В Покровске россияне обстрелом разрушили путепровод "Восточный"
За прошедшие сутки враг несколько раз обстреливал Покровск, нанося удары по дорожно-транспортной инфраструктуре города и частному сектору.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Покровская ГВА
"13 сентября в 05.40 в результате попадания в путепровод "Восточный" были повреждены его опоры, административные здания и энергетические объекты. В тот же день, около 22.30, очередным ударом со стороны российских войск путепровод был разрушен. Тип вооружения устанавливается. Сейчас движение по мосту невозможно. Кроме того, вчера вечером, в результате атаки FPV-дрона повреждены 2 домохозяйства в частной застройке города", - говорится в сообщении.
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В Покровске планируют отремонтировать дороги на двух улицах за более 9,5 миллиона гривен: где именно...
Услугу заказал Жилищно-коммунальный отдел Покровского городского совета.
Дороги на обеих улицах должны отремонтировать до 31 августа 2024 года.
https://freeradio.com.ua/ru/v-pokrovske-planyruiut-otremontyrovat-dorohy-na-dvukh-ulytsakh-za-bolee-9-5-myllyona-hryven-hde-ymenno/
встигли вюги хапнути та втекти ? тендер був 19 червня 2024 р. !!! вже канонаду було чутно.....
вітра в полібабла в офшорах...