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Новости Война
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Зеленский (19024) Донецкая область (8745) Покровск (375)

Ситуация на Покровском направлении выравнивается, - Зеленский

Зеленський про Покровський напрямок

Ситуация на фронте сложная, но в последнее время несколько выравнивается ситуация на Покровском направлении.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на ХХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на фронте, понятно, что сложная, но тем не менее, я считаю, что последние недели немножко выравнивается ситуация на Донецком направлении, если мы говорим о Покровском, потому что есть разные направления, есть разные случаи", - заявил глава государства.

Зеленский также отметил, что операция ВСУ в Курской области и бои в Донецкой области связаны между собой.

"Например, мы можем увидеть, что применение количества снарядов на Донбассе, в том же Покровске, до начала Курской операции было 1 к 12. Сегодня - 1 к 2,5... В этой ситуации нам нужно больше, чем россиянам, если мы хотим остановить их и восстанавливать наше положение", - заявил президент.

Также читайте: На Покровском направлении активность российской пехоты изменилась, хотя в целом динамика штурмовых действий не снизилась, - офицер 15-й бригады НГУ Рясный
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Топ комментарии
+23
Янелох, Кураховское направление и Покровское направление отличаются так же мало как скумбрия по 8 от ставриды по 7. Если свинособаки жмут южнее Покровска, то это не значит, что ситуация у самого Покровска "выравнивается". Они просто свой левый фланг там спрямляют, а ты 73%-ных лохов опять разводишь.
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13.09.2024 17:59
+20
чергове
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13.09.2024 17:41
+19
Белькотіння цього стратега вже дістала , та як зрозуміло ,
що він ноль у військовій справі )
Краще промовчав би ніж постійно бреше на цьому ганебному
тетемараХвоні😕
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13.09.2024 17:54
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Статистик-коментатор..
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13.09.2024 17:34 Ответить
Головне - трішки.
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13.09.2024 17:45 Ответить
ЗЄ-вважатель. Базікало єрмака.
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13.09.2024 18:18 Ответить
чергове
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13.09.2024 17:41 Ответить
Те що свинособаки Покровськ не візмуть цього року і так було ясно,новий наступ на це місто почнеться вже аж весною,коли ***** провде частічну могілізацію,і то не факт,можлиіо що ЗСУ почнуть свій контрнаступ
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13.09.2024 17:43 Ответить
Погоджуюсь. Покровськ буде утримуватися навіть гляхом відступу з інших ділянок.
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13.09.2024 18:39 Ответить
Белькотіння цього стратега вже дістала , та як зрозуміло ,
що він ноль у військовій справі )
Краще промовчав би ніж постійно бреше на цьому ганебному
тетемараХвоні😕
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13.09.2024 17:54 Ответить
Док, так ви би прочитав уважніше - на ялтоференції ж сказав, а не на марафоні. ви неправий, бреше воно всюди, а не тільки на марафонах.
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15.09.2024 10:48 Ответить
ну тут Зебіл не ******* по карті фронт вирівнюється, Українськ Марїнка скоро буде без карманів...
А само місто буде втрачено через кілька тижнів. Але то таке.
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13.09.2024 17:55 Ответить
Краще б цього не було, а ти не балакав.
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13.09.2024 17:57 Ответить
Воно вважає - теж мені експертна думка ухилянта!
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13.09.2024 17:58 Ответить
Янелох, Кураховское направление и Покровское направление отличаются так же мало как скумбрия по 8 от ставриды по 7. Если свинособаки жмут южнее Покровска, то это не значит, что ситуация у самого Покровска "выравнивается". Они просто свой левый фланг там спрямляют, а ты 73%-ных лохов опять разводишь.
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13.09.2024 17:59 Ответить
Поц, краще розкажи як там саміт перших "леді". Скумбрія задоволена? Це ж важливіше для України
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13.09.2024 18:05 Ответить
Зе рояліст, думкою багатіє. Най тебе шляк трафить.
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13.09.2024 18:07 Ответить
блд...
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13.09.2024 18:11 Ответить
Справа в тому, що я зовсім не вірю словам цієї людини, яка сьогодні займає найвищу посаду в країні. Дуже часто він брехав і не на нашу користь, чомусь.
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13.09.2024 18:12 Ответить
А я жодному його слову не вiрю ще з 2019 року.Для мене вiн нiхто,i звуть його нiяк.
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15.09.2024 19:17 Ответить
💡Завтра, 14 вересня, заходи обмеження електроенергії не прогнозуються, - Укренерго
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13.09.2024 18:19 Ответить
Спочатку потрібно дожити до завтра і пережити ніч.
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13.09.2024 18:26 Ответить
Спочатку - контрольована. Потім - стабілізується.
Більше перднути нічого - придумали - "вирівнюється"

