Рашисты нацелились на уничтожение инфраструктуры Покровска и разрушают путепроводы, - офицер 59 ОМБр Цехоцкий

Сейчас уже больше недели российские войска делают попытки обойти Покровск и ударить по флангам, где они сконцентрировали свою наиболее мощную силу. Противник продолжает свою тактику ведения войны - уничтожить населенный пункт, а затем пытаться туда войти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо" рассказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий.

"На Покровском направлении ситуация напряженная, но контролируемая. За минувшие сутки, 15 сентября, на позициях 59-й бригады противник совершил 10 попыток штурма, также было 160 сбросов с дронов, чуть больше по количеству произошло обстрелов наших позиций. То есть представьте этот ужас, который постоянно есть на поле боя", - рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады.

По словам Цехоцкого, враг непрерывно проводит разведку по всей линии фронта в поисках слабых мест в обороне ВСУ.

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"Сейчас противник нацелился на уничтожение инфраструктуры Покровска, разрушая путепроводы. У захватчика всегда была такая тактика ведения войны - уничтожить, а потом пытаться туда войти. Сейчас уже больше недели россияне делают попытки обойти Покровск и ударить по флангам, это север и юг, где они сконцентрировали свою наиболее мощную силу", - рассказал военный.

По его словам, прежде всего противник пытается пехотой прорвать оборону украинских войск и действует все теми же малыми пехотными группами.

"Наша задача - выявлять такие группы и уничтожать, что мы и делаем", - резюмировал Цехоцкий.

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Ранее сообщалось, что в Покровске россияне обстрелом разрушили путепровод "Восточный".

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские захватчики разрушили Дмитриевский мост, который соединял Покровск с Мирноградом.