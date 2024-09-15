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Великобритания (4718) разведка (4119) Покровск (379) Курск (845)

За последнюю неделю российским войскам не удалось существенно продвинуться к Покровску, - британская разведка

Покровськ

Войска РФ начали контрнаступление в Курской области с целью отодвинуть Силы обороны, но за последнюю неделю оккупанты не продвинулись существенно к Покровску Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии.

Как отмечается, Россия продолжила высокие темпы наступательных операций на многих участках линии фронта.

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В Курской области РФ, где Украина с середины августа 2024 года контролирует около 800-900 кв. км территории, российские войска начали контрнаступление. Во главе с подразделениями ВДВ и морской пехоты российские войска атаковали украинские позиции на западе выступа и, скорее всего, отбили несколько сел.

Также в отчете отмечается, что на востоке Украины российские войска постепенно продвигались в район Угледара и на юго-восток от Покровска. Но за последнюю неделю Россия не продвинулась существенно к самому Покровску.

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Так вже навколо Вугледара кучкуються і в сторону Селідово поперли
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15.09.2024 15:14 Ответить
Щури кремлівські від злоби вже вкотре гризуть свої хвости.
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15.09.2024 15:18 Ответить
Хм, а ''не суттєво'' це скільки?
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15.09.2024 15:39 Ответить
- Докторе, у мене рак?
- Та такий собі - рачок.
- А я від нього помру?
- Аякже! (с)
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15.09.2024 18:14 Ответить
 
 