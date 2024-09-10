УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9512 відвідувачів онлайн
Новини
5 918 40

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 627 790 осіб (+1380 за добу), 8640 танків, 17 880 артсистем, 16 925 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 627790 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 627790 (+1380) осіб,
  • танків -  8640 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16925 (+19) од,
  • артилерійських систем – 17880 (+50) од,
  • РСЗВ  – 1180 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14933 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24330 (+68) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3053 (+4)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 225-го ОШБ полонили окупанта на Курському напрямку: "Мой взвод весь положили, никого не осталось". ВIДЕО

Втрати росіяни на ранок 10 вересня

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) ліквідація (3911) знищення (7216)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Минув 3856 день москальсько-української війни.
142 одиниці техніки та 1380! чумардосів за день.
Арта та логістика пішли вверх.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 627 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
показати весь коментар
10.09.2024 08:50
+18
Нарешті знищена артилерія пішла у товарних кількостях.
показати весь коментар
10.09.2024 08:11
+12
Сьогодні День Звільнення Куп'янськ. Усе буде Україна
показати весь коментар
10.09.2024 08:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарешті знищена артилерія пішла у товарних кількостях.
показати весь коментар
10.09.2024 08:11 Відповісти
Теблиця з ГШ йде з вчорашньою датой, вказували на це але виправлення не відбулося.
показати весь коментар
10.09.2024 08:13 Відповісти
Помітив у каціпів нову тенденцію.
Потужно починають з понеділка, потім йде спад і, я так розумію, спроба накопичення на новий понеділок.
Сьогодняшні арта і ББМ чергове тому підтверження, як і чумардоси в 1300+
Авто з початку року рівно 13 000
показати весь коментар
10.09.2024 08:24 Відповісти
Автором цієї тенденції може бути й сам ГенШтаб.
На вихідних звіти, отримані від штабів частин, опрацьовуються повільно через брак виконавців, а з понеділка- з новими силами до праці!
Тому й виникає цей перекос.
показати весь коментар
10.09.2024 09:44 Відповісти
Та ні, тактика з понеділка почала проявлятись з середини серпня, якщо точніше з понеділка 13-го.
Звіти від ГШ навпаки пришвидшились, якщо раніше це було ближче до дев'ятої ранку, то зараз ближче до восьмої.
показати весь коментар
10.09.2024 12:27 Відповісти
А що танки в москалів закінчились ?
показати весь коментар
10.09.2024 08:17 Відповісти
Не ефективні в такій війні да і дрого набагато простіше палити підарів стадами їх і багато і життя їх нічого не коштує
показати весь коментар
10.09.2024 08:30 Відповісти
Не сказав би шо "нічого не коштує". Кожен задохлений пі-дор обходиться руснявому бюджету десь в півмільйона ...
показати весь коментар
10.09.2024 08:39 Відповісти
якщо тіло є , а підари особливо нікого не збирають вже скелети поробилися
показати весь коментар
10.09.2024 08:44 Відповісти
відступні за підписання контракту платять наперед, + вартість обмундирування, озброєння, навчання і т.д. + те, шо вкрадуть на цьому процесі.
показати весь коментар
10.09.2024 09:55 Відповісти
Ще ні, "армати" тягнуть на налигачі, а це займає певний час, згадай як з червоної площі пів дня тягнули.
показати весь коментар
10.09.2024 08:31 Відповісти
тут питання в тому, що розуміти під поняттям "закінчились". якшо це 0 танків на всю кацапоармію - то ні. і такого ніколи не буде. якшо це забезпечення бойових підрозділів на межі боєздатності (50%), то фактично вже. якшо це забезпечення бойов их підрозділів до повної втрати боєздатності (30%), то ще трохи є.
показати весь коментар
10.09.2024 09:53 Відповісти
30% для засрашки - це не повна втрата боєздатності (бо гранти залишки особового складу пішкодралом на штурми під загрозою розстрілу - ще можна). І цей рівень вони вже досягли. Всі "нові" або "відновлені" кадрові частини в них укомплектовані ОВТ на рівнях не більших за 30% від довоєнних "нормативів".

Але ви за них не турбуйтеся. Вони просто нормативи змінюють. Наприклад, якщо за совковим "стандартом" в атаку треба було йти на танках та бмп і ні в якому разі не пішкодралом, то зараз в них вийшли "настанови", по яким "штурмовий загін" (розміром приблизно в роту - з 5-6 взводів) взагалі стандартним транспортом або бронею НЕ комплектується. Штатне "підсилення" такого загону - це 2 штучки 82мм мінометів, для яких штатного стандартизованого транспорту теж не передбачається - "возіть на тому, що зайдеться в МТЗ тієї бригади/дивізії, на базі якої ваш загін створюється". Ну і возять - на цивільних вантажівках.

