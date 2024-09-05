Рашисты ударили по Константиновке: 1 человек погиб, 2 ранены, повреждено много домов. ФОТОрепортаж

1 человек погиб и 2 ранены в результате ударов по Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы и обстреляли его из артиллерии.

Повреждены 24 частных дома, предприятие, 2 нежилых здания, 3 линии электропередач и 2 автомобиля.

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