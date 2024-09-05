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Рашисты ударили по Константиновке: 1 человек погиб, 2 ранены, повреждено много домов. ФОТОрепортаж

1 человек погиб и 2 ранены в результате ударов по Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы и обстреляли его из артиллерии.

Повреждены 24 частных дома, предприятие, 2 нежилых здания, 3 линии электропередач и 2 автомобиля.

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Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці

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обстрел (27275) жертвы (2079) Константиновка (1753)


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Головне, що ударів у відповідь по ворожих містах не буде. Непокаране зло буде постійно повертатись і вбивати по новій. Розірвати це замкнуте коло при клоунах не можливо. Готуйте ціинтарі. Вони -предмет першої необхідності.
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05.09.2024 13:15 Ответить
 
 