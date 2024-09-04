Росіяни вдарили "Смерчами" по Костянтинівці: щонайменше 1 загиблий та 4 поранених

4 вересня росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області з РСЗВ "Смерч". Загинула 1 людина, 4 поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки. Місто потрапило під вогонь "Смерчів" сьогодні ввечері", - зазначив Філашкін.

Росіяни поцілили в промзону, вбили чоловіка 1985 року народження, поранили чотирьох людей від 38 до 65 років.

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