Боевой робопес на службе украинских военных. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты использования дрона-робопса украинскими военными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор робопса рассказал о его возможностях и отметил значительные преимущества, которые получаются с использованием современных технологий во время боевых действий.
"В общем, это собака-разведчик. Она может работать в лесу, городской застройке. Кроме этого, она может управляться оператором или работать по маршруту. У нее очень маленькая силуэтность и ее почти не видно. В лесу мы ее закамуфлировали камуфляжной тканью, а если работать в городской застройке, то на нее можно навесить все, что угодно. При этом она будет активирована и будет снимать все, что вокруг. Она может доставлять грузы, например, пацанам заблокированным - патроны или гранаты, которых не хватает на позиции. В общем, это изделие - база, в которую можно интегрировать все, что сейчас актуально", - отметил украинский военный.
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По-перше, поняття "інфлюенсер" в нашому контексті дещо відрізняється від загальновживаного, тобто не тотожне поняттю "селебріті", тобто інфлюенсер - це не публічна особа, що має вплив за рахунок своєї популярності. Це особа, що має вплив за рахунок змісту інформації, яку вона вкидує в публічний простір.
Інфлюенсером можна назвати Остапа Бендера. Який володів "відносно чесними способами віднімання грошей у населення". Задача інфлюенсера - вивести жертву на маршрут до потрібного йому рішення (наприклад, необхідності капітуляції), залишаючи останній крок - за жертвою. Також ввести в свідомість жертви вигідні інфлюенсеру тези (Трамп - рятівник України; українці геть нічим не відрізняються від росіян), щоб потім на їх основі жертва приймала вигідні інфлюенсеру рішення.
Практично це виглядає наступним чином (там, де багато тексту, не читайте все, багато часу втратите, більш цікаве, як правило, в кінці).
Випадок 1.
Випадок 2.
Випадок 3.
Це було зі смішного. Далі вже серйозно.
Випадок 4.
Випадок 5.
Випадок 6. https://twitter.com/Andrey88507906/status/1760623731976642684 Складна і хитра маніпуляція. Ми повинні назвати себе русскімі
І ось пішла важка артилерія.
Випадок 7.
Випадок 8. - тут, якщо цікаво, просто клондайк маніпулятивних методів
Випадок 9. . Справжня звірюга, спробуйте з таким побитися на його полі - гарантовано програєте. Я - програв дуже швидко. Тексту багато, не занурюйтесь.
Це просто для розуміння рівня тих ІПсОшників, з якими тут доводиться стикатись.
На жаль, з нашого боку таких бійців мало, майже нікого не виставити у відповідь.
Ну а будуть якісь питання - задавайте, може і відповім, якщо зможу.
Кращий спосіб - виставити тезу в смішному світлі. Що смішне - то серйозно не сприймається.
Ось, між іншим, дуже гарний приклад, не мій:
Сказав - як відрізав. Шкода, що людині не цікаві ці інтернет-баталії, таких бійців у нас вкрай мало.
Не вдається зробити тезу смішною - треба знайти протиріччя, контрприклад, або довести до абсурду (крайня міра).
І взагалі ті вкиди - не таке вже безневинні. Якщо робити їх регулярно, за допомогою них формується суспільна думка. Наприклад, дуже багато і довго вкидали про Порошенко (і по суті, і маніпуляції) - в результаті зєля. Він не випадково у крісло потрапив.
А ще є більш глибинні шари, підводні течії, які слабко помітні на перший погляд, але мають величезний влив.
Наприклад, ви дивились "******-Man: No Way Home"?
Заборонений плід є солодким.
Той, кого переслідують, набуває ореол мученика.
Якщо ви читали "1982" Орвела, то як думаєте, чому О'Браєн не вбив Сміта одразу, а довго йому все пояснював і ламав?
čitav zvistno ale ce bylo rokiv tak 25-30 nazad....treba bude perečitati djakuju
Просто вбивати - не цікаво. Краще спочатку розтрощити, зробити смішним та жалюгідним, а потім вже, скомпрометованого і приниженого - знищити.
Був у мене випадок, коли разом з парою форумчан довели російського кадрового троля до такого стану, що воно бігало по форуму і благало адмінів його забанити. Оце було смішно. Шкода, що це поодинокий випадок.
Пам'ятайте, публічна дискусія ведеться не для того, щоб переконати опонента (вам це навряд чи вдасться, тому що в дискусії лізуть або запеклі фанати, чию віру будь-який натиск тільки підсилює, або наймані люди, для яких відстоювання замовленої точки зору - робота, яку треба робити пори незручності, тому що за неї платять гроші). Ваша ціль - переконати набагато більш численних поміркованих прихильників, які дискусію лише читають. На відміну від фанатів і наймитів, помірковані можуть змінювати точку зору на основі отриманої інформації. Ваше завдання - надати їм якісну інформацію потрібного характеру. Ваші емоційні реакції, образи в адресу опонентів, інша деструктивна поведінка перехреслює всі ваші аргументи.
Пам'ятайте, не обов'язково перемагати у словісних баталіях, часто достатньо лише вкинути "принаду" (згадку про особистість, випадок, публікацію тощо), щоб у поміркованих прихильників з'явився інтерес і вони самі пішли у Гугл шукати додаткову інформацію.
pravda , ja ņeznaju vašu poziciju v etoi teme .....ale mene češutsa ruki zaspamitj cevo umņika - priklad ameriki emu ņičovo ņeučit
Відповісти тут за суттю щось важко, бо здебільшого це - правда. Підсвічена з потрібної точки зору.
