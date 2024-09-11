2 человека погибли, 2 ранены в результате обстрела Константинополя на Донетчине
Российские захватчики обстреляли Константинополь в Донецкой области, в результате чего 2 человека погибли, 2 получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"В середине дня россияне обстреляли село из Торнадо-С. Повреждены 6 частных домов, кафе, магазин, админздание, линия электропередач и 12 автомобилей", - говорится в сообщении.
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pacerhard melina
показать весь комментарий11.09.2024 17:29 Ответить Мне нравится 2
Чайка Київ
показать весь комментарий11.09.2024 18:04 Ответить Мне нравится 1
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