Війська РФ обстріляли Костянтинівку: 3 людини загинули, 3 - поранені. ФОТО

3 людини загинули і 3 поранені внаслідок сьогоднішнього обстрілу окупантами Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви ворожого обстрілу

За його словами, росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини дістали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу.

Наслідки ворожого обстрілу

Пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, 6 автомобілів і 3 лінії електропередач.

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