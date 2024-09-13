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Зеленський (22411) Донецька область (7548) Курськ (845)

Зеленський про Курську операцію: Вона дала результати, на які ми розраховували

Зеленський зробив заяву про Курську операцію

Завдяки операції ЗСУ в Курській області РФ вдалося зупинити ворога на Харківському напрямку й уповільнити просування росіян на Донеччині.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всюди від сходу до півночі нашої держави готувалися плани зі створення відповідних буферних зон, а за того чи іншого бойового успіху вони (росіяни, - ред.) хотіли захоплювати центри цих регіонів. Ось що дала Курська операція, я вважаю, може, хтось очікував інших результатів, але вона дала ті результати, на які, чесно кажучи, ми розраховували", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, завдяки операції на Курщині вдалося зупинити загарбників на Харківському напрямку й уповільнити просування ворога на Донеччині. Водночас президент зазначив, що ситуація в Донецькій області важка.

Читайте також: Росіяни розпочали контрнаступальні дії на Курщині, все йде за нашим планом, - Зеленський

"На Харківщині ворога зупинено, сповільнено їхній хід на Донеччину, там дуже важко і там до позитиву ще далеко", - сказав Зеленський.

Очільник держави також додав, що окупанти забрали свої сили з Харківського й Запорізького напрямків, а також інші угруповання, що готувалися на півночі для окупації територій України, й почали переміщати їх на Курський напрямок.

Раніше у Пентагоні прокоментували масштаби контрнаступу росіян в Курській області, назвавши їх "незначними".

Читайте також: РФ почала перекидати більш досвідчені бойові підрозділи у Курську область, - ISW
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Топ коментарі
+10
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13.09.2024 16:27
+10
У черговий раз Зєлєньській бреше! На Харківщині просування ворога не зупинено! Подивіться на щоденні карти від агенції "Діп Стейт" і побачите, що ворожі війська у районі Піщаного знову просунулися до річки Оскіл, до якої їм залишилося усього 5 км., а на шляху лежить лише одне невеличке село Колісниківка!
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13.09.2024 16:45
+7
Хто, це брехливе ПОМЕЛО, взагалі слухає?!
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13.09.2024 16:38
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13.09.2024 16:27 Відповісти
Уже сказал бы, что и СВО идет по его плану, да и дело с концом!
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13.09.2024 16:31 Відповісти
Як би там не було,це правильне рішення. Воювати краще на чужій землі чим на своїй. Хай по собі кабами пуляють. А найкраще взагалі не воювати, але не в нашому випадку.
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13.09.2024 16:32 Відповісти
А ти **** , в мешканців Сумщини спитай , які "вона дала результати" ,стратєг хєрів.
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13.09.2024 17:26 Відповісти
Так все одно лізуть, як таргани. Майже кожного дня по декілька сіл.
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13.09.2024 16:32 Відповісти
Тобто Курська операція ЗСУ вже все? Тоді що далі?
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13.09.2024 16:32 Відповісти
Як шо? Покровськ.
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13.09.2024 20:22 Відповісти
Всьо ідьот по коксу,ой по гашишу,ой по плану.
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13.09.2024 16:36 Відповісти
Хто, це брехливе ПОМЕЛО, взагалі слухає?!
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13.09.2024 16:38 Відповісти
Нічого не дав курський рейд в тактичному і стратегічному значенні,окрім т.зв."поповнення". Та,ще якби назвав втрати,то можна би знати ціну того "поповнення",чи вартують вони тих втрат.А гадати,що це завадило наступу на Харків,чи Запоріжжя і Суми,то це лише гадалки,він такі плани касапів не видів і не чув,дарма,що будагу звів у генерали.
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13.09.2024 16:38 Відповісти
Поповнити то поповнили, але скільки втратили загиблими/пораненими/полоненими на Донеччині за цей же час не повідомляє. Вова тільки про приємне вміє говорити.
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13.09.2024 16:51 Відповісти
Ага результати - знищена наша техніка, та загиблі воїни ЗСУ. Заради піару хрінпіду.
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13.09.2024 16:43 Відповісти
Західна техніка і озброєння,які сир зняв з дон.напрямку і які Захід дав,щоб відстояти Донбас.
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13.09.2024 18:00 Відповісти
У черговий раз Зєлєньській бреше! На Харківщині просування ворога не зупинено! Подивіться на щоденні карти від агенції "Діп Стейт" і побачите, що ворожі війська у районі Піщаного знову просунулися до річки Оскіл, до якої їм залишилося усього 5 км., а на шляху лежить лише одне невеличке село Колісниківка!
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13.09.2024 16:45 Відповісти
Також і сир брехав,коли сповіщав про останні 6 днів,коли касапи не просунулись ні на метр: про метр ніхто не може гарантувати,але ж 2 нп були захоплені на Донеччині за цей період.
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13.09.2024 17:27 Відповісти
Мерзото! Мама Рима в курсі, чи сидить без світла? При всій любові до Ізраілю, це лано треба було затоптати
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13.09.2024 16:50 Відповісти
Всё, как у кацапского Вовы: что в итоге оказалось, значит такой и был хитрый план. Даже если наших там в конечном итоге рас@уячат, нам объяснят, что это важная стратегическая победа
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13.09.2024 17:03 Відповісти
Тупий, безголовий , ублюдоук
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13.09.2024 17:19 Відповісти
"Всюди від сходу до півночі нашої держави готувалися плани зі створення відповідних буферних зон, Джерело:
Вони вже створені (спочатку в березні в результаті дій рдк і зараз ) і потроху розширяються на захід.
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13.09.2024 17:25 Відповісти
План був що кацапи перекинуть війська з фронту та ослаблять або припинять наступ на Донбасі.
Але виявилось що їм похер та земля. Її в параші не міряно.
Тепер не знають що робити. Йти далі - потрібні сили, а утримувати захоплене - не має сенсу.
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13.09.2024 17:36 Відповісти
Вірний аналіз ситуації.
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13.09.2024 18:23 Відповісти
Такой ******** отвлекающий маневр - ну, в смысле, отвлекли свои силы от защиты на основных направлениях обороны. Этакий ЗЕ-Сыровский прорыв.
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13.09.2024 17:42 Відповісти
Воно не бреше, воно зачитує тексти, кимось написані
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13.09.2024 17:53 Відповісти
Хто б йому нагадав про необхідність звільнення Півдня! Або хай публічно скаже, що Південь то Москалія, щоб я не нервував!
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13.09.2024 18:52 Відповісти
 
 