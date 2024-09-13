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Зеленський (22411) Донецька область (7548) Покровськ (403)

Ситуація на Покровському напрямку вирівнюється, - Зеленський

Зеленський про Покровський напрямок

Ситуація на фронті складна, але впродовж останнього часу дещо вирівнюється ситуація на Покровському напрямку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація на фронті, зрозуміло, що вона складна, але тим не менш, я вважаю, що останні тижні трошки вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про Покровський, тому що є різні напрямки, є різні випадки", - заявив очільник держави.

Зеленський також зазначив, що операція ЗСУ в Курській області та бої на Донеччині пов’язані між собою.

"Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, у тому ж Покровську, до початку Курської операції була 1 до 12. Сьогодні - 1 до 2,5... У цій ситуації нам потрібно більше, ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наше положення", - заявив президент.

Читайте також: Зеленський про Курську операцію: Вона дала результати, на які ми розраховували
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Топ коментарі
+23
Янелох, Кураховское направление и Покровское направление отличаются так же мало как скумбрия по 8 от ставриды по 7. Если свинособаки жмут южнее Покровска, то это не значит, что ситуация у самого Покровска "выравнивается". Они просто свой левый фланг там спрямляют, а ты 73%-ных лохов опять разводишь.
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13.09.2024 17:59
+20
чергове
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13.09.2024 17:41
+19
Белькотіння цього стратега вже дістала , та як зрозуміло ,
що він ноль у військовій справі )
Краще промовчав би ніж постійно бреше на цьому ганебному
тетемараХвоні😕
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13.09.2024 17:54
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13.09.2024 17:34 Відповісти
Головне - трішки.
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13.09.2024 17:45 Відповісти
ЗЄ-вважатель. Базікало єрмака.
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13.09.2024 18:18 Відповісти
чергове
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13.09.2024 17:41 Відповісти
Те що свинособаки Покровськ не візмуть цього року і так було ясно,новий наступ на це місто почнеться вже аж весною,коли ***** провде частічну могілізацію,і то не факт,можлиіо що ЗСУ почнуть свій контрнаступ
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13.09.2024 17:43 Відповісти
Погоджуюсь. Покровськ буде утримуватися навіть гляхом відступу з інших ділянок.
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13.09.2024 18:39 Відповісти
Белькотіння цього стратега вже дістала , та як зрозуміло ,
що він ноль у військовій справі )
Краще промовчав би ніж постійно бреше на цьому ганебному
тетемараХвоні😕
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13.09.2024 17:54 Відповісти
Док, так ви би прочитав уважніше - на ялтоференції ж сказав, а не на марафоні. ви неправий, бреше воно всюди, а не тільки на марафонах.
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15.09.2024 10:48 Відповісти
ну тут Зебіл не ******* по карті фронт вирівнюється, Українськ Марїнка скоро буде без карманів...
А само місто буде втрачено через кілька тижнів. Але то таке.
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13.09.2024 17:55 Відповісти
Краще б цього не було, а ти не балакав.
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13.09.2024 17:57 Відповісти
Воно вважає - теж мені експертна думка ухилянта!
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13.09.2024 17:58 Відповісти
Янелох, Кураховское направление и Покровское направление отличаются так же мало как скумбрия по 8 от ставриды по 7. Если свинособаки жмут южнее Покровска, то это не значит, что ситуация у самого Покровска "выравнивается". Они просто свой левый фланг там спрямляют, а ты 73%-ных лохов опять разводишь.
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13.09.2024 17:59 Відповісти
Поц, краще розкажи як там саміт перших "леді". Скумбрія задоволена? Це ж важливіше для України
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13.09.2024 18:05 Відповісти
Зе рояліст, думкою багатіє. Най тебе шляк трафить.
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13.09.2024 18:07 Відповісти
блд...
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13.09.2024 18:11 Відповісти
Справа в тому, що я зовсім не вірю словам цієї людини, яка сьогодні займає найвищу посаду в країні. Дуже часто він брехав і не на нашу користь, чомусь.
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13.09.2024 18:12 Відповісти
А я жодному його слову не вiрю ще з 2019 року.Для мене вiн нiхто,i звуть його нiяк.
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15.09.2024 19:17 Відповісти
💡Завтра, 14 вересня, заходи обмеження електроенергії не прогнозуються, - Укренерго
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13.09.2024 18:19 Відповісти
Спочатку потрібно дожити до завтра і пережити ніч.
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13.09.2024 18:26 Відповісти
Спочатку - контрольована. Потім - стабілізується.
Більше перднути нічого - придумали - "вирівнюється"