Саме тому так збільшились за останній рік в них втрати в особовому складі - вони реально пішкодральні штурми з ПКМ ввели в свій статут/доктрину застосування військ...
показати весь коментар
10.09.2024 10:41 Відповісти
ну я ще не зустрічав інфу, де вони досягли 30%. не більше 50% - бачив. хоча тут скоріш від підрозділів залежить. якшо якесь елітне гівно в першій лінії - то більше. а якшо якісь мобіки в 2 лінії - то може і 30. в 3 лінії мабуть взагалі без броні (крім кадирівців).
показати весь коментар
10.09.2024 11:03 Відповісти
Рекомендую: читайте експертів групи "Інформаційний спротив". Коваленко, Машовець, Копитько. Вони часто надають достатньо конкретну інформацію. По підтвердженим втратам, по конкретним підрозділам армії загарбника, по номенклатурі засобів та темпам їхнього виробництва. По оперативній обстановці на різних напрямках. Людипрацюють реально 10+ років і мають джерела інформації та вміння її аналізувати.
показати весь коментар
10.09.2024 11:33 Відповісти
А ще є Андре Перпетуа - підтверджені втрати техніки.
Є добродій з Японії - https://x.com/AS_22im @AS_22im . Він багато різного вивчає. Найцікавіше для мене: https://x.com/AS_22im/status/1809217169978503304 про ППО засрашки . В цьому пості/треді - майже по 2 десяткам баз ППО на всій території засрашки - порівняння супутникових знімків баз "до 2022" та "2023-2024". ДУЖЕ наочно показує "нескінченість ресурсів" ********* імперії.
показати весь коментар
10.09.2024 11:38 Відповісти
так, Андрія Перпетуа - знаю, хоч і не є регулярним читачем. але він, здається, лише фіксує втрати без особливої аналітики. фотки японців також бачив.
показати весь коментар
10.09.2024 19:36 Відповісти
Є декілька аналітиків, які з тих даних збирають статистику та додають коробки з фоток супутникових з баз зберігання та з промислових майданчиків БТРЗ. Але переважно, там ************, хоча статистика дуже невтішна для кацапів.

МТЛБ - скінчились на базах. Взагалі. Залишок 2 місяці тому був "400 машин, через корпуси яких дерева проросли".
Гіацинт-С - скінчились на базах. Взагалі. Залишок 2 місяці тому був "250 машин без стволів або через корпуси яких дерева проросли".
Танків - на базах зберігання в стані "з стволом і дерева ще не проросли" - не більше 600 штук.
показати весь коментар
10.09.2024 19:43 Відповісти
це я знаю, але там ще черги на ремзаводах, куди все оте звезли, може навіть місяців на 6 вистачить.
показати весь коментар
10.09.2024 19:47 Відповісти
Тих же МТЛБ в 2022 році на базах було 4500 штук. Зараз - 0.

