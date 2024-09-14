РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12301 посетитель онлайн
Новости
3 403 8
мост (1018) Покровск (377)

В Покровске россияне обстрелом разрушили путепровод "Восточный"

Окупанти зруйнували шляхопровід у Покровську

За прошедшие сутки враг несколько раз обстреливал Покровск, нанося удары по дорожно-транспортной инфраструктуре города и частному сектору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Покровская ГВА

"13 сентября в 05.40 в результате попадания в путепровод "Восточный" были повреждены его опоры, административные здания и энергетические объекты. В тот же день, около 22.30, очередным ударом со стороны российских войск путепровод был разрушен. Тип вооружения устанавливается. Сейчас движение по мосту невозможно. Кроме того, вчера вечером, в результате атаки FPV-дрона повреждены 2 домохозяйства в частной застройке города", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты разрушили мост между Покровском и Мирноградом. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А так все стабільно та контрольовано. Ага.
показать весь комментарий
14.09.2024 13:28 Ответить
це НЕ стьоб, панове, це ЗЄліна безтолково безсоромна корупція !!!!! 19 червня 2024 р.

В Покровске планируют отремонтировать дороги на двух улицах за более 9,5 миллиона гривен: где именно...
Услугу заказал Жилищно-коммунальный отдел Покровского городского совета.
Дороги на обеих улицах должны отремонтировать до 31 августа 2024 года.
https://freeradio.com.ua/ru/v-pokrovske-planyruiut-otremontyrovat-dorohy-na-dvukh-ulytsakh-za-bolee-9-5-myllyona-hryven-hde-ymenno/

встигли вюги хапнути та втекти ? тендер був 19 червня 2024 р. !!! вже канонаду було чутно.....
показать весь комментарий
14.09.2024 13:46 Ответить
В такій справі головне - встигнути перерахувати передплату "переможцю тендера" (прокладці). А там - шукай вітра в полі бабла в офшорах...
показать весь комментарий
14.09.2024 14:09 Ответить
Вже кацапи беруться за Покровськ - швидко вони до нього дочухали
показать весь комментарий
14.09.2024 13:28 Ответить
зеленський та шобла старалися знатно.
показать весь комментарий
14.09.2024 18:59 Ответить
зато суджа наша навіщо вона нам такою ціною тальки херпіду знає
показать весь комментарий
14.09.2024 13:30 Ответить
знову "злобний" Байден не дозволяє Найвеличнівшивій Бубочкє бити західним озброєнням по військовим цілям кацапів на території окупованої Донеччини..? - чи це - мЄлко, не масштаби нарциса, Моськи дермака..? - їй "томагавки" вже подавай - тоді вона всЄх пАрвьОт..!?..
показать весь комментарий
14.09.2024 13:39 Ответить
"росіяни обстрілом зруйнували (нещодавно відремонтований?) шляхопровід "Східний" Джерело: https://censor.net/ua/n3509870
показать весь комментарий
14.09.2024 14:12 Ответить
 
 