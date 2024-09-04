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Росіяни вдарили "Смерчами" по Костянтинівці: щонайменше 1 загиблий та 4 поранених

Костянтинівка (фото ілюстративне)

4 вересня росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області з РСЗВ "Смерч". Загинула 1 людина, 4 поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки. Місто потрапило під вогонь "Смерчів" сьогодні ввечері", - зазначив Філашкін.

Росіяни поцілили в промзону, вбили чоловіка 1985 року народження, поранили чотирьох людей від 38 до 65 років.

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обстріл (28392) жертви (1792) Костянтинівка (270)


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А СРАТЬєх по рашистам, у відповідь, асфальтом відреагував, НЕЗЛАМНО і ПОТУЖНО …, аж челядників, почав совати, у публічному будинку, в урядовому кварталі!!!
Щоб знали його і єрмака, на саммітах….
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04.09.2024 21:59 Відповісти
Чому по Донецьку немає відпрвіді?
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04.09.2024 22:12 Відповісти
 
 