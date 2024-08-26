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Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ безпілотний багатоцільовий транспортер. ФОТО

Міністерство оборони допустило до експлуатації в ЗСУ універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC вітчизняного виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

безпілотний транспортер BoarTAC

Дистанційно керований оператором універсальний багатоцільовий транспортер може здійснювати доставку боєприпасів та провізії. Багатофункціональна платформа із встановленими на ній спеціальними кріпленнями здатна виконувати евакуацію поранених. Крім того, за допомогою навісного обладнання здійснювати розмінування. Або навпаки – встановлювати мінні загородження.

безпілотний транспортер BoarTAC

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ проходять випробування роботизовані та безпілотні системи для виконання завдань на передовій, - Міноборони

Наземний роботизований комплекс може стати й мобільним вогневим засобом, адже є можливість інтеграції дистанційно керованих бойових модулів оснащених гранатометами, кулеметами. Також транспортер можна використовувати як дрон-камікадзе. Завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачепами та захисним бампером робот долає бездоріжжя, рови, неглибокі водні перешкоди. При цьому перевозить на собі близько 200 кг вантажу, або тягне причіп з аналогічною вагою.

Автор: 

Міноборони (7361) робот (104) ЗСУ (7544)


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Ця мегазброя змінить хід війни!
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26.08.2024 18:38 Відповісти
ні, просто збереже чиїсь життя.
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26.08.2024 18:44 Відповісти
І до чого твій висер? Чи лиш би перднути?
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26.08.2024 18:47 Відповісти
курочка по лобові ліліпутіна тюк... тюк...
на кацапах НЕМАЄ окремого роду військ по Безпілотних Системах - куйлу начхати на безпілотники
зате є деревяні мото-гробо-каляски, гольфкари, електросамокати - потужно 🤣
В наступному році - 80 років "победобесія" - замість танків по красній площаді поїдуть інваліди на мото-калясках, гольфкари на мангалах, та чай лахмат на електросамокатах 🤣
Поїдуть... звичайно якщо ще буде буферна *********... та будуть у них чим триматися за педалі 😂
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26.08.2024 18:52 Відповісти
Що, кацапе, підгорає?
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26.08.2024 18:52 Відповісти
Эвакуация раненых сомнительна, на него даже снарядный ящик не полностью помещается. Реальность выполнения других задач покажет практика.
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26.08.2024 18:55 Відповісти
евакуація на цьому взагалі буде дорівнювати смерті! судячи з конструкції це дуже тихохідний апарат, тобто ціль №1 для дронів. навіть підвоз БК до передових позицій теж малоімовірний за тою самою причиною.
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26.08.2024 21:07 Відповісти
питну воду і сухпай може підвозити .
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26.08.2024 22:14 Відповісти
А ти причіп до нього бачив? Це навіть краще за транспортування на ньому самому Профіль "безпілотника" залишається тим самим А причіп навіть нижчий Та й поранені не тільки "лежачі" Є й такі що можуть транспортуваться у сидячому положенні Тут "мулька" в тому що не треба живу людину(санітара) посилать під вогонь і ризикувать ще й її життям!
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28.08.2024 07:34 Відповісти
 
 