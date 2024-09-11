2 особи загинули, 2 поранено внаслідок обстрілу Костянтинополя на Донеччині
Російські загарбники обстріляли Костянтинопіль на Донеччині, внаслідок чого 2 особи загинули, 2 дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"В середині дня росіяни обстріляли село з Торнадо-С. Пошкоджені 6 приватних будинків, кав'ярня, крамниця, адмінбудівля, лінія електропередач і 12 автомобілів", - йдеться в повідомленні.
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pacerhard melina
показати весь коментар11.09.2024 17:29 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар11.09.2024 18:04 Відповісти Мені подобається 1
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