Відчуваєте іронію? "нескінчені ресурси" перетворились на "ну, може на 6 місяців вистачить".
показати весь коментар
10.09.2024 21:57 Відповісти
була б іронія, якби з нашої сторони все виглядало набагато краще. а так - трагі-фарс.
показати весь коментар
10.09.2024 22:58 Відповісти
трагіфарс - це не помічати, що в ЗСУ є броня. Є САУ. Є постійний потік відремонтованої техніки з заходу на схід. Якщо ти цього не бачиш і вигадуєш якісь нісенітниці типу ідіотського "була б броня" - бог тобі суддя. Зрадойобство - воно таке - примушує бачити тільки негатив і не помічати нічого іншого.
показати весь коментар
10.09.2024 23:13 Відповісти
трагіфарс - це не помічати, що останнім часом втрати по арті якось стали меншими ніж 3:1, як це було ще пів року назад. те, що ремонт є - чудово, але ж треба поповнювати безповоротні втрати. а коли нам крайній раз передавали партію самоходок? я вже навіть не пам'ятаю. хочете сказати, що все замінили богданами? сумнівно. чи може постачають втиху? ну дай боже тоді. те ж саме по танкам. коли крайній раз заходила нова партія танків, бажано не допотопних лео-1, чи яких-небудь т-55? та взагалі пригадати важко.
показати весь коментар
10.09.2024 23:57 Відповісти
Шайху!!!!! Гірасімафф!!!!! Гдє, с#ка, танкі??????
показати весь коментар
10.09.2024 08:25 Відповісти
Сьогодні День Звільнення Куп'янськ. Усе буде Україна
показати весь коментар
10.09.2024 08:27 Відповісти
Минув 3856 день москальсько-української війни.
142 одиниці техніки та 1380! чумардосів за день.
Арта та логістика пішли вверх.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 627 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
показати весь коментар
10.09.2024 08:50 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2024 08:52 Відповісти
Танків нема, БМП нема.
Дасть бог вони ДУЖЕ БАГАТО ваньок об Покровськ спалят
показати весь коментар
10.09.2024 08:58 Відповісти
Ще їм до покровскьа топати і топати - не запрягай кобилу позаду воза, Друже
показати весь коментар
10.09.2024 12:57 Відповісти
Повідомляють, що рашистські війська на Покровському і тепер Курахівському напрямках вже як з два-три місяці не застосовують тактику "м'ясних штурмів" "в лоб" на українські позиції. Натомість, спрямовують свої штурмові групи в обхід, між ВОПами, іншими фортифікаційними спорудами та оборонними лініями.
Відповідно і втрати їх вже не такі значні, як були ще в квітні-травні й у першій половині червня.
Для цього ворог, щоби просуватись вперед й при цьому залишитися непоміченим, обирає часто не найкращі маршрути. Останній приклад - це пробирання по болотистій місцевості для накопичення сил і атаки на південну околицю Українська.
Таким чином, рашисти просочуються в обхід позицій ЗСУ та поступово накопичують сили у певних локаціях, щоби потім здійснити раптові флангові охоплення українських військ, які під загрозою оточення тоді змушені відступати.
Через цю нову тактику рашистів українські війська опинилися у важкій ситуації на західному березі річки Вовча. Там у ЗСУ три великі укріпрайони: Курахове, Українськ та Гірник. І за останніми даними між двома крайніми УРами супротивник уже почав просочуватись. Крім того, трохи на північ, в районі Новогродівки, ворог застосовує ту ж тактику і почав рухатися у бік Лисівки.
показати весь коментар
10.09.2024 09:21 Відповісти
Втім, всієї тієї ситуації, яка зараз виникла на Покровсько-Курахівському напрямку через наступ рашистських військ, можна було уникнути дуже просто. Й при цьому завдати ворожій піхоті набагато більших втрат.
А ціна цього питання була мізерна - у грошах - 16,7 млн. гривень на загородження колючо-ріжуче спіральне "Єгоза" 1500/7 - https://metallex.com.ua/drit/drit_yegoza/spiralna-ogorozha-yegoza-15007-serdechnyk-22-mm 8,7 тис.₴ за бухту.
Характеристики:
- діаметр бухти - 1500мм;
- довжина однієї бухти - 26 м;
- довжина лез колючої стрічки - 10.5 мм;
- крок зубців колючки - 25.5 мм;
- цинкове покриття - 140-290 г/м2 (дроту - 80);
- діаметр сердечника - 2.2 мм.

Потрібно було обнести цією "Єгозою" в два ряди внизу і одна розгорнута бухта на верх (тоді висота загородження становить три метри), всю лінію довжиною у 12 кілометрів від Лозуватського до Прогресу, а далі по західному берегу річки Вовча на східних схилах висот кряжу аж до водосховища. Плюс ще 3 км між водосховищами в районі Яснобродівки.
Ця лінія станом на 01.07.2024 була вільна.
Інженерні війська зробили таку загорожу перед висотами по лінії Воздвиженка-Тарасівка і далі російська піхота не пройшла. А посунула по залізничній колії на Прогрес й далі на Гродівку і Покровськ.
Тож, оці самі 16 700 00 гривень і є ціна питання 216 кв.км. окупованої ворогом (станом на сьогодні) української території із загрозою оточення українських військ у "Невельській кишені" та подальшого просування рашистів і окупації Донецької області.

https://images.prom.ua/1028790336_w640_h320_provoloka-kolyuchaya-yegoza.jpg https://images.prom.ua/1028790336_w640_h320_provoloka-kolyuchaya-yegoza.jpg https://images.prom.ua/1028790336_w640_h320_provoloka-kolyuchaya-yegoza.jpg https://images.prom.ua/1028790336_w640_h320_provoloka-kolyuchaya-yegoza.jpg https://images.prom.ua/1028790336_w640_h320_provoloka-kolyuchaya-yegoza.jpg
показати весь коментар
10.09.2024 09:29 Відповісти
Ця єгоза долається без проблем, за хвилини, як і "зуби дракона", якщо за нею не знаходиться вмотивовані бійці. В Очеретиному був побудований бетонний опорник за "всіма стандартами", там була підходяща місцевість для довготривалої оборони. Здали взагалі без бою.

