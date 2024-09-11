РФ обстріляла евакуаційну групу ДСНС: Поранено двох рятувальників. ФОТОрепортаж
Російські окупанти обстріляли евакуаційну групу ДСНС на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Поранено 2 рятувальників із Запорізької та Херсонської областей під час евакуації цивільного населення у Волноваському районі. Пошкоджено 2 броньовані автомобілі", - йдеться в повідомленні.
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