Скільки не кажи халва-халва, у роті солодше не стане.
Словоблуддям ще війну ніхто не виграв.
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13.09.2024 18:22 Відповісти
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13.09.2024 18:38 Відповісти
Шо в нього там вирівнюється? Лінія фронту так, вирівнюється. Кацапи, щоб щупальце не обрізали, розширять захоплені території.
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13.09.2024 18:42 Відповісти
Потрібно йти в контрнаступ і вибивати кацапське бидло яке і так вже задалеко заповзло!
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13.09.2024 18:55 Відповісти
Вирівнюється, це коли в Дружківці, вже 20 км до фронту, місцевий депутат фільмується на фоні розритих труб. Там терміново почали міняти водопровід, до якого до тепер десятиліттями нікому не було діла. Це як стратегічний план - саджати троянди в центрі Покровська при оголошеній евакуації. Так роблять тільки ворожі агенти, які пробрались в керівництво противника!!!
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13.09.2024 18:59 Відповісти
Скіки десятків тисяч там загинуло українців без зброї, без фортіфікацій.
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13.09.2024 19:23 Відповісти
Ворог окупував Лісівку та просунувся поблизу низки населених пунктів на Донеччині, - DeepStatе. КАРТА Джерело: вчера или позавчера новотсти, ты просто *****. ну как боты зеленые ? нравиться не нравиться зеля в неадеквате.
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13.09.2024 19:46 Відповісти
По сообщению Forbes, украинские военные проводят небольшие контратаки в Покровском направлении для замедления или отступления российских сил. Силы окупантов преобладают украинские силы около Покровска примерно в 4 раза. Пока защитники держат оборону на последней линии в 7 - 9 километрах от Покровска.
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13.09.2024 19:51 Відповісти
Вирівнюється хіба-що єдина звивина в макітрі ішака, яка існує задля того, щоб не відвалились його вуха.
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13.09.2024 19:53 Відповісти
Віслюк з козирем вирівняли ситуацію!!
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13.09.2024 20:18 Відповісти
То вони клин розширюють. Краще ну його на хрін таке вирівнювання.
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13.09.2024 20:54 Відповісти
Значит зададут
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13.09.2024 21:45 Відповісти
Під Покпрвськом кацапи були прорвали нашу оборону (їх зупинили), тепер вони, вирівнюють свої фланги.... Ну це все робиться для того, шоб їм вирівняти свою лінію фронту. Оце мабуть він і мав на увазі !?...
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13.09.2024 22:20 Відповісти
Озброєння армії все ще серйозно не вистачає.
https://www.yahoo.com/news/russia-launches-counteroffensive-against-ukraine-151141656.html
https://www.yahoo.com/news/ukraine-wants-12-viper-attack-105546249.html

https://www.yahoo.com/news/russia-now-using-thermite-spewing-190228521.html
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13.09.2024 22:24 Відповісти
вирівнюється після стабілізації?!
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13.09.2024 22:33 Відповісти
Здається,він не знає,чим зайнятися.Немає більш справ.
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14.09.2024 13:43 Відповісти
Вирівнювается, зеледент., вирівнюється. Але з корупцією сітуяція тількі зростає... Алло, харє курити що попало, пійди сам. Мінус років чотири тобі зачтуть, мабудь.
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14.09.2024 19:28 Відповісти
Досі не можу змиритись, що зелений хрипач, ********** моєї країни!
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15.09.2024 07:42 Відповісти
Они же в сентябре ждали мира. А в начале августа зашли в Курскую область. Тут какая-то не стыковка. Или другие были ожидания в Курской области. Одно дело набеги, другое это заставить окопаться за неделю. Со сложной логистикой и под кабами... у нас что так много резервов увеличивать линию фронта. Потери до 80 процентов, и вся твоя болтовня ничего не стоит
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15.09.2024 07:56 Відповісти
В этой ситуации нам нужно больше, чем россиянам меньше воровать
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15.09.2024 20:52 Відповісти
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15.09.2024 21:59 Відповісти
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15.09.2024 22:00 Відповісти
 
 