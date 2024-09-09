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9 070 44

Боевой робопес на службе украинских военных. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты использования дрона-робопса украинскими военными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор робопса рассказал о его возможностях и отметил значительные преимущества, которые получаются с использованием современных технологий во время боевых действий.

"В общем, это собака-разведчик. Она может работать в лесу, городской застройке. Кроме этого, она может управляться оператором или работать по маршруту. У нее очень маленькая силуэтность и ее почти не видно. В лесу мы ее закамуфлировали камуфляжной тканью, а если работать в городской застройке, то на нее можно навесить все, что угодно. При этом она будет активирована и будет снимать все, что вокруг. Она может доставлять грузы, например, пацанам заблокированным - патроны или гранаты, которых не хватает на позиции. В общем, это изделие - база, в которую можно интегрировать все, что сейчас актуально", - отметил украинский военный.

Также смотрите: Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный многоцелевой транспортер. ФОТО

Автор: 

технологии (673) боевые действия (4131) робот (53)


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Топ комментарии
+16
таку у сутінках побачиш - і обісраться можно.
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09.09.2024 10:22
+15
хороша собачка....шукай кацапа, викривай рашиста, знищуй окупанта!!!

там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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09.09.2024 10:16
+6
Русня під бєлочкой і не таке бачить, звиклі.
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09.09.2024 10:30
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spodivajus batareika hotj paru godin tjagņe...ale garna ideja.
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09.09.2024 10:10 Ответить
Пишу тут, подалі від сторонніх очей.
По-перше, поняття "інфлюенсер" в нашому контексті дещо відрізняється від загальновживаного, тобто не тотожне поняттю "селебріті", тобто інфлюенсер - це не публічна особа, що має вплив за рахунок своєї популярності. Це особа, що має вплив за рахунок змісту інформації, яку вона вкидує в публічний простір.
Інфлюенсером можна назвати Остапа Бендера. Який володів "відносно чесними способами віднімання грошей у населення". Задача інфлюенсера - вивести жертву на маршрут до потрібного йому рішення (наприклад, необхідності капітуляції), залишаючи останній крок - за жертвою. Також ввести в свідомість жертви вигідні інфлюенсеру тези (Трамп - рятівник України; українці геть нічим не відрізняються від росіян), щоб потім на їх основі жертва приймала вигідні інфлюенсеру рішення.
Практично це виглядає наступним чином (там, де багато тексту, не читайте все, багато часу втратите, більш цікаве, як правило, в кінці).
Випадок 1.
Випадок 2.
Випадок 3.
Це було зі смішного. Далі вже серйозно.
Випадок 4.
Випадок 5.
Випадок 6. https://twitter.com/Andrey88507906/status/1760623731976642684 Складна і хитра маніпуляція. Ми повинні назвати себе русскімі
І ось пішла важка артилерія.
Випадок 7.
Випадок 8. - тут, якщо цікаво, просто клондайк маніпулятивних методів
Випадок 9. . Справжня звірюга, спробуйте з таким побитися на його полі - гарантовано програєте. Я - програв дуже швидко. Тексту багато, не занурюйтесь.
Це просто для розуміння рівня тих ІПсОшників, з якими тут доводиться стикатись.
На жаль, з нашого боку таких бійців мало, майже нікого не виставити у відповідь.
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10.09.2024 15:54 Ответить
OMG ....osj mene treba času zaraz ....ale ja postarajus ta vidpovim
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10.09.2024 16:08 Ответить
Зовсім не обов'язково читати все.
Ну а будуть якісь питання - задавайте, може і відповім, якщо зможу.
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10.09.2024 16:14 Ответить
tak počitav ņemnogo......na moju dumku vaša "pomilka" šo vi zahodite v diskusiju gde samy pervy post opoņenta - manipulacija ta prosto slovo-******.....no po boļšomu ščotu vi tam "poimeļi" cih botov - filosofov..... prosto vi ņeustroiļ "prazdnovaņija"
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10.09.2024 18:25 Ответить
Мета у боротьбі з інфлюенсером - треба нейтралізувати його тезу. Бо вони написані привабливо, і для недалекої людини слугуватимуть орієнтирами (багато вкидів мають високу кількість лайків, що виводить їх в топ-3 коментарів, які показуються нагорі сторінки, отже, охоплення аудиторії зростає багаторазово).
Кращий спосіб - виставити тезу в смішному світлі. Що смішне - то серйозно не сприймається.
Ось, між іншим, дуже гарний приклад, не мій:
Сказав - як відрізав. Шкода, що людині не цікаві ці інтернет-баталії, таких бійців у нас вкрай мало.
Не вдається зробити тезу смішною - треба знайти протиріччя, контрприклад, або довести до абсурду (крайня міра).
І взагалі ті вкиди - не таке вже безневинні. Якщо робити їх регулярно, за допомогою них формується суспільна думка. Наприклад, дуже багато і довго вкидали про Порошенко (і по суті, і маніпуляції) - в результаті зєля. Він не випадково у крісло потрапив.
А ще є більш глибинні шари, підводні течії, які слабко помітні на перший погляд, але мають величезний влив.
Наприклад, ви дивились "******-Man: No Way Home"?
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11.09.2024 09:20 Ответить
na moju dumku ih treba prosto spamitj ta banitj - ņetreba sorevņevatsa v laikah - vi botov v etom ņepobedite....tut e rabota adminov ta moderov
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11.09.2024 09:26 Ответить
Кращою рекламою для "голосів" з Заходу та для "саміздата" були тотальна заборона та спроби глушити радіохвилі.
Заборонений плід є солодким.
Той, кого переслідують, набуває ореол мученика.
Якщо ви читали "1982" Орвела, то як думаєте, чому О'Браєн не вбив Сміта одразу, а довго йому все пояснював і ламав?
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11.09.2024 09:30 Ответить
jakšo u vas e čas - vi možete popitatis pojasnuvati ta lamati - tut javno provokatori rabotajut - ih treba prosto vbivati

