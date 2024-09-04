Россияне ударили "cмерчами" по Константиновке: по меньшей мере, 1 погибший и 4 раненых
4 сентября россияне обстреляли Константиновку Донецкой области из РСЗО "Смерч". Погиб 1 человек, 4 ранены.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"По меньшей мере, 1 человек погиб и 4 ранены в результате обстрела Константиновки. Город попал под огонь "Смерчей" сегодня вечером", - отметил Филашкин.
Россияне попали в промзону, убили мужчину 1985 года рождения, ранили четырех человек от 38 до 65 лет.
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Щоб знали його і єрмака, на саммітах….