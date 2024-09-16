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Донецкая область (8780) 59 отдельная мотопехотная бригада (118) Покровск (381)

Рашисты нацелились на уничтожение инфраструктуры Покровска и разрушают путепроводы, - офицер 59 ОМБр Цехоцкий

59 ОМБр про плани ворога на Покровськ

Сейчас уже больше недели российские войска делают попытки обойти Покровск и ударить по флангам, где они сконцентрировали свою наиболее мощную силу. Противник продолжает свою тактику ведения войны - уничтожить населенный пункт, а затем пытаться туда войти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо" рассказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий.

"На Покровском направлении ситуация напряженная, но контролируемая. За минувшие сутки, 15 сентября, на позициях 59-й бригады противник совершил 10 попыток штурма, также было 160 сбросов с дронов, чуть больше по количеству произошло обстрелов наших позиций. То есть представьте этот ужас, который постоянно есть на поле боя", - рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады.

По словам Цехоцкого, враг непрерывно проводит разведку по всей линии фронта в поисках слабых мест в обороне ВСУ.

Читайте: Новогродовка на Покровском направлении имела невыгодное географическое положение, поэтому было принято решение вывести оттуда войска, - офицер 59-й ОМБр Цехоцкий

"Сейчас противник нацелился на уничтожение инфраструктуры Покровска, разрушая путепроводы. У захватчика всегда была такая тактика ведения войны - уничтожить, а потом пытаться туда войти. Сейчас уже больше недели россияне делают попытки обойти Покровск и ударить по флангам, это север и юг, где они сконцентрировали свою наиболее мощную силу", - рассказал военный.

По его словам, прежде всего противник пытается пехотой прорвать оборону украинских войск и действует все теми же малыми пехотными группами.

"Наша задача - выявлять такие группы и уничтожать, что мы и делаем", - резюмировал Цехоцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За последнюю неделю российским войскам не удалось существенно продвинуться к Покровску, - британская разведка

Ранее сообщалось, что в Покровске россияне обстрелом разрушили путепровод "Восточный".

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские захватчики разрушили Дмитриевский мост, который соединял Покровск с Мирноградом.
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файно написано, основне у кожному реченні використовувати слово ПОТУЖНО, щоб не відставати від препізечлена.
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16.09.2024 11:16 Ответить
Чому головна передова тилова база рашистів місто Донецьк стоїть неушкоджене ? Чому працюють електростанції ? Чому працюють підприємства на яких ремонтується техніка ворога ? Чому не знищуються бари ресторани забиті рашистами ? Що це в хєра за війна така ???
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16.09.2024 11:31 Ответить
Тому що зеленим піарастам важливіше шибки в охвісі в москві побити та пару нвкому не потрібних хуторів у курській області захопити.
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16.09.2024 12:29 Ответить
квіти не пошкодили?
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16.09.2024 12:36 Ответить
 
 