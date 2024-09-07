Войска РФ обстреляли Константиновку: 3 человека погибли, 3 – ранены. ФОТО
3 человека погибли и 3 ранены в результате сегодняшнего обстрела оккупантами Константиновки Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Жертвы вражеского обстрела
По его словам, россияне обстреляли город из артиллерии, убили трех мужчин от 24 до 69 лет. Три человека получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь.
Последствия вражеского обстрела
Повреждены многоэтажка, админздание, магазин, аптека, 6 автомобилей и 3 линии электропередач.
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володимир омельянов
показать весь комментарий07.09.2024 12:13 Ответить Мне нравится 2
Чайка Київ
показать весь комментарий07.09.2024 12:51 Ответить Мне нравится 2
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