РФ обстреляла эвакуационную группу ГСЧС: Ранены два спасателя. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли эвакуационную группу ГСЧС в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранены 2 спасателей из Запорожской и Херсонской областей во время эвакуации гражданского населения в Волновахском районе. Повреждены 2 бронированных автомобиля", - говорится в сообщении.

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