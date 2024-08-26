Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный многоцелевой транспортер. ФОТО
Министерство обороны допустило к эксплуатации в ВСУ универсальный беспилотный многоцелевой транспортер переднего края BoarTAC отечественного производства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.
Дистанционно управляемый оператором универсальный многоцелевой транспортер может осуществлять доставку боеприпасов и провизии. Многофункциональная платформа с установленными на ней специальными креплениями способна выполнять эвакуацию раненых. Кроме того, с помощью навесного оборудования осуществлять разминирование. Или наоборот - устанавливать минные заграждения.
Наземный роботизированный комплекс может стать и мобильным огневым средством, ведь есть возможность интеграции дистанционно управляемых боевых модулей оснащенных гранатометами, пулеметами. Также транспортер можно использовать как дрон-камикадзе. Благодаря широким гусеницам с большими грунтозацепами и защитным бампером робот преодолевает бездорожье, рвы, неглубокие водные препятствия. При этом перевозит на себе около 200 кг груза, или тянет прицеп с аналогичным весом.
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на кацапах НЕМАЄ окремого роду військ по Безпілотних Системах - куйлу начхати на безпілотники
зате є деревяні мото-гробо-каляски, гольфкари, електросамокати - потужно 🤣
В наступному році - 80 років "победобесія" - замість танків по красній площаді поїдуть інваліди на мото-калясках, гольфкари на мангалах, та чай лахмат на електросамокатах 🤣
Поїдуть... звичайно якщо ще буде буферна *********... та будуть у них чим триматися за педалі 😂