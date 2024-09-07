Війська РФ обстріляли Костянтинівку: 3 людини загинули, 3 - поранені. ФОТО
3 людини загинули і 3 поранені внаслідок сьогоднішнього обстрілу окупантами Костянтинівки Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви ворожого обстрілу
За його словами, росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини дістали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу.
Наслідки ворожого обстрілу
Пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, 6 автомобілів і 3 лінії електропередач.
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володимир омельянов
показати весь коментар07.09.2024 12:13 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар07.09.2024 12:51 Відповісти Мені подобається 2
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