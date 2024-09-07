Офис генпрокурора об обстреле Константиновки: войска РФ ударили по центру с плотной застройкой, повреждены 13 объектов

Утром 7 сентября 2024 года войска РФ нанесли удары, вероятно, из ствольной артиллерии по г. Константиновка Донецкой области. Попадания произошли по центру города с плотной жилой застройкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Жертвы вражеского обстрела

Как отмечается, в результате обстрела получили травмы, несовместимые с жизнью, трое мужчин 24, 46 и 69 лет, которые находились рядом с местным рынком.

"Еще трое гражданских - 50-летняя женщина и двое мужчин 29 и 59 лет получили ранения различной степени тяжести. У них диагностированы осколочные ранения рук и ног. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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Повреждения в результате обстрела

Повреждены 13 объектов, в частности, многоквартирный дом, медицинское учреждение, аптеку, торговое помещение, автотранспорт, линии электросети.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ обстреляли Константиновку: 3 человека погибли, 3 - ранены.