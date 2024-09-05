Рашисти вдарили по Костянтинівці: 1 людина загинула, 2 поранені, пошкоджено багато будинків. ФОТОрепортаж

1 людина загинула і 2 поранені внаслідок ударів по Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні зранку росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби та обстріляли його з артилерії.

Пошкоджено 24 приватні будинки, підприємство, 2 нежитлові будівлі, 3 лінії електропередач та 2 автівки.

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