čitav zvistno ale ce bylo rokiv tak 25-30 nazad....treba bude perečitati djakuju
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11.09.2024 09:52 Ответить
Займаюсь цим, коли у мене є час.
Просто вбивати - не цікаво. Краще спочатку розтрощити, зробити смішним та жалюгідним, а потім вже, скомпрометованого і приниженого - знищити.
Був у мене випадок, коли разом з парою форумчан довели російського кадрового троля до такого стану, що воно бігало по форуму і благало адмінів його забанити. Оце було смішно. Шкода, що це поодинокий випадок.
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11.09.2024 09:56 Ответить
А на рахунок комусь щось пояснювати...
Пам'ятайте, публічна дискусія ведеться не для того, щоб переконати опонента (вам це навряд чи вдасться, тому що в дискусії лізуть або запеклі фанати, чию віру будь-який натиск тільки підсилює, або наймані люди, для яких відстоювання замовленої точки зору - робота, яку треба робити пори незручності, тому що за неї платять гроші). Ваша ціль - переконати набагато більш численних поміркованих прихильників, які дискусію лише читають. На відміну від фанатів і наймитів, помірковані можуть змінювати точку зору на основі отриманої інформації. Ваше завдання - надати їм якісну інформацію потрібного характеру. Ваші емоційні реакції, образи в адресу опонентів, інша деструктивна поведінка перехреслює всі ваші аргументи.
Пам'ятайте, не обов'язково перемагати у словісних баталіях, часто достатньо лише вкинути "принаду" (згадку про особистість, випадок, публікацію тощо), щоб у поміркованих прихильників з'явився інтерес і вони самі пішли у Гугл шукати додаткову інформацію.
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11.09.2024 10:10 Ответить
jak bi vse tak - ņeposporiš
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11.09.2024 10:18 Ответить
Саме тому і вступаю в ці "дискусії". Бо переконати опонента - майже неможливо. У мене була тільки пара таких випадків, коли дійсно вдавалось змінити, бодай локально, думки. Але то були не боти, справжні люди, просто під впливом ІПсО.
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11.09.2024 10:27 Ответить
hotite ja vam raboti "podkinu:





