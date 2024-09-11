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Доба на Донеччині: 2 особи загинули у Гірнику. Пошкоджено інфраструктурні об’єкти. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські окупанти 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

РФ обстріляла приватний сектор у Кураховому. 2 особи загинули у Гірнику. У Криворізькій громаді пошкоджені 2 підприємства. У Добропіллі 1 людина поранена, пошкоджено 11 будинків, 2 підприємства, адмінбудівлю і соціальний об'єкт. У Мирнограді пошкоджено приватні будинки і адмінбудівлі.

Читайте: Покровськ залишився без газу: російські обстріли пошкодили газорозподільчу станцію

Краматорський район

Пошкоджено будинок у Торському Лиманської громади. У Костянтинівці пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. Торецька громада зазнала 4 авіаударів керованими авіабомбами.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1733 людини, зокрема 154 дитини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпигував за артилерією ЗСУ біля Часового Яру: СБУ затримала російського агента. ФОТО

Наслідки обстрілів Донеччини 10 вересня
Наслідки обстрілів Донеччини 10 вересня
Наслідки обстрілів Донеччини 10 вересня

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467)


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