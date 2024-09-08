ГУР презентувало ролик про бойову роботу українських розвідників: Ми полюємо на звіра. ВIДЕО

Головне управління розвідки МО України до дня воєнної розвідки презентувало ролик про бойову роботу українських розвідників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

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"Від сутінків до світанку ми полюємо на звіра. На землі, на воді й у небі.

▪️ Тут немає випадкових людей. Кожен з нас здатен на подвиг.

▪️ Кожен день - це виклик. Змагання життя зі смертю.

▪️ Але ми йдемо за перемогою і здобуваємо її.

▪️ З Днем воєнної розвідки!

Приєднуйся", - наголошують у ГУР.