pravda , ja ņeznaju vašu poziciju v etoi teme .....ale mene češutsa ruki zaspamitj cevo umņika - priklad ameriki emu ņičovo ņeučit
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11.09.2024 10:42 Ответить
Це цікавий випадок, спасибі.
Відповісти тут за суттю щось важко, бо здебільшого це - правда. Підсвічена з потрібної точки зору.
Ви вчора казали, що проблема у владі. Так, якби нормально працювала влада, то нормально б працювали і правоохоронні органи. І не треба було б населенню самому братись до зброї.
Русняві ІПсОшники працюють добре, якісно, і це - приклад такої роботи.
Що ж, спробую щось відповісти.
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11.09.2024 10:47 Ответить
dai bože vam mnogo novih ņervnih kļetok
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11.09.2024 10:50 Ответить
Та ні, я не нервуюсь, скоріше відпочиваю таким чином.
Нервуєшся, коли новини читаєш та на мапу дивишся.
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11.09.2024 10:55 Ответить
День добрий.
Якщо хочете побачити кваліфікованого російського спеціаліста-ІПсОшника за роботою, а заодно і оцінити глибину того рівня, на якому вони працюють, а заодно помацати власні межі моралі та інтелекту, то у мене є свіженький матеріал.
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18.09.2024 11:03 Ответить
beru popkorn
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18.09.2024 12:46 Ответить
Все по порядку. І почнемо з контексту.
Жахлива повінь у Польщі та реакція на неї дописувачів Цензора:
Просто пройдіться по коментарям, особливо ТОП-3. Зауважте, які настрої домінують.
Тепер, власне, початок "зоологічної екскурсії". Наш об'єкт вивчення - "Артур Пирожков".
Спочатку згадайте коментарі до вищенаведеної новини про НС в Польщі. А тепер:


Далі, щоб оцінити рівень маніпулятора, подивіться ось і ось гілки. Як майстерно та швидко він двічі розправився з місцевим.
Ну а тепер, власне, .
Пояснювати зараз нічого не буду. Тому що свою думку я склав, і мені цікавий саме погляд зі сторони. Бо те, що бачу я, і як я це сприймаю, суто суб'єктивне, і може чогось не враховувати, щось не зауважити.
Коли казав про межі моралі та інтелекту, мав на увазі відповіді на два запитання:
1. Як думаєте, хто у цьому двобої був на "правильному" боці, а хто - ні, і чому? Особливо цікавить думка людини з Європи, бо ваша ментальність, система цінностей - суттєво відрізняється від нашої.
2. Чи є у цій дискусії протиріччя, і в чому саме вони полягають?
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18.09.2024 13:13 Ответить
vi ņepoverite - ja čitav ce komenti , ta hotiv etovo "pirožka" otpraviti v SPAM....no uvi otvļeksa na svoi dela i kak to vse eto ostalos na moju dumki vi pravi šo vzjalis za ņevo - vin javno provokator .

jak šo погляд зі сторони , jak vi pitaļi:

tut možļivo podobrati(v komentah) taki reči jak scikļivoe nato , bezpoļeznoe magate , lživoe oon i. t. d.

na moju dumku , ukrainci imejut polnoe pravo vse ce govoriti , ale ņetreba ožidati šo "adresati" budut v vostorge ot uslišenovo

vidpovidaju na vaši pitaņija :

1) "на "правильному" боці" na moju dumku nemae tam "praviļnovu boku" - cei diskusii ņedolžno bylo statis - "pirožok" dolžen byl vaļatis v spame či v baņe jakšo vas interesuje hto peromog - na moi pogļad "rešte slovo" bylo za vami

2) protirečija...vi tam zatronuļi temi , jaki ja prosto ņeznaju - tomu ja ņemogu vam dati objektivny otvet.

"ментальність, система цінностей - суттєво відрізняється від нашої."

