РФ обстреляла эвакуационную группу ГСЧС: Ранены два спасателя. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты обстреляли эвакуационную группу ГСЧС в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Ранены 2 спасателей из Запорожской и Херсонской областей во время эвакуации гражданского населения в Волновахском районе. Повреждены 2 бронированных автомобиля", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль