2 человека погибли, 2 ранены в результате обстрела Константинополя на Донетчине

Российские захватчики обстреляли Константинополь в Донецкой области, в результате чего 2 человека погибли, 2 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"В середине дня россияне обстреляли село из Торнадо-С. Повреждены 6 частных домов, кафе, магазин, админздание, линия электропередач и 12 автомобилей", - говорится в сообщении.

Смотрите также: РФ обстреляла эвакуационную группу ГСЧС: Ранены два спасателя. ФОТОрепортаж