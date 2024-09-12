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Сутки на Донетчине: враг обстрелял 12 населенных пунктов, шесть погибших и 13 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 11 сентября, российские войска нанесли 3 041 удар по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Поврежден 131 гражданский объект - 48 жилых домов, админздания, больница, рынок, кафе, учебное заведение, стадион, овощебаза, магазины, торговый павильон, база отдыха, гаражи и автомобили, критическая инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Волновахский район

По Константинополю оккупанты ударили из РСЗО "Торнадо-С" - убили двух мирных жителей и пятерых ранили, повредили 7 частных домов, админздание, кафе, магазин, автомобили.

Покровский район

В Звездном вследствие вражеского артобстрела погиб гражданский человек. В Горняке ранен человек, повреждены частные дома и многоэтажки; в Курахово под огнем частный сектор. В Покровске повреждены складское помещение и инфраструктурный объект. В Елизаветовке один человек получил ранения, повреждены частные дома.

На Доброполье Россия направила 8 ракет из ЗРК "С-300" - травмирован человек, разрушениям подверглись 10 частных домов, учебное заведение, стадион, админздание, овощебаза, 15 гаражей и автомобили.

Мирноград враг обстрелял тремя ракетами из ЗРК "С-300" - повреждены 5 частных домов, больница, магазин, рынок, гаражи.

Краматорский район

В Щуровом Лиманской громады повреждены база отдыха, дом и 5 автомобилей; еще 1 дом поврежден в Торском.

5/konstantinovka подверглась шести обстрелам: россияне сбросили на город три авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК, обстреляли город из РСЗО "Смерч" и артиллерии. Трое гражданских лиц погибли, еще пять получили ранения. Повреждены 2 многоквартирных и 19 частных домов, объект критической инфраструктуры, магазин, торговый павильон, автотранспорт.

Бахмутский район

В Торецке ранен человек, поврежден дом. В Северске повреждены 2 дома.

С линии фронта эвакуированы 1107 человек, в том числе 149 детей.

Напомним, российские захватчики оккупировали село Лесовка и продвинулись вблизи ряда населенных пунктов Донецкой области.

В Покровске в результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время город получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно. Ранее в Покровске была повреждена газораспределительная станция. Без газоснабжения остались почти 28 тысяч абонентов, 23 тысячи из которых - жители Покровска, остальные 5 - жители Родинского.

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Наслідки обстрілів Донецької області 11 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 11 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 11 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 11 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 11 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 11 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 11 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 11 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 11 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 11 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 11 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 11 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 11 вересня

Автор: 

обстрел (27165) Донецкая область (9656) Покровск (593) Константиновка (1745)


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