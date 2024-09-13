Зеленський про Курську операцію: Вона дала результати, на які ми розраховували

Завдяки операції ЗСУ в Курській області РФ вдалося зупинити ворога на Харківському напрямку й уповільнити просування росіян на Донеччині.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всюди від сходу до півночі нашої держави готувалися плани зі створення відповідних буферних зон, а за того чи іншого бойового успіху вони (росіяни, - ред.) хотіли захоплювати центри цих регіонів. Ось що дала Курська операція, я вважаю, може, хтось очікував інших результатів, але вона дала ті результати, на які, чесно кажучи, ми розраховували", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, завдяки операції на Курщині вдалося зупинити загарбників на Харківському напрямку й уповільнити просування ворога на Донеччині. Водночас президент зазначив, що ситуація в Донецькій області важка.

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"На Харківщині ворога зупинено, сповільнено їхній хід на Донеччину, там дуже важко і там до позитиву ще далеко", - сказав Зеленський.

Очільник держави також додав, що окупанти забрали свої сили з Харківського й Запорізького напрямків, а також інші угруповання, що готувалися на півночі для окупації територій України, й почали переміщати їх на Курський напрямок.

Раніше у Пентагоні прокоментували масштаби контрнаступу росіян в Курській області, назвавши їх "незначними".

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