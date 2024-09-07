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Війська РФ обстріляли Костянтинівку: 3 людини загинули, 3 - поранені. ФОТО

3 людини загинули і 3 поранені внаслідок сьогоднішнього обстрілу окупантами Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви ворожого обстрілу 

За його словами, росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини дістали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу.

Наслідки ворожого обстрілу

Пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, 6 автомобілів і 3 лінії електропередач.

Також читайте: Рашисти вдарили по Костянтинівці: 1 людина загинула, 2 поранені, пошкоджено багато будинків. ФОТОрепортаж

Удар по Костянтинівці

Автор: 

обстріл (28657) жертви (1800) Костянтинівка (293)


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07.09.2024 12:13 Відповісти
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07.09.2024 12:51 Відповісти
 
 