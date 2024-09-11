Рашисти обстріляли Костянтинівку: Загинули 3 особи, 5 поранено. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого загинули 3 особи.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни завдали по місту удару зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки віком 73 і 81 рік.
Пошкоджені 4 приватні будинки, крамниця і лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.
Згодом Філашкін повідомив про ще один обстріл.
"Ще один обстріл Костянтинівки - 1 загиблий і 5 поранених. Таким чином, сьогодні росіяни двома ударами по місту вже вбили 3 людей і поранили 5. На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби. Остаточні наслідки встановлюємо", - зазначив він.
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Є така підозра, що в Константинівці до чорта упоротих "ждунів" , що чекають на "визволення".
Пам'ятаю , що в Авдіївці , яку Орда 2 роки жорстко обстрілювала артой та пускала КАБи, після відходу ЗСУ залишилося більше тисячі мешканців , а на ОРДА-ТВ в кінці березня показували ролік, як ці мешканці в підвалах голосували за Путла 17 березня , показуючи при цьому українські пашпорти.