Скільки не кажи халва-халва, у роті солодше не стане.
Словоблуддям ще війну ніхто не виграв.
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13.09.2024 18:22 Ответить
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13.09.2024 18:38 Ответить
Шо в нього там вирівнюється? Лінія фронту так, вирівнюється. Кацапи, щоб щупальце не обрізали, розширять захоплені території.
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13.09.2024 18:42 Ответить
Потрібно йти в контрнаступ і вибивати кацапське бидло яке і так вже задалеко заповзло!
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13.09.2024 18:55 Ответить
Вирівнюється, це коли в Дружківці, вже 20 км до фронту, місцевий депутат фільмується на фоні розритих труб. Там терміново почали міняти водопровід, до якого до тепер десятиліттями нікому не було діла. Це як стратегічний план - саджати троянди в центрі Покровська при оголошеній евакуації. Так роблять тільки ворожі агенти, які пробрались в керівництво противника!!!
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13.09.2024 18:59 Ответить
Скіки десятків тисяч там загинуло українців без зброї, без фортіфікацій.
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13.09.2024 19:23 Ответить
Ворог окупував Лісівку та просунувся поблизу низки населених пунктів на Донеччині, - DeepStatе. КАРТА Джерело: вчера или позавчера новотсти, ты просто *****. ну как боты зеленые ? нравиться не нравиться зеля в неадеквате.
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13.09.2024 19:46 Ответить
По сообщению Forbes, украинские военные проводят небольшие контратаки в Покровском направлении для замедления или отступления российских сил. Силы окупантов преобладают украинские силы около Покровска примерно в 4 раза. Пока защитники держат оборону на последней линии в 7 - 9 километрах от Покровска.
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13.09.2024 19:51 Ответить
Вирівнюється хіба-що єдина звивина в макітрі ішака, яка існує задля того, щоб не відвалились його вуха.
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13.09.2024 19:53 Ответить
Віслюк з козирем вирівняли ситуацію!!
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13.09.2024 20:18 Ответить
То вони клин розширюють. Краще ну його на хрін таке вирівнювання.
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13.09.2024 20:54 Ответить
Значит зададут
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13.09.2024 21:45 Ответить
Під Покпрвськом кацапи були прорвали нашу оборону (їх зупинили), тепер вони, вирівнюють свої фланги.... Ну це все робиться для того, шоб їм вирівняти свою лінію фронту. Оце мабуть він і мав на увазі !?...
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13.09.2024 22:20 Ответить
Озброєння армії все ще серйозно не вистачає.
https://www.yahoo.com/news/russia-launches-counteroffensive-against-ukraine-151141656.html
https://www.yahoo.com/news/ukraine-wants-12-viper-attack-105546249.html

https://www.yahoo.com/news/russia-now-using-thermite-spewing-190228521.html
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13.09.2024 22:24 Ответить
вирівнюється після стабілізації?!
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13.09.2024 22:33 Ответить
Здається,він не знає,чим зайнятися.Немає більш справ.
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14.09.2024 13:43 Ответить
Вирівнювается, зеледент., вирівнюється. Але з корупцією сітуяція тількі зростає... Алло, харє курити що попало, пійди сам. Мінус років чотири тобі зачтуть, мабудь.
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14.09.2024 19:28 Ответить
Досі не можу змиритись, що зелений хрипач, ********** моєї країни!
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15.09.2024 07:42 Ответить
Они же в сентябре ждали мира. А в начале августа зашли в Курскую область. Тут какая-то не стыковка. Или другие были ожидания в Курской области. Одно дело набеги, другое это заставить окопаться за неделю. Со сложной логистикой и под кабами... у нас что так много резервов увеличивать линию фронта. Потери до 80 процентов, и вся твоя болтовня ничего не стоит
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15.09.2024 07:56 Ответить
В этой ситуации нам нужно больше, чем россиянам меньше воровать
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15.09.2024 20:52 Ответить
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15.09.2024 21:59 Ответить
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15.09.2024 22:00 Ответить
 
 