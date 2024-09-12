Враг оккупировал Лесовку и продвинулся вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой области, - DeepStat. КАРТА
Оккупанты захватили село Лесовка в Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того российские войска продвинулись возле Лысовки, Клещиевки, Невельского, в Украинске и окрестностях.
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+7 Боря Ульман
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У 2022 році на це пішло - 1,5 млн доларів;у 2023 - 11,7 млн доларів;у 2024 - 11,6 млн доларів.
Додамо, що очолює Національний арктичний науковий центр український вчений, військовослужбовець, учасник війни на сході України, колишній заступник командира взводу 24-го БТО Айдар Євген Дикий.
На південь від Нетайлового, на захід від Невельського і на північ від Красногорівки противник зайняв ділянку шириною до 8.5 км на глибину до 2.6 км.
Ситуація в "Красногорівській «кишені" безпосередньо залежить від ситуації на ділянці Галицинівка-Желанне Друге, де противник посилює тиск піхотними підрозділами та оперативно-тактичною авіацією (удари авіабомбами).
У районі Максимільянівки та на східній околиці розташованої на південь балки Довга ситуація без істотних змін."
Хтось за це буде відповідати, або як завжди по-українськи?
Кацапи пишуть що ЗСУ також відходить з карману Красногорівка Максимільянівка, значить і там оточенням пахне через природні водні перешкоди.
А ЦЕЙ нам розповідав, що як би не Курський наступ, то Орда вже взяла б Суми .
Єрмак, годі розбавляти порошок!