Доба на Донеччині: 2 особи загинули у Гірнику. Пошкоджено інфраструктурні об’єкти. ФОТОрепортаж
Протягом доби російські окупанти 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
РФ обстріляла приватний сектор у Кураховому. 2 особи загинули у Гірнику. У Криворізькій громаді пошкоджені 2 підприємства. У Добропіллі 1 людина поранена, пошкоджено 11 будинків, 2 підприємства, адмінбудівлю і соціальний об'єкт. У Мирнограді пошкоджено приватні будинки і адмінбудівлі.
Краматорський район
Пошкоджено будинок у Торському Лиманської громади. У Костянтинівці пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. Торецька громада зазнала 4 авіаударів керованими авіабомбами.
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1733 людини, зокрема 154 дитини.
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