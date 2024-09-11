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Новини Війна
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Рашисти обстріляли Костянтинівку: Загинули 3 особи, 5 поранено. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого загинули 3 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни завдали по місту удару зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки віком 73 і 81 рік.

Пошкоджені 4 приватні будинки, крамниця і лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.

Згодом Філашкін повідомив про ще один обстріл.

"Ще один обстріл Костянтинівки - 1 загиблий і 5 поранених. Таким чином, сьогодні росіяни двома ударами по місту вже вбили 3 людей і поранили 5. На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби. Остаточні наслідки встановлюємо", - зазначив він.

Також читайте: Офіс генпрокурора по обстріл Костянтинівки: війська РФ ударили по середмістю із щільною забудовою, пошкоджено 13 об’єктів

Росіяни обстріляли Костянтинівку 11 вересня: Загинули 2 особи
Росіяни обстріляли Костянтинівку 11 вересня: Загинули 2 особи
Росіяни обстріляли Костянтинівку 11 вересня: Загинули 2 особи

Автор: 

обстріл (28435) Донецька область (8447) Костянтинівка (273)


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Мабуть, Шольц, і мав цей кривавий час на увазі??
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11.09.2024 12:12 Відповісти
Війська рф перейшли в контрнаступ на "курську". Офіційних зведень про це ще не було.
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11.09.2024 12:28 Відповісти
Якщо місто вже обстрілюють зі ствольної арти , то що нормальні люди досі роблять в цьому місті?

Є така підозра, що в Константинівці до чорта упоротих "ждунів" , що чекають на "визволення".

Пам'ятаю , що в Авдіївці , яку Орда 2 роки жорстко обстрілювала артой та пускала КАБи, після відходу ЗСУ залишилося більше тисячі мешканців , а на ОРДА-ТВ в кінці березня показували ролік, як ці мешканці в підвалах голосували за Путла 17 березня , показуючи при цьому українські пашпорти.
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11.09.2024 14:20 Відповісти
а ждунам пох...... нас в 2014 тут было очень много да и вокруг есчё больше переведите на украинскую.когда в нашем регионе в школах почалы вивчаты укр.мову без общения на украинском в школах и т.д.
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11.09.2024 22:33 Відповісти
Я из Кривого Рога,сердце кровью обливается
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12.09.2024 08:02 Відповісти
 
 