Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ безпілотний багатоцільовий транспортер. ФОТО
Міністерство оборони допустило до експлуатації в ЗСУ універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC вітчизняного виробництва.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.
Дистанційно керований оператором універсальний багатоцільовий транспортер може здійснювати доставку боєприпасів та провізії. Багатофункціональна платформа із встановленими на ній спеціальними кріпленнями здатна виконувати евакуацію поранених. Крім того, за допомогою навісного обладнання здійснювати розмінування. Або навпаки – встановлювати мінні загородження.
Наземний роботизований комплекс може стати й мобільним вогневим засобом, адже є можливість інтеграції дистанційно керованих бойових модулів оснащених гранатометами, кулеметами. Також транспортер можна використовувати як дрон-камікадзе. Завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачепами та захисним бампером робот долає бездоріжжя, рови, неглибокі водні перешкоди. При цьому перевозить на собі близько 200 кг вантажу, або тягне причіп з аналогічною вагою.
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на кацапах НЕМАЄ окремого роду військ по Безпілотних Системах - куйлу начхати на безпілотники
зате є деревяні мото-гробо-каляски, гольфкари, електросамокати - потужно 🤣
В наступному році - 80 років "победобесія" - замість танків по красній площаді поїдуть інваліди на мото-калясках, гольфкари на мангалах, та чай лахмат на електросамокатах 🤣
Поїдуть... звичайно якщо ще буде буферна *********... та будуть у них чим триматися за педалі 😂