Білогорівку (під Лисичанськом) ніхто так, як Очеретино, не готував, бетоном не заливав, систему ВОП-ів не рив. Однак - 2 роки !!! хлопці там тримають оборону.
показати весь коментар
10.09.2024 10:48 Відповісти
Звісно, якщо на танку або на БМП проїхатись, то так.
Весь фокус в тому, що рашисти на даному напрямку, можна сказати на чистому полі з перетинками лісосмуг і балок, доя своїх атак майде не використовують важку броньовану техніку. А лише тихі китайські багі та деколи мотоцикли.
Тут йдеться саме про захист від мобільних піхотних груп, що просочуються тихо, вночі, оминаючи українські укріплені позиції, виходячи їм в тил чи охоплюючи фланги. І через це змушуючи наших бійців їх залишати і відступати.
Про це написано трохи вище.
показати весь коментар
10.09.2024 13:44 Відповісти
Повна і відверта дурня. Все, що ви кажете - перевірене навіть не в цій війні. І навіть не в другій світовій. Все перевірене ще в першій світовій. І тоді ж розроблені дешеві і дієві засоби протидії.

Спеціально для ідіотів, які ніколи не тримали в руках ніякої зброї, доповідаю: останні 120 років більшість загальновійськової індивідуальної зброї класу "гвинтівка" або "пістолет-кулемет" проектується та випускається з штатними засобами для перекушування колючого дроту тієї чи іншої конструкції. Це на додачу до сотень окремих засобів для такої діяльності. Наприклад, штатний штик-ніж для автомата калашнікова - має відповідну конструкцію і придатний для перекушування колючого дроту в польових умовах без додаткових засобів.

Взагалі - ці засоби коштують копійки, легко штампуються в гаражних умовах і за масової появи єгози на фронті - в кожного бійця максимум через місяць воно буде в кишені як обов'язковий інструмент.

Тож не поширюйте дурні більше.
показати весь коментар
10.09.2024 14:44 Відповісти
Це Ви пишете дурниці. Тому що не в касу і не знаєте чи не хочете зрозуміти у спорі, про що взагалі йде мова.
Ще раз повторюю для Вас: йдеться не про звичайний колючий дріт Першої і Другої Світових, що перекушується підручними засобами і легко й безшумно долається.
Загородження із "Єгози" - це з'єднані в трьохметровий трикутник підпружинені стальні спіралі, що розрізають будь-що, м'якіше за саму сталь. І навіть після ймовірного перекушування стержнів, якщо їх вдасться перекусити. Бо знову і знову під силою пружіння ці спіралі переплітаються у ще більшу путанку, яку подолати без техніки неможливо.
А лише із шумом та травмуванням особового складу тих, хто захоче подолати цю просту на вигляд перешкоду.
Це все означає одне: пройти непоміченою мобільній піхотній групі не вдасться і вона гарантовано попаде під мінометний вогонь сусідніх ВОПів та буде знищена чи розсіяна.
показати весь коментар
10.09.2024 16:40 Відповісти
Де ж вас, таких невігласів, беруть? Які ж ви тупі... Невже так складно пошукати в інтернетах і зрозуміти, що практично всі види колючого дроту - винайдені ще ДО першої світової. І всі типи колючого дроту - застосовувались під час ще першої світової. Сидите там в своїх квартирах і хєрню якусь видумуєте. Якби жив у власному будинку - знав би наочно, що та єгоза, в лєнтах чи реально як дріт, підпружинена, чи не підпружинена - ріжеться як масло відповідним копійчаним інструментом.

Більше нічого не пиши мені. Ти ідіот.
показати весь коментар
10.09.2024 16:49 Відповісти
Даремно ти так гучно показуєш свою тупість.
Якщо б ти зайшов по пруф-лінку, який є у моєму першрму коменті вище, то прочитав би, що це не той гівняний дріт, який ти купив собі на хату - з низьковуглецевої м'якої сталі згідно з ГОСТ 3282-74 , що дійсно легко перекусити кусачками.
А йдеться про осердя з армованої високовуглецевої сталі, що витримує нажим у 1600 Н/мм2.
Відкрий підручник з фізики і почитай, яку потрібно мати силу, щоби його перекусити.
Тож, ти і є справжній дурень, бо нехотячи вводиш людей в оману.
Не пиши більше, не ганьбись.
показати весь коментар
10.09.2024 17:32 Відповісти
Слава Украине,ВСУ вы самые лучшие вы храбрецы ,приветствуем из oкупированой Ичкерии,мы с вами ,вы обезательно победите.
показати весь коментар
10.09.2024 09:25 Відповісти
 
 