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Новости Война
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2 человека погибли, 2 ранены в результате обстрела Константинополя на Донетчине

Росіяни обстріляли Костянтинопіль на Донеччині, загинули 2 особи

Российские захватчики обстреляли Константинополь в Донецкой области, в результате чего 2 человека погибли, 2 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"В середине дня россияне обстреляли село из Торнадо-С. Повреждены 6 частных домов, кафе, магазин, админздание, линия электропередач и 12 автомобилей", - говорится в сообщении.

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обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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Рашистские твари, будете дохнуть дальше.
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11.09.2024 17:29 Ответить
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11.09.2024 18:04 Ответить
 
 