2 особи загинули, 2 поранено внаслідок обстрілу Костянтинополя на Донеччині

Російські загарбники обстріляли Костянтинопіль на Донеччині, внаслідок чого 2 особи загинули, 2 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"В середині дня росіяни обстріляли село з Торнадо-С. Пошкоджені 6 приватних будинків, кав'ярня, крамниця, адмінбудівля, лінія електропередач і 12 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

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