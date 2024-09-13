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Новости Война
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Зеленский (19024) Донецкая область (8745) Курск (836)

Зеленский о Курской операции: Она дала результаты, на которые мы рассчитывали

Зеленський зробив заяву про Курську операцію

Благодаря операции ВСУ в Курской области РФ удалось остановить врага на Харьковском направлении и замедлить продвижение россиян в Донецкой области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, передает"Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Повсюду от востока до севера нашего государства готовились планы по созданию соответствующих буферных зон, а при том или ином боевом успехе они (россияне, - ред.) хотели захватывать центры этих регионов. Вот что дала Курская операция, я считаю, может, кто-то ожидал других результатов, но она дала те результаты, на которые, честно говоря, мы рассчитывали", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, благодаря операции на Курщине удалось остановить захватчиков на Харьковском направлении и замедлить продвижение врага в Донецкой области. В то же время президент отметил, что ситуация в Донецкой области тяжелая.

Читайте также: Контрнаступательные действия россиян в Курской области незначительны, - Пентагон

"На Харьковщине враг остановлен, замедлен их ход в Донецкую область, там очень трудно и там до позитива еще далеко", - сказал Зеленский.

Глава государства также добавил, что оккупанты забрали свои силы с Харьковского и Запорожского направлений, а также другие группировки, которые готовились на севере для оккупации территорий Украины, и начали перемещать их на Курское направление.

Ранее в Пентагоне прокомментировали масштабы контрнаступления россиян в Курской области, назвав их "незначительными".

Читайте также: Россияне начали контрнаступательные действия на Курщине, все идет по нашему плану, - Зеленский
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Топ комментарии
+10
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13.09.2024 16:27
+10
У черговий раз Зєлєньській бреше! На Харківщині просування ворога не зупинено! Подивіться на щоденні карти від агенції "Діп Стейт" і побачите, що ворожі війська у районі Піщаного знову просунулися до річки Оскіл, до якої їм залишилося усього 5 км., а на шляху лежить лише одне невеличке село Колісниківка!
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13.09.2024 16:45
+7
Хто, це брехливе ПОМЕЛО, взагалі слухає?!
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13.09.2024 16:38
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13.09.2024 16:27 Ответить
Уже сказал бы, что и СВО идет по его плану, да и дело с концом!
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13.09.2024 16:31 Ответить
Як би там не було,це правильне рішення. Воювати краще на чужій землі чим на своїй. Хай по собі кабами пуляють. А найкраще взагалі не воювати, але не в нашому випадку.
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13.09.2024 16:32 Ответить
А ти **** , в мешканців Сумщини спитай , які "вона дала результати" ,стратєг хєрів.
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13.09.2024 17:26 Ответить
Так все одно лізуть, як таргани. Майже кожного дня по декілька сіл.
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13.09.2024 16:32 Ответить
Тобто Курська операція ЗСУ вже все? Тоді що далі?
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13.09.2024 16:32 Ответить
Як шо? Покровськ.
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13.09.2024 20:22 Ответить
Всьо ідьот по коксу,ой по гашишу,ой по плану.
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13.09.2024 16:36 Ответить
Хто, це брехливе ПОМЕЛО, взагалі слухає?!
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13.09.2024 16:38 Ответить
Нічого не дав курський рейд в тактичному і стратегічному значенні,окрім т.зв."поповнення". Та,ще якби назвав втрати,то можна би знати ціну того "поповнення",чи вартують вони тих втрат.А гадати,що це завадило наступу на Харків,чи Запоріжжя і Суми,то це лише гадалки,він такі плани касапів не видів і не чув,дарма,що будагу звів у генерали.
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13.09.2024 16:38 Ответить
Поповнити то поповнили, але скільки втратили загиблими/пораненими/полоненими на Донеччині за цей же час не повідомляє. Вова тільки про приємне вміє говорити.
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13.09.2024 16:51 Ответить
Ага результати - знищена наша техніка, та загиблі воїни ЗСУ. Заради піару хрінпіду.
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13.09.2024 16:43 Ответить
Західна техніка і озброєння,які сир зняв з дон.напрямку і які Захід дав,щоб відстояти Донбас.
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13.09.2024 18:00 Ответить
У черговий раз Зєлєньській бреше! На Харківщині просування ворога не зупинено! Подивіться на щоденні карти від агенції "Діп Стейт" і побачите, що ворожі війська у районі Піщаного знову просунулися до річки Оскіл, до якої їм залишилося усього 5 км., а на шляху лежить лише одне невеличке село Колісниківка!
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13.09.2024 16:45 Ответить
Також і сир брехав,коли сповіщав про останні 6 днів,коли касапи не просунулись ні на метр: про метр ніхто не може гарантувати,але ж 2 нп були захоплені на Донеччині за цей період.
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13.09.2024 17:27 Ответить
Мерзото! Мама Рима в курсі, чи сидить без світла? При всій любові до Ізраілю, це лано треба було затоптати
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13.09.2024 16:50 Ответить
Всё, как у кацапского Вовы: что в итоге оказалось, значит такой и был хитрый план. Даже если наших там в конечном итоге рас@уячат, нам объяснят, что это важная стратегическая победа
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13.09.2024 17:03 Ответить
Тупий, безголовий , ублюдоук
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13.09.2024 17:19 Ответить
"Всюди від сходу до півночі нашої держави готувалися плани зі створення відповідних буферних зон, Джерело:
Вони вже створені (спочатку в березні в результаті дій рдк і зараз ) і потроху розширяються на захід.
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13.09.2024 17:25 Ответить
План був що кацапи перекинуть війська з фронту та ослаблять або припинять наступ на Донбасі.
Але виявилось що їм похер та земля. Її в параші не міряно.
Тепер не знають що робити. Йти далі - потрібні сили, а утримувати захоплене - не має сенсу.
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13.09.2024 17:36 Ответить
Вірний аналіз ситуації.
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13.09.2024 18:23 Ответить
Такой ******** отвлекающий маневр - ну, в смысле, отвлекли свои силы от защиты на основных направлениях обороны. Этакий ЗЕ-Сыровский прорыв.
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13.09.2024 17:42 Ответить
Воно не бреше, воно зачитує тексти, кимось написані
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13.09.2024 17:53 Ответить
Хто б йому нагадав про необхідність звільнення Півдня! Або хай публічно скаже, що Південь то Москалія, щоб я не нервував!
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13.09.2024 18:52 Ответить
 
 