніку. А лише тихі китайські багі та деколи мотоцикли.
Тут йдеться саме про захист від мобільних піхотних груп, що просочуються тихо, вночі, оминаючи українські укріплені позиції, виходячи їм в тил чи охоплюючи фланги. І через це змушуючи наших бійців їх залишати і відступати.
Про це написано трохи вище.
Спеціально для ідіотів, які ніколи не тримали в руках ніякої зброї, доповідаю: останні 120 років більшість загальновійськової індивідуальної зброї класу "гвинтівка" або "пістолет-кулемет" проектується та випускається з штатними засобами для перекушування колючого дроту тієї чи іншої конструкції. Це на додачу до сотень окремих засобів для такої діяльності. Наприклад, штатний штик-ніж для автомата калашнікова - має відповідну конструкцію і придатний для перекушування колючого дроту в польових умовах без додаткових засобів.
Взагалі - ці засоби коштують копійки, легко штампуються в гаражних умовах і за масової появи єгози на фронті - в кожного бійця максимум через місяць воно буде в кишені як обов'язковий інструмент.
Тож не поширюйте дурні більше.
Ще раз повторюю для Вас: йдеться не про звичайний колючий дріт Першої і Другої Світових, що перекушується підручними засобами і легко й безшумно долається.
Загородження із "Єгози" - це з'єднані в трьохметровий трикутник підпружинені стальні спіралі, що розрізають будь-що, м'якіше за саму сталь. І навіть після ймовірного перекушування стержнів, якщо їх вдасться перекусити. Бо знову і знову під силою пружіння ці спіралі переплітаються у ще більшу путанку, яку подолати без техніки неможливо.
А лише із шумом та травмуванням особового складу тих, хто захоче подолати цю просту на вигляд перешкоду.
Це все означає одне: пройти непоміченою мобільній піхотній групі не вдасться і вона гарантовано попаде під мінометний вогонь сусідніх ВОПів та буде знищена чи розсіяна.
Більше нічого не пиши мені. Ти ідіот.
Якщо б ти зайшов по пруф-лінку, який є у моєму першрму коменті вище, то прочитав би, що це не той гівняний дріт, який ти купив собі на хату - з низьковуглецевої м'якої сталі згідно з ГОСТ 3282-74 , що дійсно легко перекусити кусачками.
А йдеться про осердя з армованої високовуглецевої сталі, що витримує нажим у 1600 Н/мм2.
Відкрий підручник з фізики і почитай, яку потрібно мати силу, щоби його перекусити.
Тож, ти і є справжній дурень, бо нехотячи вводиш людей в оману.
Не пиши більше, не ганьбись.