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Ворог окупував Лісівку та просунувся поблизу низки населених пунктів на Донеччині, - DeepStatе. КАРТА
Окупанти захопили село Лісівка у Донецькій області.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Крім того російські війська просунулись біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, в Українську та околицях.
Топ коментарі
+7 Боря Ульман
показати весь коментар12.09.2024 09:47
+7 faust7808
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+6 Kan Kan 21c2f560
показати весь коментар12.09.2024 07:46
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У 2022 році на це пішло - 1,5 млн доларів;у 2023 - 11,7 млн доларів;у 2024 - 11,6 млн доларів.
Додамо, що очолює Національний арктичний науковий центр український вчений, військовослужбовець, учасник війни на сході України, колишній заступник командира взводу 24-го БТО Айдар Євген Дикий.
На південь від Нетайлового, на захід від Невельського і на північ від Красногорівки противник зайняв ділянку шириною до 8.5 км на глибину до 2.6 км.
Ситуація в "Красногорівській «кишені" безпосередньо залежить від ситуації на ділянці Галицинівка-Желанне Друге, де противник посилює тиск піхотними підрозділами та оперативно-тактичною авіацією (удари авіабомбами).
У районі Максимільянівки та на східній околиці розташованої на південь балки Довга ситуація без істотних змін."
Хтось за це буде відповідати, або як завжди по-українськи?
Кацапи пишуть що ЗСУ також відходить з карману Красногорівка Максимільянівка, значить і там оточенням пахне через природні водні перешкоди.
А ЦЕЙ нам розповідав, що як би не Курський наступ, то Орда вже взяла б Суми .
Єрмак, годі розбавляти порошок!