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Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный многоцелевой транспортер. ФОТО

Министерство обороны допустило к эксплуатации в ВСУ универсальный беспилотный многоцелевой транспортер переднего края BoarTAC отечественного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

безпілотний транспортер BoarTAC

Дистанционно управляемый оператором универсальный многоцелевой транспортер может осуществлять доставку боеприпасов и провизии. Многофункциональная платформа с установленными на ней специальными креплениями способна выполнять эвакуацию раненых. Кроме того, с помощью навесного оборудования осуществлять разминирование. Или наоборот - устанавливать минные заграждения.

безпілотний транспортер BoarTAC

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Наземный роботизированный комплекс может стать и мобильным огневым средством, ведь есть возможность интеграции дистанционно управляемых боевых модулей оснащенных гранатометами, пулеметами. Также транспортер можно использовать как дрон-камикадзе. Благодаря широким гусеницам с большими грунтозацепами и защитным бампером робот преодолевает бездорожье, рвы, неглубокие водные препятствия. При этом перевозит на себе около 200 кг груза, или тянет прицеп с аналогичным весом.

Автор: 

Минобороны (9327) робот (52) ВСУ (6587)


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Ця мегазброя змінить хід війни!
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26.08.2024 18:38 Ответить
ні, просто збереже чиїсь життя.
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26.08.2024 18:44 Ответить
І до чого твій висер? Чи лиш би перднути?
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26.08.2024 18:47 Ответить
курочка по лобові ліліпутіна тюк... тюк...
на кацапах НЕМАЄ окремого роду військ по Безпілотних Системах - куйлу начхати на безпілотники
зате є деревяні мото-гробо-каляски, гольфкари, електросамокати - потужно 🤣
В наступному році - 80 років "победобесія" - замість танків по красній площаді поїдуть інваліди на мото-калясках, гольфкари на мангалах, та чай лахмат на електросамокатах 🤣
Поїдуть... звичайно якщо ще буде буферна *********... та будуть у них чим триматися за педалі 😂
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26.08.2024 18:52 Ответить
Що, кацапе, підгорає?
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26.08.2024 18:52 Ответить
Эвакуация раненых сомнительна, на него даже снарядный ящик не полностью помещается. Реальность выполнения других задач покажет практика.
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26.08.2024 18:55 Ответить
евакуація на цьому взагалі буде дорівнювати смерті! судячи з конструкції це дуже тихохідний апарат, тобто ціль №1 для дронів. навіть підвоз БК до передових позицій теж малоімовірний за тою самою причиною.
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26.08.2024 21:07 Ответить
питну воду і сухпай може підвозити .
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26.08.2024 22:14 Ответить
А ти причіп до нього бачив? Це навіть краще за транспортування на ньому самому Профіль "безпілотника" залишається тим самим А причіп навіть нижчий Та й поранені не тільки "лежачі" Є й такі що можуть транспортуваться у сидячому положенні Тут "мулька" в тому що не треба живу людину(санітара) посилать під вогонь і ризикувать ще й її життям!
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28.08.2024 07:34 Ответить
 
 