Бойовий робопес на службі українських військових. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти використання дрона-робопса українськими військовими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор робопса розповів про його можливості та наголосив на значних перевагах, які отримуються з використанням сучасних технологій під час бойових дій.

"Загалом, це собака-розвідник. Вона може працювати у лісі, міській забудові. Окрім цього, вона може керуватися оператором або працювати за маршрутом. У неї дуже маленька силуетність і її майже не видно. У лісі ми її закамуфлювали камуфляжную тканиною, а якщо працювати у міській забудові, то на неї можна навісити все, що завгодно. При цьому вона буде активована і зніматиме все, що навколо. Вона може доставляти вантажі, приміром, пацанам заблокованим - набої чи гранати, яких не вистачає на позиції. Загало, цей виріб - база, у яку можна інтегрувати усе, що зараз актуально", - зазначив український військовий.

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