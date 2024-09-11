Рашисты обстреляли Константиновку: Погибли 3 человека, 5 ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего погибли 2 женщины.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне нанесли по городу удар из ствольной артиллерии. Погибли две женщины в возрасте 73 и 81 года.



Повреждены 4 частных дома, магазин и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Впоследствии Филашкин сообщил о еще одном обстреле.

"Еще один обстрел Константиновки - 1 погибший и 5 раненых. Таким образом, сегодня россияне двумя ударами по городу убили 3 человека и ранили 5. На месте обстрелов работают все ответственные службы. Окончательные последствия устанавливаем", - отметил он.

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