Доба на Донеччині: ворог обстріляв 12 населених пунктів, шестеро загиблих та 13 поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 11 вересня російські війська завдали 3 041 удар по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Пошкоджено 131 цивільний об’єкт - 48 житлових будинків, адмінбудівлі, лікарню, ринок, кафе, заклад освіти, стадіон, овочебазу, магазини, торговий павільйон, базу відпочинку, гаражі та автомобілі, критичну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та в поліції області.

Волноваський район

По Костянтинополю окупанти вдарили з РСЗВ "Торнадо-С" - вбили двох мирних жителів і п’ятьох поранили, пошкодили 7 приватних осель, адмінбудівлю, кафе, крамницю, автомобілі.

Покровський район

У Зоряному внаслідок ворожого артобстрілу загинула цивільна особа. У Гірнику поранено людину, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки; у Кураховому під вогнем приватний сектор. У Покровську пошкоджено складське приміщення та інфраструктурний об'єкт. У Єлизаветівці одна людина дістала поранення, пошкоджено приватні оселі.

На Добропілля Росія спрямувала 8 ракет із ЩРК "С-300" - травмовано людину, руйнувань зазнали 10 приватних будинків, заклад освіти, стадіон, адмінбудівля, овочебаза, 15 гаражів та автомобілі.

Мирноград ворог обстріляв трьома ракетами із ЗРК "С-300" - пошкоджено 5 приватних осель, лікарню, магазин, ринок, гаражі.

Краматорський район

У Щуровому Лиманської громади пошкоджено базу відпочинку, будинок і 5 автомобілів; ще 1 будинок пошкоджено у Торському.

Костянтинівка зазнала шістьох обстрілів: росіяни скинули на місто три авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК, обстріляли місто з РСЗВ "Смерч" та артилерії. Троє цивільних осіб загинули, ще п’ять зазнали поранень. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 19 приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, магазин, торговий павільйон, автотранспорт.

Бахмутський район

У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 1107 людей, у тому числі 149 дітей.

Нагадаємо, російські загарбники окупували село Лісівку та просунулися поблизу низки населених пунктів Донецької області.

У Покровську внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом місто отримувало воду. Відновити її роботу наразі неможливо. Раніше у Покровську було пошкоджено газорозподільчу станцію. Без газопостачання залишились майже 28 тисяч абонентів, 23 тисячі з яких – мешканці Покровська, інші 5 – жителі Родинського.

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