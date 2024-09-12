Сутки на Донетчине: враг обстрелял 12 населенных пунктов, шесть погибших и 13 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 11 сентября, российские войска нанесли 3 041 удар по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Поврежден 131 гражданский объект - 48 жилых домов, админздания, больница, рынок, кафе, учебное заведение, стадион, овощебаза, магазины, торговый павильон, база отдыха, гаражи и автомобили, критическая инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Волновахский район

По Константинополю оккупанты ударили из РСЗО "Торнадо-С" - убили двух мирных жителей и пятерых ранили, повредили 7 частных домов, админздание, кафе, магазин, автомобили.

Покровский район

В Звездном вследствие вражеского артобстрела погиб гражданский человек. В Горняке ранен человек, повреждены частные дома и многоэтажки; в Курахово под огнем частный сектор. В Покровске повреждены складское помещение и инфраструктурный объект. В Елизаветовке один человек получил ранения, повреждены частные дома.

На Доброполье Россия направила 8 ракет из ЗРК "С-300" - травмирован человек, разрушениям подверглись 10 частных домов, учебное заведение, стадион, админздание, овощебаза, 15 гаражей и автомобили.

Мирноград враг обстрелял тремя ракетами из ЗРК "С-300" - повреждены 5 частных домов, больница, магазин, рынок, гаражи.

Краматорский район

В Щуровом Лиманской громады повреждены база отдыха, дом и 5 автомобилей; еще 1 дом поврежден в Торском.

5/konstantinovka подверглась шести обстрелам: россияне сбросили на город три авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК, обстреляли город из РСЗО "Смерч" и артиллерии. Трое гражданских лиц погибли, еще пять получили ранения. Повреждены 2 многоквартирных и 19 частных домов, объект критической инфраструктуры, магазин, торговый павильон, автотранспорт.

Бахмутский район

В Торецке ранен человек, поврежден дом. В Северске повреждены 2 дома.

С линии фронта эвакуированы 1107 человек, в том числе 149 детей.

Напомним, российские захватчики оккупировали село Лесовка и продвинулись вблизи ряда населенных пунктов Донецкой области.

В Покровске в результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время город получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно. Ранее в Покровске была повреждена газораспределительная станция. Без газоснабжения остались почти 28 тысяч абонентов, 23 тысячи из которых - жители Покровска, остальные 5 - жители Родинского.

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