Росіяни вдарили "Смерчами" по Костянтинівці: щонайменше 1 загиблий та 4 поранених
4 вересня росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області з РСЗВ "Смерч". Загинула 1 людина, 4 поранені.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки. Місто потрапило під вогонь "Смерчів" сьогодні ввечері", - зазначив Філашкін.
Росіяни поцілили в промзону, вбили чоловіка 1985 року народження, поранили чотирьох людей від 38 до 65 років.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб знали його і єрмака, на саммітах….