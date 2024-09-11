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РФ обстреляла эвакуационную группу ГСЧС: Ранены два спасателя. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли эвакуационную группу ГСЧС в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранены 2 спасателей из Запорожской и Херсонской областей во время эвакуации гражданского населения в Волновахском районе. Повреждены 2 бронированных автомобиля", - говорится в сообщении.

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РФ обстріляла евакуаційну групу ДСНС на Донеччині
РФ обстріляла евакуаційну групу ДСНС на Донеччині
РФ обстріляла евакуаційну групу ДСНС на Донеччині

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обстрел (27165) эвакуация (2072) Донецкая область (9656) ГСЧС (4971)


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