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разведка (4119) ГУР (347)

ГУР презентовал ролик о боевой работе украинских разведчиков: Мы охотимся на зверя. ВИДЕО

Главное управление разведки МО Украины ко дню военной разведки представило ролик о боевой работе украинских разведчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны могут поражать военные объекты России на расстоянии до 1800 км, - Буданов

"От сумерек до рассвета мы охотимся на зверя. На земле, на воде и в небе.

▪️ Здесь нет случайных людей. Каждый из нас способен на подвиг.

▪️ Каждый день - это вызов. Состязание жизни со смертью.

▪️ Но мы идем за победой и одерживаем ее.

▪️ С Днем военной разведки!

Присоединяйся", - отмечают в ГУР.
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Топ комментарии
+18
Хлопці на передку ''полюють на звіра'', а ''буданга'' балаболить і п'є каву в криму.
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08.09.2024 08:58
+9
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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08.09.2024 09:11
+7
Скільки мільйонів тварюк потрібно запакувати в пакети, щоб прийшла ПЕРЕМОГА,
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08.09.2024 08:58
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Скільки мільйонів тварюк потрібно запакувати в пакети, щоб прийшла ПЕРЕМОГА,
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08.09.2024 08:58 Ответить
Хлопці на передку ''полюють на звіра'', а ''буданга'' балаболить і п'є каву в криму.
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08.09.2024 08:58 Ответить
"пзидабол, ти меня називала
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08.09.2024 09:34 Ответить
В першу чергу заяви на звільнення при змінах в уряді повинні були написати дует: Малюк і Буданов. Після двох з половиною років війни стало зрозуміло, що війна закінчиться тільки тоді, коли склеїть ласти Пуйло. А тепер питання: скільки замахів на життя Пуйла здійснили ці два? Нуль, Зеро. Вони не виконують свої прямі функції під час війни: терор проти ворога. Тільки не треба приводити приклади сумнівних вбивсв третьорядних колаборантів і пропагандистів. Це було зроблено з метою окозамилювання, щоб показати кипучу діяльність. А як почуваються московські генерали, які відддають накази про пуски ракет на укпраїнські міста? Чудово, Малюк і Буданов не потривожили жодного. Чому Буданов і Малюк пальцем не поворухнули, щоб знищити Пуйла і його генералів? Та тому, що такий наказ не віддає ссикливе чмо, яке обманом влізло на Баківську і тепер знаходиться там на пташиних правах. Боїться відповіді від Пуйла. Пам'ятає, як свій час це ссикливе чмо, скрививши морду лиця, просило пробачення у Кадирова за хамські висловлювання проти ісламу? Поскільки Малюк і Буданов категорично не бажають приступити до своїх обов'язків інтересах українського народу, а не дуету д'Єрьмак-Боневтік, їх необхідно негайно замінити. А Пуйло продовжує збирати свій урожай смерті.
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08.09.2024 11:49 Ответить
Як усе мило та чемно , особливо білі простирадла, а діди за 50+ в окопах роками гниють. Це якісь потішні війська.?
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08.09.2024 09:04 Ответить
Потішний у тебе розмір головного мозку, але ти цього не здатен зрозуміти. Ефект Даннінга-Крюгера.
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08.09.2024 11:48 Ответить
Де відео з передка?Мабуть теж кловун ряжений, що не був ні разу на нулі?
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08.09.2024 14:03 Ответить
Усі та хочуть воювати На хер ті окопи Тільки це так не працює
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08.09.2024 09:09 Ответить
Гур - збіговисько маланців що воюють в тиллу під бабськими спідницями. нічим не відрізняються від підерського ахмату.
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08.09.2024 14:08 Ответить
Це точно! Ахти Алаудінов має по батькові Аронович. А його ніс в профіль виключає всякі помилки у визначені його національного походження. В той час, коли Аарон в ісламі зучить Харун. Отже тіктокер Алаудінов належить до когорти Пуйла відповідної національності, серед яких брати Ротенберги, Сергій Кириєнко (Батько- має прізвище -Ізраеліт), Володимир Соловйов, Медінський, Козак, Ковальчук (галахічний єврей), Фрідман, Авен, Дерипаска, Греф і т.д.
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08.09.2024 18:58 Ответить
Так це вже було. Нічиї тікитоки не нагадує?
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08.09.2024 09:11 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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08.09.2024 09:11 Ответить
Нда , дуже мило. Особливо початок.
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08.09.2024 09:19 Ответить
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08.09.2024 09:20 Ответить
Буданга вип'є каву в тегерані?
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08.09.2024 09:25 Ответить
Увеличат поставки зерна... Что бы от переедания пострадали.
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08.09.2024 09:30 Ответить
Хлопці,смертельно ризикуючи життям,полюють на звіра,а їх хвацький начальник Кірюха Буданга....вже в 6-те готується пити каву в Ялті на набережній...От така вона,селяві...
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08.09.2024 10:01 Ответить
"Офіцери розвідки починають говорити."
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08.09.2024 11:47 Ответить
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08.09.2024 11:48 Ответить
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08.09.2024 11:49 Ответить
ніколи не забуду слова Зеленського: "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги". Джерело:
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08.09.2024 15:30 Ответить
Кіностудія ГоліГУРд? Я думав, що розвідка це таємність, невидимість і несподіваність. Мабуть Буданов в минулому житті був Робертом Флаерті. Чи може байстрюк Стівена Спілберга?
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08.09.2024 12:51 Ответить
Не Спилберга. Его папаша вместе с моими предками на одном из киевских заводов работал.
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08.09.2024 13:10 Ответить
Теж державні кошти на кіно витрачав, коли дронів і зброї не вистачає? Якщо ні, то гени не ті.
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08.09.2024 13:31 Ответить
Всяко может быть.
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08.09.2024 13:44 Ответить
Банда зеленского и слуги народа отвели войска с юга и севера, разминировали все что только можно, запустили зверя на Украинскую территорию а потом на него полюють.....
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08.09.2024 16:17 Ответить
ролики - наше фсьо!! ну, і, канєшна, папіздєть - бєз етага нікак!!
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08.09.2024 23:32 Ответить
 
 