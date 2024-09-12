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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг оккупировал Лесовку и продвинулся вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой области, - DeepStat. КАРТА

Оккупанты захватили село Лесовка в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того российские войска продвинулись возле Лысовки, Клещиевки, Невельского, в Украинске и окрестностях.

Карта бойових дій на Курахівському напрямку

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Автор: 

Донецкая область (9642)


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Топ комментарии
+7
Можете відповісти, що Київ наш, а Банкова не наша з 2019 року.
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12.09.2024 09:47
+7
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12.09.2024 10:57
+6
Арестовичч №2
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12.09.2024 07:46
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12.09.2024 01:47 Ответить
-41.488 km² за добу
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12.09.2024 01:49 Ответить
рекорд...
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12.09.2024 01:52 Ответить
Так, ворог з 1 серпня захопив 0.1% території країни і потроху прискорюється. Донецька область може бути такими темпами окупована вже через 2 роки повністю.
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12.09.2024 01:56 Ответить
Каzап здохне до того часу.
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12.09.2024 04:45 Ответить
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12.09.2024 06:15 Ответить
Арестовичч №2
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12.09.2024 07:46 Ответить
Він, між іншим, у 2014 воював.
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12.09.2024 07:50 Ответить
Велика шана, але це не робить його військовим експертом
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12.09.2024 08:15 Ответить
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12.09.2024 12:17 Ответить
Загалом же, даними Prozorro, мільярд гривень на вивчення пінгвінів було виділено з бюджету України з початку 2022 року.

У 2022 році на це пішло - 1,5 млн доларів;у 2023 - 11,7 млн доларів;у 2024 - 11,6 млн доларів.

Додамо, що очолює Національний арктичний науковий центр український вчений, військовослужбовець, учасник війни на сході України, колишній заступник командира взводу 24-го БТО Айдар Євген Дикий.
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12.09.2024 12:19 Ответить
@ "Курахівський напрямок на ранок 12 вересня.

На південь від Нетайлового, на захід від Невельського і на північ від Красногорівки противник зайняв ділянку шириною до 8.5 км на глибину до 2.6 км.
Ситуація в "Красногорівській «кишені" безпосередньо залежить від ситуації на ділянці Галицинівка-Желанне Друге, де противник посилює тиск піхотними підрозділами та оперативно-тактичною авіацією (удари авіабомбами).
У районі Максимільянівки та на східній околиці розташованої на південь балки Довга ситуація без істотних змін."
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12.09.2024 07:11 Ответить
Друг пииає, а Київ із Банковою ще наш?
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12.09.2024 09:15 Ответить
Можете відповісти, що Київ наш, а Банкова не наша з 2019 року.
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12.09.2024 09:47 Ответить
Щось "побудована підготовлена заздалегідь" українська лінія Суровікіна ніцтне тримає.
Хтось за це буде відповідати, або як завжди по-українськи?
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12.09.2024 09:50 Ответить
Стабілізація по сирському.
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12.09.2024 10:12 Ответить
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12.09.2024 10:57 Ответить
Невже до когось таки дійшло що потрібно виводити бригади з майже закритого котла поки це можна зробити з мінімальними втратами.
Кацапи пишуть що ЗСУ також відходить з карману Красногорівка Максимільянівка, значить і там оточенням пахне через природні водні перешкоди.
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12.09.2024 12:57 Ответить
Так по факту виходить , що Курський ЗЕперфоманс допоміг Орді швидше просуватися в Донецькій області ... як раз на Донетчині не вистачає тих бойових частин , що Сирський за вказівкою громадянина Зеленського, бувшого Президента ( до 21 травня 2024 року ), та його Пророка Єрмака та ісламіста Умерова спрямував захоплювати малонаселену частину Курськой області. Ось і маємо на сьогодні таку сумну картину під Покровськом та Торецьком.

А ЦЕЙ нам розповідав, що як би не Курський наступ, то Орда вже взяла б Суми .
Єрмак, годі розбавляти порошок!
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12.09.2024 22:00 Ответить
а ми в курську який ні нам ні кацапам ***** не потрібен
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12.09.2024 22:51 Ответить
 
 