mentaļnost - tak , vy boļe "gorjačije" ale rešte...na moju dumku ņi....prosto ukrainci v takoi situacii koli ņe do pustovo ************....pomjataite jak vi reaguvaļi na voinu rusņi v Siriji ? ce ņi ta sama reakcija koļi rusņa načala Buču u vas....
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18.09.2024 15:02 Ответить
še odno hotiv skazti : na moju dumku ide dovgo-strokovy proces informacionoi diversiji v UA , štobi pri slovah EU či NATO vizvati u ukraincev rvotny refleks...ta same pogane uvi vse ce robitsa rukami samih že ukraincev pri polnoi popustiteļstve vladi UA.
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18.09.2024 15:39 Ответить
Скажу більш-менш коротко, бо писати тут можна багато.
"Пірожок" грав у небезпечну маніпуляцію. Зловтішання з повені у наведених темах присутнє? Так, воно там є, хоч і не висловлене напряму. Але "пірожок" переконує, що його немає.
З одного боку, ви бачите це на власні очі. З іншого - вам доводять, що ви бачите зовсім не те, що ви бачите.
І біда, якщо ви погодитесь.
Виникає когнітивний дисонанс, а згодом двоємисліє - основа мислення громадянина тоталітарної/авторитарної держави. Нє вєрь глазам своім, вєрь тому, что говоріт Большой Брат.
Те, що ви не можете зрозуміти, хто там правий, а хто - це показово. І характерно.
Нє всьо так однозначно. Ізраїль і Палестина - хто винний у подіях 7 жовтня? Хто жертва, хто агресор?
Зокрема через ось цю схильність до вагання, Захід отримав пропалестинський шабаш по всій своїй території. Терористи дуже швидко розкрили невизначеність на власну користь (хоча там і були задіяні ще деякі інші механізми, однак це поза цією темою).
Через схильність до вагання Захід не може досі протидіяти азіатській агентурі.
Західники намагаються достукатись до кращої сторони - навіть коли тієї сторони фактично немає. Зрозуміти її, навіть коли розуміти зовсім не варто. Стати на її бік хоча б подумки, в той час коли вона непохитно залишиться на всіх своїх позиціях.
Тут - не так. На "пірожка" місцеві накинулися. Бо нюхом відчули брехню. Хоч брехня і була на нашу користь (в тому-то і хитрість цієї маніпуляції). Ви теж відчули брехню. Але механізм викрити не змогли, як і інші. "Пірожка" не знищили фізично, і тому його отрута так би і діяла на випадкових читачів. Але я його таки упіймав на протиріччі: він сам називав радіючих повені - покидьками, і стверджував, що Польща таки заподіювала Україні горя - і при тому заперечував саму можливість зловтішання українців подіям в Польщі, хоча чудово знав, що об'єктивні підстави для того є. Тому він "поплавився" у останньому коментарі та зник. Навряд чи повернеться (повернувся б неодмінно, якби знайшов відповідь). Він зрозумів, у яку пастку я його загнав.
Колись проти подібних нєоднозначностєй добре допомагала віра у бога.
Часи зараз не ті, релігії втратили колишній вплив.
Однак відчуття, що правильно, а що - ні, воно все ж залишилось.
І вивело нас на два Майдани.
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18.09.2024 17:21 Ответить
Šerlok Holms ņervno kurit v storonke
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18.09.2024 18:00 Ответить
Спасибі за добре слово, та я бачив і розумніших. На жаль, здебільшого на той сторонє.
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19.09.2024 08:28 Ответить
хороша собачка....шукай кацапа, викривай рашиста, знищуй окупанта!!!

там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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09.09.2024 10:16 Ответить
таку у сутінках побачиш - і обісраться можно.
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09.09.2024 10:22 Ответить
Русня під бєлочкой і не таке бачить, звиклі.
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09.09.2024 10:30 Ответить
Цей песик матиме великий психологічний ефект на москів. Вони вже кричать, про "Термінатор: повстання машин", а це тільки початок.
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09.09.2024 10:44 Ответить
A ЦІНА???? Хто купляти/виготовляти буде, рембаза?? Заіпали вже зі своім зєльонопіарним 95мКВНом!!!!🤬🤬
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09.09.2024 10:27 Ответить
это несколько экземпляров бритты передали бесплатно для испытаний.
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09.09.2024 10:32 Ответить
Писали. У якоїсь бригади заможні спонсори. Тих псів у них декілька.
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09.09.2024 10:56 Ответить
А от тут я не згоден! В ОПі Зеленського ціла зграя таких на службі . Бо тягають до себе у буду все так, що ніяка жива істота на це не здатна!
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09.09.2024 11:16 Ответить
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09.09.2024 11:54 Ответить
Як не прикро це визнавати, але саме війни двигають прогрес людства. От обкатають таких песиків на фронтах, а потім підуть аналоги і у цивільне життя, як пішов інтернет, мікрохвильовки, та ін. військові розробки. Через пару десятиліть такі порпатися на наших городах будуть, без втручання людей.
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09.09.2024 12:01 Ответить
Начнём с того что это не как не разработка Украины. Эти роботы давно в продаже. Цена от 300000 до 1600000 гривен. Называется Unitree Go2 Air Package.
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09.09.2024 12:11 Ответить
Що за виття на болотах, сер, це собака Баскервілів? Ні, це робопес Сирського, але він не виє, виють кацапи.
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09.09.2024 12:28 Ответить
Нано Шарік....
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09.09.2024 15:53 Ответить
Здається мені що це комедія.
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09.09.2024 20:13 Ответить
Він у вас не кусається?
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09.09.2024 21:51 Ответить
 
 