Ворог окупував Лісівку та просунувся поблизу низки населених пунктів на Донеччині, - DeepStatе. КАРТА

Окупанти захопили село Лісівка у Донецькій області.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Крім того російські війська просунулись біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, в Українську та околицях.

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