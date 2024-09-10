Окупанти намагалися вибити наші сили з позицій у Малій Токмачці і Малих Щербаках, на Покровському напрямку найбільше атак поблизу Михайлівки та Новогродівки, - Генштаб

Загалом, упродовж минулої доби, 9 вересня 2024 року, на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 97 авіаударів, зокрема, скинув 130 КАБ. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, з них 195 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Павлівка, Білопілля, Годунівка, Куп’янськ, Загризове, Пустогород, Галаганівка, Харків, Білокриничне, Твердохлібове, Щурове, Стельмахівка, Курилівка, Краматорськ, Предтечине, Диліївка, Торецьк, Пантелеймонівка, Олександропіль, Селідове, Курахівка, Трудове, Водяне, Вугледар, Катеринівка, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Степногірськ, Лук’янівське, Новоандріївка, Кам’янське, Новоданилівка, Лугівське та Білогір’я.

Удари по ворогу

Як зазначається, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, а також уразили п’ять артилерійських систем.

Також нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1380 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, 19 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та чотири одиниці техніки окупантів.

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Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік восьми різних населених пунктів. Акцент робив біля Невського, Новосадового, Торського, Григорівки та Макіївки.

На Сіверському напрямку українські захисники також відбивали 14 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Званівки.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували двічі у районі Білої Гори.

"На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив дев’ять атак неподалік Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка, Селідове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новогродівки", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Українська, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки – де відбулось шість, сім, 15 та 12 боєзіткнень відповідно.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив дев’ять штурмів наших позицій неподалік Золотої Ниви, Шахтарського і Вугледара. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Малих Щербаків - загалом провели три атаки. Для авіаударів терористи використали близько десятка керованих авіабомб і до сотні НАРів.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції дев’ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

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Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

"Триває операція у Курській області", - наголошують у Генштабі.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.