РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7012 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 331 2

Войска РФ обстреляли Константиновку: 3 человека погибли, 3 – ранены. ФОТО

3 человека погибли и 3 ранены в результате сегодняшнего обстрела оккупантами Константиновки Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы вражеского обстрела

По его словам, россияне обстреляли город из артиллерии, убили трех мужчин от 24 до 69 лет. Три человека получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь.

Последствия вражеского обстрела

Повреждены многоэтажка, админздание, магазин, аптека, 6 автомобилей и 3 линии электропередач.

Также смотрите: Рашисты ударили по Константиновке: 1 человек погиб, 2 ранены, повреждено много домов. ФОТОрепортаж

Удар по Костянтинівці

Автор: 

обстрел (27336) жертвы (2079) Константиновка (1761)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Терор проти мирних громадян рашиськими варварами не припиняєтся.
показать весь комментарий
07.09.2024 12:13 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2024 12:51 Ответить
 
 