УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7426 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 755 31
розвідка (3805) ГУР (417)

ГУР презентувало ролик про бойову роботу українських розвідників: Ми полюємо на звіра. ВIДЕО

Головне управління розвідки МО України до дня воєнної розвідки презентувало ролик про бойову роботу українських розвідників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дрони можуть вражати військові об’єкти Росії на відстані до 1800 км, - Буданов

"Від сутінків до світанку ми полюємо на звіра. На землі, на воді й у небі.

▪️ Тут немає випадкових людей. Кожен з нас здатен на подвиг.

▪️ Кожен день - це виклик. Змагання життя зі смертю.

▪️ Але ми йдемо за перемогою і здобуваємо її.

▪️ З Днем воєнної розвідки!

Приєднуйся", - наголошують у ГУР.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Хлопці на передку ''полюють на звіра'', а ''буданга'' балаболить і п'є каву в криму.
показати весь коментар
08.09.2024 08:58
+9
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
08.09.2024 09:11
+7
Скільки мільйонів тварюк потрібно запакувати в пакети, щоб прийшла ПЕРЕМОГА,
показати весь коментар
08.09.2024 08:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки мільйонів тварюк потрібно запакувати в пакети, щоб прийшла ПЕРЕМОГА,
показати весь коментар
08.09.2024 08:58 Відповісти
Хлопці на передку ''полюють на звіра'', а ''буданга'' балаболить і п'є каву в криму.
показати весь коментар
08.09.2024 08:58 Відповісти
"пзидабол, ти меня називала
показати весь коментар
08.09.2024 09:34 Відповісти
В першу чергу заяви на звільнення при змінах в уряді повинні були написати дует: Малюк і Буданов. Після двох з половиною років війни стало зрозуміло, що війна закінчиться тільки тоді, коли склеїть ласти Пуйло. А тепер питання: скільки замахів на життя Пуйла здійснили ці два? Нуль, Зеро. Вони не виконують свої прямі функції під час війни: терор проти ворога. Тільки не треба приводити приклади сумнівних вбивсв третьорядних колаборантів і пропагандистів. Це було зроблено з метою окозамилювання, щоб показати кипучу діяльність. А як почуваються московські генерали, які відддають накази про пуски ракет на укпраїнські міста? Чудово, Малюк і Буданов не потривожили жодного. Чому Буданов і Малюк пальцем не поворухнули, щоб знищити Пуйла і його генералів? Та тому, що такий наказ не віддає ссикливе чмо, яке обманом влізло на Баківську і тепер знаходиться там на пташиних правах. Боїться відповіді від Пуйла. Пам'ятає, як свій час це ссикливе чмо, скрививши морду лиця, просило пробачення у Кадирова за хамські висловлювання проти ісламу? Поскільки Малюк і Буданов категорично не бажають приступити до своїх обов'язків інтересах українського народу, а не дуету д'Єрьмак-Боневтік, їх необхідно негайно замінити. А Пуйло продовжує збирати свій урожай смерті.
показати весь коментар
08.09.2024 11:49 Відповісти
Як усе мило та чемно , особливо білі простирадла, а діди за 50+ в окопах роками гниють. Це якісь потішні війська.?
показати весь коментар
08.09.2024 09:04 Відповісти
Потішний у тебе розмір головного мозку, але ти цього не здатен зрозуміти. Ефект Даннінга-Крюгера.
показати весь коментар
08.09.2024 11:48 Відповісти
Де відео з передка?Мабуть теж кловун ряжений, що не був ні разу на нулі?
показати весь коментар
08.09.2024 14:03 Відповісти
Усі та хочуть воювати На хер ті окопи Тільки це так не працює
показати весь коментар
08.09.2024 09:09 Відповісти
Гур - збіговисько маланців що воюють в тиллу під бабськими спідницями. нічим не відрізняються від підерського ахмату.
показати весь коментар
08.09.2024 14:08 Відповісти
Це точно! Ахти Алаудінов має по батькові Аронович. А його ніс в профіль виключає всякі помилки у визначені його національного походження. В той час, коли Аарон в ісламі зучить Харун. Отже тіктокер Алаудінов належить до когорти Пуйла відповідної національності, серед яких брати Ротенберги, Сергій Кириєнко (Батько- має прізвище -Ізраеліт), Володимир Соловйов, Медінський, Козак, Ковальчук (галахічний єврей), Фрідман, Авен, Дерипаска, Греф і т.д.
показати весь коментар
08.09.2024 18:58 Відповісти
Так це вже було. Нічиї тікитоки не нагадує?
показати весь коментар
08.09.2024 09:11 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
08.09.2024 09:11 Відповісти
Нда , дуже мило. Особливо початок.
показати весь коментар
08.09.2024 09:19 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2024 09:20 Відповісти
Буданга вип'є каву в тегерані?
показати весь коментар
08.09.2024 09:25 Відповісти
Увеличат поставки зерна... Что бы от переедания пострадали.
показати весь коментар
08.09.2024 09:30 Відповісти
Хлопці,смертельно ризикуючи життям,полюють на звіра,а їх хвацький начальник Кірюха Буданга....вже в 6-те готується пити каву в Ялті на набережній...От така вона,селяві...
показати весь коментар
08.09.2024 10:01 Відповісти
"Офіцери розвідки починають говорити."
показати весь коментар
08.09.2024 11:47 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2024 11:48 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2024 11:49 Відповісти
ніколи не забуду слова Зеленського: "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги". Джерело:
показати весь коментар
08.09.2024 15:30 Відповісти
Кіностудія ГоліГУРд? Я думав, що розвідка це таємність, невидимість і несподіваність. Мабуть Буданов в минулому житті був Робертом Флаерті. Чи може байстрюк Стівена Спілберга?
показати весь коментар
08.09.2024 12:51 Відповісти
Не Спилберга. Его папаша вместе с моими предками на одном из киевских заводов работал.
показати весь коментар
08.09.2024 13:10 Відповісти
Теж державні кошти на кіно витрачав, коли дронів і зброї не вистачає? Якщо ні, то гени не ті.
показати весь коментар
08.09.2024 13:31 Відповісти
Всяко может быть.
показати весь коментар
08.09.2024 13:44 Відповісти
Банда зеленского и слуги народа отвели войска с юга и севера, разминировали все что только можно, запустили зверя на Украинскую территорию а потом на него полюють.....
показати весь коментар
08.09.2024 16:17 Відповісти
ролики - наше фсьо!! ну, і, канєшна, папіздєть - бєз етага нікак!!
показати весь коментар
08.09.2024 23:32 Відповісти
 
 