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РФ обстріляла евакуаційну групу ДСНС: Поранено двох рятувальників. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли евакуаційну групу ДСНС на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Поранено 2 рятувальників із Запорізької та Херсонської областей під час евакуації цивільного населення у Волноваському районі. Пошкоджено 2 броньовані автомобілі", - йдеться в повідомленні.

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РФ обстріляла евакуаційну групу ДСНС на Донеччині
РФ обстріляла евакуаційну групу ДСНС на Донеччині
РФ обстріляла евакуаційну групу ДСНС на Донеччині

Автор: 

обстріл (28486) евакуація (2312) Донецька область (8467) ДСНС (5110)


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