Ви вчора казали, що проблема у владі. Так, якби нормально працювала влада, то нормально б працювали і правоохоронні органи. І не треба було б населенню самому братись до зброї.
Русняві ІПсОшники працюють добре, якісно, і це - приклад такої роботи.
Що ж, спробую щось відповісти.
Нервуєшся, коли новини читаєш та на мапу дивишся.
Якщо хочете побачити кваліфікованого російського спеціаліста-ІПсОшника за роботою, а заодно і оцінити глибину того рівня, на якому вони працюють, а заодно помацати власні межі моралі та інтелекту, то у мене є свіженький матеріал.
Жахлива повінь у Польщі та реакція на неї дописувачів Цензора:
Просто пройдіться по коментарям, особливо ТОП-3. Зауважте, які настрої домінують.
Тепер, власне, початок "зоологічної екскурсії". Наш об'єкт вивчення - "Артур Пирожков".
Спочатку згадайте коментарі до вищенаведеної новини про НС в Польщі. А тепер:
Далі, щоб оцінити рівень маніпулятора, подивіться ось і ось гілки. Як майстерно та швидко він двічі розправився з місцевим.
Ну а тепер, власне, .
Пояснювати зараз нічого не буду. Тому що свою думку я склав, і мені цікавий саме погляд зі сторони. Бо те, що бачу я, і як я це сприймаю, суто суб'єктивне, і може чогось не враховувати, щось не зауважити.
Коли казав про межі моралі та інтелекту, мав на увазі відповіді на два запитання:
1. Як думаєте, хто у цьому двобої був на "правильному" боці, а хто - ні, і чому? Особливо цікавить думка людини з Європи, бо ваша ментальність, система цінностей - суттєво відрізняється від нашої.
2. Чи є у цій дискусії протиріччя, і в чому саме вони полягають?
jak šo погляд зі сторони , jak vi pitaļi:
tut možļivo podobrati(v komentah) taki reči jak scikļivoe nato , bezpoļeznoe magate , lživoe oon i. t. d.
na moju dumku , ukrainci imejut polnoe pravo vse ce govoriti , ale ņetreba ožidati šo "adresati" budut v vostorge ot uslišenovo
vidpovidaju na vaši pitaņija :
1) "на "правильному" боці" na moju dumku nemae tam "praviļnovu boku" - cei diskusii ņedolžno bylo statis - "pirožok" dolžen byl vaļatis v spame či v baņe jakšo vas interesuje hto peromog - na moi pogļad "rešte slovo" bylo za vami
2) protirečija...vi tam zatronuļi temi , jaki ja prosto ņeznaju - tomu ja ņemogu vam dati objektivny otvet.
"ментальність, система цінностей - суттєво відрізняється від нашої."
mentaļnost - tak , vy boļe "gorjačije" ale rešte...na moju dumku ņi....prosto ukrainci v takoi situacii koli ņe do pustovo ************....pomjataite jak vi reaguvaļi na voinu rusņi v Siriji ? ce ņi ta sama reakcija koļi rusņa načala Buču u vas....
"Пірожок" грав у небезпечну маніпуляцію. Зловтішання з повені у наведених темах присутнє? Так, воно там є, хоч і не висловлене напряму. Але "пірожок" переконує, що його немає.
З одного боку, ви бачите це на власні очі. З іншого - вам доводять, що ви бачите зовсім не те, що ви бачите.
І біда, якщо ви погодитесь.
Виникає когнітивний дисонанс, а згодом двоємисліє - основа мислення громадянина тоталітарної/авторитарної держави. Нє вєрь глазам своім, вєрь тому, что говоріт Большой Брат.
Те, що ви не можете зрозуміти, хто там правий, а хто - це показово. І характерно.
Нє всьо так однозначно. Ізраїль і Палестина - хто винний у подіях 7 жовтня? Хто жертва, хто агресор?
Зокрема через ось цю схильність до вагання, Захід отримав пропалестинський шабаш по всій своїй території. Терористи дуже швидко розкрили невизначеність на власну користь (хоча там і були задіяні ще деякі інші механізми, однак це поза цією темою).
Через схильність до вагання Захід не може досі протидіяти азіатській агентурі.
Західники намагаються достукатись до кращої сторони - навіть коли тієї сторони фактично немає. Зрозуміти її, навіть коли розуміти зовсім не варто. Стати на її бік хоча б подумки, в той час коли вона непохитно залишиться на всіх своїх позиціях.
Тут - не так. На "пірожка" місцеві накинулися. Бо нюхом відчули брехню. Хоч брехня і була на нашу користь (в тому-то і хитрість цієї маніпуляції). Ви теж відчули брехню. Але механізм викрити не змогли, як і інші. "Пірожка" не знищили фізично, і тому його отрута так би і діяла на випадкових читачів. Але я його таки упіймав на протиріччі: він сам називав радіючих повені - покидьками, і стверджував, що Польща таки заподіювала Україні горя - і при тому заперечував саму можливість зловтішання українців подіям в Польщі, хоча чудово знав, що об'єктивні підстави для того є. Тому він "поплавився" у останньому коментарі та зник. Навряд чи повернеться (повернувся б неодмінно, якби знайшов відповідь). Він зрозумів, у яку пастку я його загнав.
Колись проти подібних нєоднозначностєй добре допомагала віра у бога.
Часи зараз не ті, релігії втратили колишній вплив.
Однак відчуття, що правильно, а що - ні, воно все ж залишилось.
І вивело нас на два Майдани.
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!