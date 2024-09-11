Рашисти обстріляли Костянтинівку: Загинули 3 особи, 5 поранено. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого загинули 3 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни завдали по місту удару зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки віком 73 і 81 рік.



Пошкоджені 4 приватні будинки, крамниця і лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.

Згодом Філашкін повідомив про ще один обстріл.

"Ще один обстріл Костянтинівки - 1 загиблий і 5 поранених. Таким чином, сьогодні росіяни двома ударами по місту вже вбили 3 людей і поранили 5. На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби. Остаточні наслідки встановлюємо", - зазначив він.

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