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Новини Війна
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2 особи загинули, 2 поранено внаслідок обстрілу Костянтинополя на Донеччині

Росіяни обстріляли Костянтинопіль на Донеччині, загинули 2 особи

Російські загарбники обстріляли Костянтинопіль на Донеччині, внаслідок чого 2 особи загинули, 2 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"В середині дня росіяни обстріляли село з Торнадо-С. Пошкоджені 6 приватних будинків, кав'ярня, крамниця, адмінбудівля, лінія електропередач і 12 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: РФ обстріляла евакуаційну групу ДСНС: Поранено двох рятувальників. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28435) Донецька область (8447)


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Рашистские твари, будете дохнуть дальше.
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11.09.2024 17:29 Відповісти
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11.09.2024 18:04 Відповісти
 
 