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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Донецька область (7519)

Ворог окупував Лісівку та просунувся поблизу низки населених пунктів на Донеччині, - DeepStatе. КАРТА

Окупанти захопили село Лісівка у Донецькій області.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Крім того російські війська просунулись біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, в Українську та околицях.

Карта бойових дій на Курахівському напрямку

Читайте: 2 особи загинули, 2 поранено внаслідок обстрілу Костянтинополя на Донеччині

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Топ коментарі
+7
Можете відповісти, що Київ наш, а Банкова не наша з 2019 року.
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12.09.2024 09:47
+7
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12.09.2024 10:57
+6
Арестовичч №2
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12.09.2024 07:46
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12.09.2024 01:47 Відповісти
-41.488 km² за добу
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12.09.2024 01:49 Відповісти
рекорд...
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12.09.2024 01:52 Відповісти
Так, ворог з 1 серпня захопив 0.1% території країни і потроху прискорюється. Донецька область може бути такими темпами окупована вже через 2 роки повністю.
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12.09.2024 01:56 Відповісти
Каzап здохне до того часу.
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12.09.2024 04:45 Відповісти
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12.09.2024 06:15 Відповісти
Арестовичч №2
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12.09.2024 07:46 Відповісти
Він, між іншим, у 2014 воював.
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12.09.2024 07:50 Відповісти
Велика шана, але це не робить його військовим експертом
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12.09.2024 08:15 Відповісти
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12.09.2024 12:17 Відповісти
Загалом же, даними Prozorro, мільярд гривень на вивчення пінгвінів було виділено з бюджету України з початку 2022 року.

У 2022 році на це пішло - 1,5 млн доларів;у 2023 - 11,7 млн доларів;у 2024 - 11,6 млн доларів.

Додамо, що очолює Національний арктичний науковий центр український вчений, військовослужбовець, учасник війни на сході України, колишній заступник командира взводу 24-го БТО Айдар Євген Дикий.
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12.09.2024 12:19 Відповісти
@ "Курахівський напрямок на ранок 12 вересня.

На південь від Нетайлового, на захід від Невельського і на північ від Красногорівки противник зайняв ділянку шириною до 8.5 км на глибину до 2.6 км.
Ситуація в "Красногорівській «кишені" безпосередньо залежить від ситуації на ділянці Галицинівка-Желанне Друге, де противник посилює тиск піхотними підрозділами та оперативно-тактичною авіацією (удари авіабомбами).
У районі Максимільянівки та на східній околиці розташованої на південь балки Довга ситуація без істотних змін."
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12.09.2024 07:11 Відповісти
Друг пииає, а Київ із Банковою ще наш?
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12.09.2024 09:15 Відповісти
Можете відповісти, що Київ наш, а Банкова не наша з 2019 року.
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12.09.2024 09:47 Відповісти
Щось "побудована підготовлена заздалегідь" українська лінія Суровікіна ніцтне тримає.
Хтось за це буде відповідати, або як завжди по-українськи?
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12.09.2024 09:50 Відповісти
Стабілізація по сирському.
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12.09.2024 10:12 Відповісти
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12.09.2024 10:57 Відповісти
Невже до когось таки дійшло що потрібно виводити бригади з майже закритого котла поки це можна зробити з мінімальними втратами.
Кацапи пишуть що ЗСУ також відходить з карману Красногорівка Максимільянівка, значить і там оточенням пахне через природні водні перешкоди.
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12.09.2024 12:57 Відповісти
Так по факту виходить , що Курський ЗЕперфоманс допоміг Орді швидше просуватися в Донецькій області ... як раз на Донетчині не вистачає тих бойових частин , що Сирський за вказівкою громадянина Зеленського, бувшого Президента ( до 21 травня 2024 року ), та його Пророка Єрмака та ісламіста Умерова спрямував захоплювати малонаселену частину Курськой області. Ось і маємо на сьогодні таку сумну картину під Покровськом та Торецьком.

А ЦЕЙ нам розповідав, що як би не Курський наступ, то Орда вже взяла б Суми .
Єрмак, годі розбавляти порошок!
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12.09.2024 22:00 Відповісти
а ми в курську який ні нам ні кацапам ***** не потрібен
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12.09.2024 22:51 Відповісти
 
 