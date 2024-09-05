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Рашисти вдарили по Костянтинівці: 1 людина загинула, 2 поранені, пошкоджено багато будинків. ФОТОрепортаж

1 людина загинула і 2 поранені внаслідок ударів по Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні зранку росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби та обстріляли його з артилерії.

Пошкоджено 24 приватні будинки, підприємство, 2 нежитлові будівлі, 3 лінії електропередач та 2 автівки.

Також читайте: Росіяни вдарили "Смерчами" по Костянтинівці: щонайменше 1 загиблий та 4 поранених

Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці

Автор: 

обстріл (28596) жертви (1800) Костянтинівка (285)


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Головне, що ударів у відповідь по ворожих містах не буде. Непокаране зло буде постійно повертатись і вбивати по новій. Розірвати це замкнуте коло при клоунах не можливо. Готуйте ціинтарі. Вони -предмет першої необхідності.
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05.09.2024 13:15 Відповісти
 
 