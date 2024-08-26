Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный многоцелевой транспортер. ФОТО

Министерство обороны допустило к эксплуатации в ВСУ универсальный беспилотный многоцелевой транспортер переднего края BoarTAC отечественного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Дистанционно управляемый оператором универсальный многоцелевой транспортер может осуществлять доставку боеприпасов и провизии. Многофункциональная платформа с установленными на ней специальными креплениями способна выполнять эвакуацию раненых. Кроме того, с помощью навесного оборудования осуществлять разминирование. Или наоборот - устанавливать минные заграждения.

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Наземный роботизированный комплекс может стать и мобильным огневым средством, ведь есть возможность интеграции дистанционно управляемых боевых модулей оснащенных гранатометами, пулеметами. Также транспортер можно использовать как дрон-камикадзе. Благодаря широким гусеницам с большими грунтозацепами и защитным бампером робот преодолевает бездорожье, рвы, неглубокие водные препятствия. При этом перевозит на себе около 200 кг груза, или тянет прицеп с аналогичным весом.